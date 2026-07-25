Théophile Naël s'offre son premier sprint en F3 grâce à un envol magistral

Le Français Théophile Naël s'est offert sa première victoire en course sprint en Formule 3, ce samedi sur le Hungaroring.

Le pilote Campos s'élançait depuis la sixième place sur la grille inversée, après des qualifications compliquées la veille à Budapest. Alors qu'il s'attendait à une course difficile, Naël a pourtant réalisé un départ exceptionnel, bondissant immédiatement au deuxième rang derrière le poleman Kanato Le.

Le Français a ensuite évité de justesse l'accrochage entre Maciej Gladysz et Jin Nakamura dans le premier tour, un incident qui a bien failli compromettre sa course. Resté plusieurs boucles dans le sillage de Le, il a finalement porté son attaque au freinage du premier virage pour prendre les commandes de l'épreuve au neuvième tour.

Une fois en tête, Naël a parfaitement maîtrisé son sujet jusqu'au drapeau à damier pour décrocher sa première victoire en sprint. Il signe ainsi son deuxième succès de la saison - après le succès en course principale à Barcelone -, auquel s'ajoutent deux autres podiums et trois pole positions.

Troisième du championnat, le Français profite également d'une journée compliquée pour ses principaux rivaux afin de réduire son retard au classement. Ugo Ugochukwu et Freddie Slater se retrouvent désormais à égalité en tête du championnat, après une course difficile de l'Américain.

Pourtant très rapide, Ugochukwu a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir tiré avantage d'une sortie des limites de la piste. Il a ensuite connu une fin de course très compliquée, en grande difficulté avec la dégradation de ses pneumatiques.

Formule 3 Hongrie - Sprint Toutes les statistiques Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Bonus 1 T. Naël Campos Racing 1 19 - 10 2 K. Le ART Grand Prix 12 19 +2.700 2.7 2.700 9 3 E. Rivera Campos Racing 3 19 +3.800 3.8 1.100 8 4 M. Colnaghi MP Motorsport 7 19 +4.100 4.1 0.300 7 5 B. Badoer Rodin Motorsport 18 19 +6.100 6.1 2.000 6 6 T. Taponen MP Motorsport 8 19 +8.000 8.0 1.900 5 7 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 19 +13.200 13.2 5.200 4 8 J. Wharton Prema Powerteam 21 19 +15.200 15.2 2.000 3 9 F. Barrichello AIX Racing 28 19 +15.600 15.6 0.400 2 10 F. Slater Trident 5 19 +17.100 17.1 1.500 1 11 Y. David AIX Racing 27 19 +18.800 18.8 1.700 12 L. Sharp Prema Powerteam 20 19 +19.300 19.3 0.500 13 A. Giusti MP Motorsport 9 19 +19.700 19.7 0.400 14 T. Kato ART Grand Prix 10 19 +20.200 20.2 0.500 15 J. Garfias Prema Powerteam 22 19 +20.500 20.5 0.300 16 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 19 +20.800 20.8 0.300 17 U. Ugochukwu Campos Racing 2 19 +21.300 21.3 0.500 18 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 19 +21.500 21.5 0.200 19 F. McLaughlin Hitech Racing 24 19 +22.000 22.0 0.500 20 N. Strømsted Trident 4 19 +22.200 22.2 0.200 21 P. Clerot Rodin Motorsport 17 19 +22.700 22.7 0.500 22 C. Ho Rodin Motorsport 19 19 +23.100 23.1 0.400 23 M. Shin Hitech Racing 23 19 +23.800 23.8 0.700 24 S. Hanna AIX Racing 26 19 +24.500 24.5 0.700 25 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 19 +24.800 24.8 0.300 26 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 19 +25.400 25.4 0.600 27 M. De Palo Trident 6 19 +30.900 30.9 5.500 28 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 19 +37.100 37.1 6.200 1 dnf M. Gładysz ART Grand Prix 11 0 Accident dnf J. Nakamura Hitech Racing 25 0 Accident