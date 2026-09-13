Ugochukwu renverse Slater pour s'adjuger le titre F3

Arrivé en outsider à Madrid dans le duel pour le titre qui l'opposait au Britannique Freddie Slater (Trident), Ugo Ugochukwu (Campos) a renversé la vapeur grâce à de bien meilleures qualifications que son rival, qui lui ont permis d'empocher suffisamment de points pour reprendre l'avantage et s'adjuger le titre.

L'Américain abordait pourtant cet ultime week-end de la saison, au format spécial puisqu'il y avait non pas une mais deux courses principales - pour compenser l'annulation de la manche de Sakhir -, avec un retard de 15 unités sur Slater. Toutefois, ce dernier a manqué ses qualifications (17e en Q1, 8e en Q2), ce qui a eu pour conséquence de le contraindre à s'élancer de positions lointaines sur un tracé où les dépassements sont compliqués.

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Pendant ce temps, Ugochukwu, avec application, s'employait à mieux se qualifier (4e en Q1, 2e en Q2) et à inscrire depuis ces places autant de points que possible. Ses deux quatrièmes places lors du sprint et de la première course principale lui permettaient d'inscrire 15 points, quand Slater n'en inscrivait aucun et partait même à la faute dans la course de samedi soir.

Le scénario fou était alors de voir une égalité parfaite aux points avant l'ultime course de la saison, ce dimanche matin : dans ces conditions, une grande partie de la course s'est jouée sur la position de départ. Ugochukwu était ainsi deuxième et Slater huitième. Dix-neuf tours et une Safety Car plus tard, elles n'avaient pas changé, faisant donc pencher la balance définitivement en faveur du géant américain, titré à l'âge de 19 ans.

Madrid - Course principale 2 Toutes les statistiques Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h 1 T. Taponen MP Motorsport 8 19 - 2 U. Ugochukwu Campos Racing 2 19 +1.300 1.3 1.300 3 P. Clerot Rodin Motorsport 17 19 +2.300 2.3 1.000 4 T. Kato ART Grand Prix 10 19 +2.700 2.7 0.400 5 M. Colnaghi MP Motorsport 7 19 +3.300 3.3 0.600 6 A. Giusti MP Motorsport 9 19 +3.800 3.8 0.500 7 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 19 +4.300 4.3 0.500 8 F. Slater Trident 5 19 +4.700 4.7 0.400 9 E. Rivera Campos Racing 3 19 +5.200 5.2 0.500 10 Y. David AIX Racing 27 19 +5.600 5.6 0.400 11 B. Badoer Rodin Motorsport 18 19 +6.000 6.0 0.400 12 T. Naël Campos Racing 1 19 +6.400 6.4 0.400 13 A. Powell Prema Powerteam 20 19 +7.100 7.1 0.700 14 F. McLaughlin Hitech Racing 24 19 +7.700 7.7 0.600 15 J. Nakamura Hitech Racing 25 19 +8.700 8.7 1.000 16 J. Wharton Prema Powerteam 21 19 +9.500 9.5 0.800 17 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 19 +10.000 10.0 0.500 18 M. De Palo Trident 6 19 +10.800 10.8 0.800 19 K. Le ART Grand Prix 12 19 +11.800 11.8 1.000 20 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 19 +13.100 13.1 1.300 21 N. Strømsted Trident 4 19 +14.000 14.0 0.900 22 M. Gładysz ART Grand Prix 11 19 +14.500 14.5 0.500 23 F. Barrichello AIX Racing 28 19 +15.100 15.1 0.600 24 N. Maccagnani Rodin Motorsport 19 19 +15.600 15.6 0.500 25 M. Shin Hitech Racing 23 19 +20.800 20.8 5.200 26 J. Garfias Prema Powerteam 22 19 +47.400 47.4 26.600 27 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 18 1 lap dnf H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 16 3 laps