Théophile Naël s'offre son premier sprint en F3 grâce à un envol magistral
Grâce à un départ canon depuis la septième place sur la grille, Théophile Naël s'est offert sa première victoire en course sprint de F3, à Budapest.
Photo de : Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images
Le Français Théophile Naël s'est offert sa première victoire en course sprint en Formule 3, ce samedi sur le Hungaroring.
Le pilote Campos s'élançait depuis la sixième place sur la grille inversée, après des qualifications compliquées la veille à Budapest. Alors qu'il s'attendait à une course difficile, Naël a pourtant réalisé un départ exceptionnel, bondissant immédiatement au deuxième rang derrière le poleman Kanato Le.
Le Français a ensuite évité de justesse l'accrochage entre Maciej Gladysz et Jin Nakamura dans le premier tour, un incident qui a bien failli compromettre sa course. Resté plusieurs boucles dans le sillage de Le, il a finalement porté son attaque au freinage du premier virage pour prendre les commandes de l'épreuve au neuvième tour.
Une fois en tête, Naël a parfaitement maîtrisé son sujet jusqu'au drapeau à damier pour décrocher sa première victoire en sprint. Il signe ainsi son deuxième succès de la saison - après le succès en course principale à Barcelone -, auquel s'ajoutent deux autres podiums et trois pole positions.
Troisième du championnat, le Français profite également d'une journée compliquée pour ses principaux rivaux afin de réduire son retard au classement. Ugo Ugochukwu et Freddie Slater se retrouvent désormais à égalité en tête du championnat, après une course difficile de l'Américain.
Pourtant très rapide, Ugochukwu a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir tiré avantage d'une sortie des limites de la piste. Il a ensuite connu une fin de course très compliquée, en grande difficulté avec la dégradation de ses pneumatiques.
Formule 3 Hongrie - Sprint
|Pos.
|Pilote
|#
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Stands
|Points
|Abandon
|Bonus
|1
|
T. Naël Campos Racing
|1
|19
|
-
|10
|2
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|19
|
+2.700
2.7
|2.700
|9
|3
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|19
|
+3.800
3.8
|1.100
|8
|4
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|19
|
+4.100
4.1
|0.300
|7
|5
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|19
|
+6.100
6.1
|2.000
|6
|6
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|19
|
+8.000
8.0
|1.900
|5
|7
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|19
|
+13.200
13.2
|5.200
|4
|8
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|19
|
+15.200
15.2
|2.000
|3
|9
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|19
|
+15.600
15.6
|0.400
|2
|10
|
F. Slater Trident
|5
|19
|
+17.100
17.1
|1.500
|1
|11
|
Y. David AIX Racing
|27
|19
|
+18.800
18.8
|1.700
|12
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|19
|
+19.300
19.3
|0.500
|13
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|19
|
+19.700
19.7
|0.400
|14
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|19
|
+20.200
20.2
|0.500
|15
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|19
|
+20.500
20.5
|0.300
|16
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|19
|
+20.800
20.8
|0.300
|17
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|19
|
+21.300
21.3
|0.500
|18
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|19
|
+21.500
21.5
|0.200
|19
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|19
|
+22.000
22.0
|0.500
|20
|
N. Strømsted Trident
|4
|19
|
+22.200
22.2
|0.200
|21
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|19
|
+22.700
22.7
|0.500
|22
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|19
|
+23.100
23.1
|0.400
|23
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|19
|
+23.800
23.8
|0.700
|24
|
S. Hanna AIX Racing
|26
|19
|
+24.500
24.5
|0.700
|25
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|19
|
+24.800
24.8
|0.300
|26
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|19
|
+25.400
25.4
|0.600
|27
|
M. De Palo Trident
|6
|19
|
+30.900
30.9
|5.500
|28
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|19
|
+37.100
37.1
|6.200
|1
|dnf
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|0
|
|Accident
|dnf
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|0
|
|Accident
|Voir les résultats complets
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