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FIA F3 Madrid

Ugochukwu renverse Slater pour s'adjuger le titre F3

Ugo Ugochukwu a remporté le titre de F3 2026 en prenant l'avantage sur Freddie Slater lors du dernier week-end de la saison à Madrid.

Fabien Gaillard
Publié:
Ugo Ugochukwu

Arrivé en outsider à Madrid dans le duel pour le titre qui l'opposait au Britannique Freddie Slater (Trident), Ugo Ugochukwu (Campos) a renversé la vapeur grâce à de bien meilleures qualifications que son rival, qui lui ont permis d'empocher suffisamment de points pour reprendre l'avantage et s'adjuger le titre.

L'Américain abordait pourtant cet ultime week-end de la saison, au format spécial puisqu'il y avait non pas une mais deux courses principales - pour compenser l'annulation de la manche de Sakhir -, avec un retard de 15 unités sur Slater. Toutefois, ce dernier a manqué ses qualifications (17e en Q1, 8e en Q2), ce qui a eu pour conséquence de le contraindre à s'élancer de positions lointaines sur un tracé où les dépassements sont compliqués.

Lire aussi :

Pendant ce temps, Ugochukwu, avec application, s'employait à mieux se qualifier (4e en Q1, 2e en Q2) et à inscrire depuis ces places autant de points que possible. Ses deux quatrièmes places lors du sprint et de la première course principale lui permettaient d'inscrire 15 points, quand Slater n'en inscrivait aucun et partait même à la faute dans la course de samedi soir.

Le scénario fou était alors de voir une égalité parfaite aux points avant l'ultime course de la saison, ce dimanche matin : dans ces conditions, une grande partie de la course s'est jouée sur la position de départ. Ugochukwu était ainsi deuxième et Slater huitième. Dix-neuf tours et une Safety Car plus tard, elles n'avaient pas changé, faisant donc pencher la balance définitivement en faveur du géant américain, titré à l'âge de 19 ans.

Spain Madrid - Course principale 2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h
1
T. Taponen MP Motorsport
 8 19

-

    
2
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 19

+1.300

1.3

 1.300  
3
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 19

+2.300

2.3

 1.000  
4
T. Kato ART Grand Prix
 10 19

+2.700

2.7

 0.400  
5
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 19

+3.300

3.3

 0.600  
6
A. Giusti MP Motorsport
 9 19

+3.800

3.8

 0.500  
7
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 19

+4.300

4.3

 0.500  
8
F. Slater Trident
 5 19

+4.700

4.7

 0.400  
9
E. Rivera Campos Racing
 3 19

+5.200

5.2

 0.500  
10
Y. David AIX Racing
 27 19

+5.600

5.6

 0.400  
11
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 19

+6.000

6.0

 0.400  
12
T. Naël Campos Racing
 1 19

+6.400

6.4

 0.400  
13
A. Powell Prema Powerteam
 20 19

+7.100

7.1

 0.700  
14
F. McLaughlin Hitech Racing
 24 19

+7.700

7.7

 0.600  
15
J. Nakamura Hitech Racing
 25 19

+8.700

8.7

 1.000  
16
J. Wharton Prema Powerteam
 21 19

+9.500

9.5

 0.800  
17
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 19

+10.000

10.0

 0.500  
18
M. De Palo Trident
 6 19

+10.800

10.8

 0.800  
19
K. Le ART Grand Prix
 12 19

+11.800

11.8

 1.000  
20
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 19

+13.100

13.1

 1.300  
21
N. Strømsted Trident
 4 19

+14.000

14.0

 0.900  
22
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 19

+14.500

14.5

 0.500  
23
F. Barrichello AIX Racing
 28 19

+15.100

15.1

 0.600  
24
N. Maccagnani Rodin Motorsport
 19 19

+15.600

15.6

 0.500  
25
M. Shin Hitech Racing
 23 19

+20.800

20.8

 5.200  
26
J. Garfias Prema Powerteam
 22 19

+47.400

47.4

 26.600  
27
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 18

1 lap

    
dnf
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 16

3 laps

    
Voir les résultats complets

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