Sophia Flörsch rejoint l'académie Alpine

Sophia Flörsch pilotera pour PHM Racing by Charouz cette saison en F3 et fait désormais partie du programme Rac(H)er d'Alpine, qui espère stimuler la diversité au sein de l'écurie. Il fournira également des ressources et une formation dans le but de parvenir à faire courir une femme en Formule 1 à l'avenir.

Elle est le troisième membre de l'Alpine Academy sur la grille de départ 2023 de F3, aux côtés de Gabriele Minì (Hitech Pulse-Eight) et Nikola Tsolov (ART Grand Prix).

Avant son retour dans ce championnat qui figure dans l'échelle principale vers la Formule 1, Florsch a déclaré : "Je suis vraiment enthousiaste et très heureuse de revenir en FIA Formule 3 cette saison avec PHM Racing by Charouz. Mon objectif a toujours été de courir avec les meilleurs des meilleurs. Depuis le début de ma carrière, je travaille très dur chaque jour pour atteindre ce but avec l'équipe qui est derrière moi."

Après avoir connu le succès en Ginetta Juniors, Flörsch a commencé sa carrière en monoplace en 2016, en pilotant dans le championnat ADAC F4 et en devenant la première femme à marquer des points dans cette catégorie. Elle est passée à la F3 Europe en 2018 et a ensuite terminé septième du FREC.

Elle a fait son premier passage en FIA F3 en 2020, sous les couleurs de Campos Racing, avant de passer à l'Endurance et de participer aux 24 Heures du Mans, au Championnat du monde d'Endurance et à l'European Le Mans Series. Elle a également roulé en DTM.

Interrogé sur la signature de Flörsch, le directeur de l'équipe Alpine F1, Otmar Szafnauer, a ajouté : "Eh bien, nous verrons comment elle se comporte cette année. Elle sera en compétition avec les garçons dans une catégorie très disputée. La F3 n'est pas facile. Nous allons donc l'aider à réussir."