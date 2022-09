Quatre femmes testeront une F3 à Magny-Cours

Charger le lecteur audio

Afin d'offrir aux femmes pilotes de meilleures chances d'ascension au sein de la pyramide des monoplaces, les promoteurs du championnat de Formule 3 organiseront deux journées d'essais sur le circuit de Magny-Cours, le 16 et le 17 septembre. Abbi Pulling, Chloe Chambers et Tereza Babickova, pilotes W Series, seront conviées, tout comme Hamda Al Qubaisi, qui concourt en Formule 4 et en Formule Régionale.

"Il est très important pour nous de faire en sorte que de plus en plus de femmes pilotes rejoignent notre championnat", a déclaré Bruno Michel, PDG de la Formule 3. "La diversité fait partie de l'une de nos principales discussions concernant l'avenir du sport automobile. Le but de ce test n'est pas de comparer leurs performances, c'est une opportunité pour elles de comprendre ce qui est exigé d'un pilote de F3 sous tous les aspects, afin qu'elles puissent se préparer lorsqu'elles progresseront dans notre championnat dans un avenir proche, espérons-le."

C'est la deuxième fois que des séances d'essais de ce type sont mises en place. L'an dernier, Nerea Martí, Irina Sidorkova, Doriane Pin et Maya Weug avaient également pris le volant d'une Formule 3 à Magny-Cours, l'équipe Prema s'étant chargée de fournir deux monoplaces.

Maya Weug et Doriane Pin lors de leur test F3 en 2021

Pour permettre une meilleure compréhension d'une voiture de Formule 3, de ses réglages et de ses exigences, chaque pilote bénéficiera d'une journée complète de roulage. Ainsi, Pulling et Al Qubaisi seront en piste le vendredi 16 septembre et Chambers et Babickova prendront le relai le lendemain.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de tester la voiture de F3 à Magny-Cours et je suis très reconnaissante de l'opportunité qui m'est donnée", a commenté Abbi Pulling. "J'espère tirer le meilleur parti de cette journée et mieux comprendre ce qui est demandé pour passer à l'étape suivante, où j'espère concourir un jour."

"Avoir la chance de piloter ce type de machine veut dire beaucoup pour moi et je m'attends à ce que ce soit très différent de ce que j'ai l'habitude de piloter. J'ai cependant hâte de relever le défi et je suis convaincu que l'équipe me fournira le soutien dont j'ai besoin pour m'adapter et apprendre autant que possible."

Hamda Al Qubaisi a ajouté : "Je suis ravie d'avoir été invitée par les promoteurs de la F3 à participer à ce test de haut niveau, c'est un message très fort pour les femmes pilotes et je voudrais personnellement remercier Bruno Michel pour cette opportunité. Cela veut dire beaucoup pour moi d'être reconnue pour mes efforts et mes résultats en sport automobile et d'avoir la chance de tester cette incroyable machine. C'est la progression naturelle de ma carrière et j'aspire à piloter dans ce championnat la saison prochaine, si tout va bien."

"J'ai hâte de découvrir les sensations du pilotage de cette voiture, qui a plus de puissance et d'appui que la voiture que je pilote actuellement. J'ai travaillé très dur sur ma condition physique pour faire face aux forces g supplémentaires et je suis sûre que je serai capable de bien les gérer, d'essayer d'apprendre autant que possible et d'améliorer mon pilotage et mes sensations avec la voiture tout au long du test."

Pilote britannique de 19 ans et affiliée à Alpine, Abbi Pulling participe depuis 2021 au W Series, et occupe actuellement la quatrième place du classement général. Plus tôt dans l'année, avec Haseel Al Hamad, elle avait pris le volant d'une F1 dans les rues de Riyad en marge du Grand Prix d'Arabie saoudite, un pays où la condition des femmes est particulièrement alarmante.

Chloe Chambers, Américaine âgée de 18 ans et Tereza Babickova, Tchèque de 19 ans, sont toutes deux rookies en W Series et ont eu nettement moins de réussite cette saison. Elles sont respectivement antépénultième et dernière du championnat. Quant à Hamda Al Qubaisi, Émiratie âgée de 20 ans et sœur de la pilote Amna Al Qubaisi, ses résultats en FRECA et Formule 4 Asie sont plus que discrets, néanmoins elle s'est classée quatrième du championnat de Formule 4 Émirats Arabes Unis et est devenue la première femme à monter sur le podium en Formule 4 Italie l'an dernier.