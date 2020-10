Buemi et Rowland restent chez Nissan e.dams pour la saison 7

Comme lors des deux campagnes précédentes, ce sont Sébastien Buemi et Oliver Rowland qui vont défendre la saison prochaine les couleurs de Nissan e.dams, écurie triple Championne de Formule E sous le nom de Renault.

Couronné en 2015-16, Sébastien Buemi fait partie des deux seuls pilotes à avoir toujours couru pour la même équipe depuis la création du championnat. Le Suisse a connu des premières courses difficiles la saison dernière mais a ensuite rebondi avec quatre podiums en huit épreuves pour prendre la quatrième place du classement général. Quant à Oliver Rowland, il était juste derrière au cinquième rang, après avoir remporté sa première victoire en Formule E, à Berlin.

"Seb et Oli ont fait du super travail pour nous", déclare Tommaso Volpe, directeur de la compétition chez Nissan. "La stabilité et la constance dont va bénéficier l'écurie en les conservant sont bienvenues." Olivier et Grégory Driot, codirecteurs de Nissan e.dams, ajoutent : "Ils sont tous deux incroyablement talentueux et ont constamment démontré leurs fortes détermination et motivation. Nous sommes enthousiastes de pouvoir compter sur leur dur travail et leur dévouement pour obtenir des résultats encore meilleurs." Mitsunori Takaboshi demeure pilote d'essais et de réserve, tandis que Jann Mardenborough reste chargé des tests sur le simulateur.

Nissan e.dams n'a pas eu la tâche facile la saison dernière avec l'interdiction de son concept de double moteur utilisé en 2018-19, mais était la deuxième force du plateau à l'E-Prix de Berlin et pourrait bien faire partie des candidats au titre lors de la campagne à venir.

