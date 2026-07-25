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FIA F3 Hungaroring

Théophile Naël s'offre son premier sprint en F3 grâce à un envol magistral

Grâce à un départ canon depuis la septième place sur la grille, Théophile Naël s'est offert sa première victoire en course sprint de F3, à Budapest.

Téha Courbon
Mis à jour:
GettyImages-2287564385

Photo de : Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

Le Français Théophile Naël s'est offert sa première victoire en course sprint en Formule 3, ce samedi sur le Hungaroring.

Le pilote Campos s'élançait depuis la sixième place sur la grille inversée, après des qualifications compliquées la veille à Budapest. Alors qu'il s'attendait à une course difficile, Naël a pourtant réalisé un départ exceptionnel, bondissant immédiatement au deuxième rang derrière le poleman Kanato Le.

Le Français a ensuite évité de justesse l'accrochage entre Maciej Gladysz et Jin Nakamura dans le premier tour, un incident qui a bien failli compromettre sa course. Resté plusieurs boucles dans le sillage de Le, il a finalement porté son attaque au freinage du premier virage pour prendre les commandes de l'épreuve au neuvième tour.

Une fois en tête, Naël a parfaitement maîtrisé son sujet jusqu'au drapeau à damier pour décrocher sa première victoire en sprint. Il signe ainsi son deuxième succès de la saison - après le succès en course principale à Barcelone -, auquel s'ajoutent deux autres podiums et trois pole positions.

Troisième du championnat, le Français profite également d'une journée compliquée pour ses principaux rivaux afin de réduire son retard au classement. Ugo Ugochukwu et Freddie Slater se retrouvent désormais à égalité en tête du championnat, après une course difficile de l'Américain.

Pourtant très rapide, Ugochukwu a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir tiré avantage d'une sortie des limites de la piste. Il a ensuite connu une fin de course très compliquée, en grande difficulté avec la dégradation de ses pneumatiques.

Hungary Formule 3 Hongrie - Sprint

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Bonus
1
T. Naël Campos Racing
 1 19

-

       10    
2
K. Le ART Grand Prix
 12 19

+2.700

2.7

 2.700     9    
3
E. Rivera Campos Racing
 3 19

+3.800

3.8

 1.100     8    
4
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 19

+4.100

4.1

 0.300     7    
5
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 19

+6.100

6.1

 2.000     6    
6
T. Taponen MP Motorsport
 8 19

+8.000

8.0

 1.900     5    
7
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 19

+13.200

13.2

 5.200     4    
8
J. Wharton Prema Powerteam
 21 19

+15.200

15.2

 2.000     3    
9
F. Barrichello AIX Racing
 28 19

+15.600

15.6

 0.400     2    
10
F. Slater Trident
 5 19

+17.100

17.1

 1.500     1    
11
Y. David AIX Racing
 27 19

+18.800

18.8

 1.700          
12
L. Sharp Prema Powerteam
 20 19

+19.300

19.3

 0.500          
13
A. Giusti MP Motorsport
 9 19

+19.700

19.7

 0.400          
14
T. Kato ART Grand Prix
 10 19

+20.200

20.2

 0.500          
15
J. Garfias Prema Powerteam
 22 19

+20.500

20.5

 0.300          
16
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 19

+20.800

20.8

 0.300          
17
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 19

+21.300

21.3

 0.500          
18
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 19

+21.500

21.5

 0.200          
19
F. McLaughlin Hitech Racing
 24 19

+22.000

22.0

 0.500          
20
N. Strømsted Trident
 4 19

+22.200

22.2

 0.200          
21
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 19

+22.700

22.7

 0.500          
22
C. Ho Rodin Motorsport
 19 19

+23.100

23.1

 0.400          
23
M. Shin Hitech Racing
 23 19

+23.800

23.8

 0.700          
24
S. Hanna AIX Racing
 26 19

+24.500

24.5

 0.700          
25
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 19

+24.800

24.8

 0.300          
26
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 19

+25.400

25.4

 0.600          
27
M. De Palo Trident
 6 19

+30.900

30.9

 5.500          
28
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 19

+37.100

37.1

 6.200   1      
dnf
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 0

 

         Accident  
dnf
J. Nakamura Hitech Racing
 25 0

 

         Accident  
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