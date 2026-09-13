Ugochukwu renverse Slater pour s'adjuger le titre F3
Ugo Ugochukwu a remporté le titre de F3 2026 en prenant l'avantage sur Freddie Slater lors du dernier week-end de la saison à Madrid.
Arrivé en outsider à Madrid dans le duel pour le titre qui l'opposait au Britannique Freddie Slater (Trident), Ugo Ugochukwu (Campos) a renversé la vapeur grâce à de bien meilleures qualifications que son rival, qui lui ont permis d'empocher suffisamment de points pour reprendre l'avantage et s'adjuger le titre.
L'Américain abordait pourtant cet ultime week-end de la saison, au format spécial puisqu'il y avait non pas une mais deux courses principales - pour compenser l'annulation de la manche de Sakhir -, avec un retard de 15 unités sur Slater. Toutefois, ce dernier a manqué ses qualifications (17e en Q1, 8e en Q2), ce qui a eu pour conséquence de le contraindre à s'élancer de positions lointaines sur un tracé où les dépassements sont compliqués.
Pendant ce temps, Ugochukwu, avec application, s'employait à mieux se qualifier (4e en Q1, 2e en Q2) et à inscrire depuis ces places autant de points que possible. Ses deux quatrièmes places lors du sprint et de la première course principale lui permettaient d'inscrire 15 points, quand Slater n'en inscrivait aucun et partait même à la faute dans la course de samedi soir.
Le scénario fou était alors de voir une égalité parfaite aux points avant l'ultime course de la saison, ce dimanche matin : dans ces conditions, une grande partie de la course s'est jouée sur la position de départ. Ugochukwu était ainsi deuxième et Slater huitième. Dix-neuf tours et une Safety Car plus tard, elles n'avaient pas changé, faisant donc pencher la balance définitivement en faveur du géant américain, titré à l'âge de 19 ans.
Madrid - Course principale 2
|Pos.
|Pilote
|#
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|19
|
-
|2
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|19
|
+1.300
1.3
|1.300
|3
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|19
|
+2.300
2.3
|1.000
|4
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|19
|
+2.700
2.7
|0.400
|5
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|19
|
+3.300
3.3
|0.600
|6
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|19
|
+3.800
3.8
|0.500
|7
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|19
|
+4.300
4.3
|0.500
|8
|
F. Slater Trident
|5
|19
|
+4.700
4.7
|0.400
|9
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|19
|
+5.200
5.2
|0.500
|10
|
Y. David AIX Racing
|27
|19
|
+5.600
5.6
|0.400
|11
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|19
|
+6.000
6.0
|0.400
|12
|
T. Naël Campos Racing
|1
|19
|
+6.400
6.4
|0.400
|13
|
A. Powell Prema Powerteam
|20
|19
|
+7.100
7.1
|0.700
|14
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|19
|
+7.700
7.7
|0.600
|15
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|19
|
+8.700
8.7
|1.000
|16
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|19
|
+9.500
9.5
|0.800
|17
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|19
|
+10.000
10.0
|0.500
|18
|
M. De Palo Trident
|6
|19
|
+10.800
10.8
|0.800
|19
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|19
|
+11.800
11.8
|1.000
|20
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|19
|
+13.100
13.1
|1.300
|21
|
N. Strømsted Trident
|4
|19
|
+14.000
14.0
|0.900
|22
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|19
|
+14.500
14.5
|0.500
|23
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|19
|
+15.100
15.1
|0.600
|24
|
N. Maccagnani Rodin Motorsport
|19
|19
|
+15.600
15.6
|0.500
|25
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|19
|
+20.800
20.8
|5.200
|26
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|19
|
+47.400
47.4
|26.600
|27
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|18
|
1 lap
|dnf
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|16
|
3 laps
|Voir les résultats complets
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