Cassidy prive Vandoorne de la pole pour 8 millièmes à New York !

Groupe A

Le début des qualifications a été marqué par le crash de Sérgio Sette Câmara dès son tour de sortie, provoquant un drapeau rouge d'une dizaine de minutes. La recherche d'un tour clair a ensuite coûté cher à André Lotterer et Oliver Askew, tandis que le meilleur temps a été signé par Robin Frijns en 1'09"528. Se sont également qualifiés Nick Cassidy, Stoffel Vandoorne et Sébastien Buemi, ce qui a conduit le leader du championnat, Edoardo Mortara, à l'élimination.

Éliminés : Mortara, De Vries, Dennis, Günther, Lotterer, Askew, Camara.

Un crash dès le tour de sortie pour Sette Câmara.

Groupe B

Alors que le deuxième groupe s'est élancé, la pluie a fait une apparition soudaine sur New York, piégeant les pilotes et incitant à signer le plus vite possible un chrono. Lucas Di Grassi s'en est bien tiré à ce petit jeu, en 1'10"678, se qualifiant avec Alexander Sims, Sam Bird et Pascal Wehrlein. Ce scénario a en revanche coûté cher à Jean-Éric Vergne dans la course au titre.

Éliminés : Félix da Costa, Rowland, Evans, Vergne, Ticktum, Giovinazzi, Turvey.

Phase finale

Le premier quart de finale a opposé Alexander Sims à Pascal Wehrlein, la pluie ayant cessé mais la piste demeurant humide à certains endroits. Le pilote Porsche a profité d'une petite erreur de son adversaire pour s'imposer largement. Entre Sam Bird et Nick Cassidy, c'est le pilote Envision qui a eu gain de cause avec une large avance. Sur une piste s'asséchant très vite, Stoffel Vandoorne s'en est sorti de justesse face à Alexander Sims. Le dernier quart de finale a opposé deux champions de la discipline : Sébastien Buemi et Lucas di Grassi. C'est le Brésilien qui a eu le dernier mot pour rejoindre les demi-finales.

La première demi-finale a mis aux prises Pascal Wehrlein et Nick Cassidy. Le Néo-Zélandais, si souvent redoutable en qualifications, a obtenu le premier ticket pour la finale malgré une grosse chaleur dans le dernier virage. Dans l'autre match, Stoffel Vandoorne a pris le meilleur sur un Lucas di Grassi très en forme, les deux hommes n'étant séparés que de 44 millièmes de seconde.

Seul prétendant au titre présents lors de la phase finale, le Belge s'est donc frotté à Nick Cassidy pour l'obtention de la pole position. Premier à s'élancer dans la finale, le pilote Envision a fixé les références avec son adversaire à ses trousses. Les deux hommes ont longtemps fait jeu égal et c'est Nick Cassidy qui a décroché la timbale au prix d'un dernier virage abordé avec un maximum de risques : suffisant pour s'offrir la pole position avec huit millièmes d'avance seulement !

Le départ de la première course du week-end sera donné à 19 heures.

E-Prix de New York I - Grille de départ