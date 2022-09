Le scénario inouï du titre de Victor Martins

Charger le lecteur audio

Avec six pilotes en lice pour le titre de FIA F3 à l'aube de la toute dernière course, l'ultime épreuve de Monza allait forcément être fascinante. Victor Martins était en pole position, lui qui a mené la majorité du championnat et restait leader, même si le classement restait serré : 23 points seulement séparaient Martins d'Arthur Leclerc, sixième, avec Isack Hadjar, Oliver Bearman, Zane Maloney et Roman Staněk en embuscade.

Quatrième sur la grille de départ, Martins a pris l'avantage sur les leaders Aleksandr Smolyar et Zane Maloney, profitant de leur bataille pour la première place ; il a ensuite reculé au troisième rang derrière Maloney et Bearman, mais c'était amplement suffisant pour lui octroyer le titre avec huit points d'avance. Or, à quelques tours du but, le drapeau rouge a été agité à la suite d'un accident impliquant Kush Maini et Brad Benavides. Cela a rappelé de mauvais souvenirs à Martins, qui a craint un scénario similaire au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021.

"J'y ai pensé vraiment quand le drapeau rouge est sorti, qu'on était toujours sur la piste et qu'on était en procédure de Safety Car", confie à Motorsport.com le pilote ART Grand Prix, qui éprouve ouvertement une grande admiration pour Lewis Hamilton : "Je l'ai toujours adoré par son talent, par la manière dont il est arrivé en F1 et par tout ce qu'il fait à côté. Depuis tout petit, je le soutiens, et je le soutiendrai jusqu'à la fin."

"Du coup, quand c'est arrivé alors que le championnat était joué pour moi, que j'avais fait le travail qu'il fallait faire, ça m'a fait penser un peu à la rivalité Verstappen/Hamilton à Abu Dhabi. Que ça reparte sur trois tours et que ce soit la guerre, tout simplement. Je me suis dit : 'Je ne perdrai pas ce titre, il est pour moi et je vais tout faire pour que ce ne soit pas la même issue que Hamilton à Abu Dhabi'."

Victor Martins (ART Grand Prix)

L'épreuve n'a finalement pas été relancée, mais Martins n'a pas pu fêter son titre tout de suite : il a fallu attendre que la direction de course établisse le classement final, alors que les commissaires infligeaient plusieurs pénalités de cinq secondes pour non-respect des limites de la piste, dont une qui a touché le protégé d'Alpine. Ce dernier a finalement rétrogradé à la quatrième place, ce qui était suffisant pour être couronné, mais il n'empêche que 14 minutes se sont écoulées entre le moment où il a été annoncé que la course allait s'achever là et celui où il a pu commencer à célébrer son succès, pendant lesquelles il a scruté les écrans avec inquiétude.

"C'étaient des moments où il y avait beaucoup d'incompréhension, un peu d'énervement aussi de ma part parce que je ne comprenais pas pourquoi je prenais une pénalité, pourquoi je n'avais pas été informé avant", confie Martins. "Bruno Michel [PDG de la F2 et de la F3] essayait de me calmer ; on a échangé deux ou trois mots, mais c'est tout."

"J'étais très content que la FIA ait suspendu la course, car pour moi, c'était la meilleure manière [d'intervenir sur l'incident] comme il faut", ajoute Bruno Michel. "Malheureusement, elle n'a pas été relancée et c'était un peu compliqué avec l'arrivée des pénalités à la dernière minute et personne qui ne comprenne ce qui se passait. Cela a créé de la frustration pour les équipes et les pilotes. À leur décharge, ce n'est pas facile ; directeur de course, avec des décisions à prendre en très peu de temps, ce n'est jamais un travail aisé."

L'incompréhension de Martins provenait manifestement d'une communication perfectible de la direction de course vis-à-vis des exigences liées aux limites de la piste, explique le tricolore.

"Honnêtement : les limites de la piste, je n'étais pas au courant", déclare-t-il sans détour. "Apparemment l'équipe a été informée très tard – trop tard – de ces limites de la piste, pas en temps réel. Du coup, ils n'ont pas pu me prévenir que j'en faisais – comme les autres pilotes."

Victor Martins (ART Grand Prix)

"C'est dommage, parce que toutes ces pénalités-là, personne n'en a eu la veille, personne n'en a eu du week-end – ou en tout cas très, très peu. Ils ne regardaient pas vraiment ça avec beaucoup d'attention. Moi, je n'en avais pas eu du tout. Normalement, quand tu dépasses les limites de la piste, l'équipe t'informe directement parce qu'elle reçoit directement l'information de la FIA. Sauf que là, ce n'était pas le cas. Si j'avais été informé, j'aurais corrigé mon erreur, je n'aurais pas continué à en faire."

"Et c'est aussi dommage que je prenne une pénalité comme plusieurs autres, mais que les deux premiers n'en prennent pas. Alors que quand je revois la course de l'extérieur, à la télé, je vois clairement qu'ils sont dehors comme moi et qu'ils n'en prennent pas. Après, c'est fini, je n'ai pas envie de discuter là-dessus, je n'ai pas envie d'aller voir la FIA – ou alors je le ferai l'année prochaine. Je leur demanderai ce qui s'est passé et pourquoi."

En attendant, le résultat est là : Martins succède à Robert Shwartzman, Oscar Piastri et Dennis Hauger au palmarès de la FIA F3. C'est son second titre en monoplace, après son triomphe en Formule Renault Eurocup en 2020. Qu'importe la manière étrange dont il a été remporté, sur le muret des stands. "Quoi qu'il arrive, j'ai le titre. Je pense qu'on le mérite, avec ART. On a fait une belle saison, ça veut dire qu'on a été plus forts que les autres. L'objectif a été atteint, c'est le plus important", conclut-il.