Les 8 Heures de Suzuka 2020 sont annulées

La 43e édition des 8 Heures de Suzuka, qui devait initialement avoir lieu en juillet, avait été repoussée au 1er novembre en raison de la pandémie de COVID-19 et la situation semblait évoluer vers une tenue de l'événement. Cependant, le maintien par les autorités nippones des restrictions d'entrée sur le territoire dans le cadre d'une résurgence de l'épidémie ne permet pas aux équipes et aux pilotes étrangers de se rendre sur le circuit.

C'est ainsi que l'organisateur de l'épreuve, Mobilityland, en accord avec la Fédération internationale de motocyclisme et Eurosport Events, le prometteur du Championnat du monde d'Endurance moto (EWC), a décidé de ne pas organiser la course en 2020. C'est la première fois qu'elle est annulée depuis sa création en 1978.

"La situation liée à la pandémie COVID-19 reste préoccupante au Japon et le gouvernement a décidé de ne pas lever les facilités d’accès à son territoire pour les étrangers, même dans le cadre de voyages professionnels", peut-on lire dans un communiqué de l'EWC. "Les pilotes internationaux et les grandes équipes ont toujours animé les 8 Heures de Suzuka qui est devenue la Grande Finale du Championnat du monde FIM EWC. En leur absence, cette grande finale deviendrait une course nationale. Mobilityland a donc décidé d’annuler cette édition 2020."

Kaoru Tanaka, président et directeur délégué de Mobilityland Corporation, a expliqué : "Nous étions prêts à organiser les 'Coca-Cola' 8 Heures de Suzuka le 1er novembre avec tous les fans et les acteurs de l’Endurance. Malheureusement, nous n’avons pas d’autre choix que d’annuler cet événement en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus (COVID-19) au Japon et à l’étranger et de la prolongation des restrictions à l’entrée des visiteurs étrangers au Japon."

"Nous présentons nos excuses à tous les fans qui étaient impatients d’assister aux 8 Heures de Suzuka qui avaient été initialement reportées de juillet à novembre. Nous présentons aussi nos plus sincères regrets à tous ceux qui se préparaient à participer à cette course. Nous comptons sur leur compréhension et leur coopération pour l’avenir. En conclusion, sachez que nous sommes déterminés à travailler pour que les 8 Heures de Suzuka 2021 soient plus attractives que jamais pour les fans."

"Nous avons beaucoup travaillé avec Mobilityland pour reprogrammer la course de juillet en novembre, une première depuis 1978, puis pour faciliter la venue au Japon des équipes et des pilotes internationaux grâce à un visa spécial", a pour sa part expliqué François Ribeiro, à la tête d'Eurosport Events. "Nos espoirs se sont évanouis face aux restrictions d’entrée des étrangers au Japon. L’accès des spectateurs n’a pas pesé dans la décision d’annulation des Coca Cola 8 Heures de Suzuka 2020. Cette décision a été prise car cette épreuve mythique ne peut pas se limiter à une course nationale. Les 8 Heures de Suzuka, course d’endurance la plus prestigieuse au monde depuis plus de 40 ans, ne peut pas se disputer sans les meilleurs pilotes internationaux."

Cette information est de nature à jeter le doute sur l'organisation et la tenue d'épreuves de sports mécaniques en Asie, alors que le calendrier WRC, en l'état, prévoit une finale au Japon au mois de novembre. Le MotoGP, par exemple, a déjà fait savoir qu'il ne quitterait pas l'Europe et que la Formule 1 tente encore de sauver ce qui peut l'être sur le continent asiatique (les GP de Singapour et du Japon ont d'ores et déjà été annulés, ceux de Chine et du Vietnam sont en suspens), même si le temps qui passe et l'évolution de la pandémie laisse également penser que la discipline reine du sport auto va probablement se contenter, hors Europe, de courir au Moyen-Orient.