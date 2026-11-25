Opinion

Formule E

Le départ d'Opel et de Citroën n'est pas une trahison envers la Formule E, mais un coup dur au pire moment

Le départ des deux marques ne remet pas en cause la bonne santé de la Formule E, mais il reste un coup dur, particulièrement à quelques semaines des débuts de la Gen4.

Gianluca D'Alessandro

Publié: 25 nov. 2026, 12:30

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Photo de : FIA Formula E

Ce que beaucoup redoutaient est malheureusement devenu réalité. Face au lourd déficit apparu fin 2025 et aux pertes enregistrées au troisième trimestre de cette année, Stellantis a décidé de mettre un terme à presque tous ses programmes, y compris en Formule E. À la fin de la saison 2027, le championnat perdra ainsi Citroën et Opel.

Il est toutefois important de comprendre que cette décision dépasse le cadre d'une seule discipline et ne constitue pas un indicateur de la santé du championnat. Il ne s'agit pas d'une trahison envers la Formule E, ses valeurs ou ce qu'elle représente, comme le montre également le retrait de Peugeot du WEC. Cette décision reflète plutôt la situation extrêmement complexe que traverse l'ensemble du secteur automobile européen.

Stellantis n'a pas encore publié ses résultats financiers complets pour 2026, les dernières données disponibles s'arrêtant aux pertes du troisième trimestre. Mais les dirigeants du groupe ont répété à plusieurs reprises qu'en 2027, la hausse du prix des matières premières pourrait se chiffrer non pas en millions, mais en milliards. C'est là que commence le retrait des programmes sportifs : le problème ne vient pas du sport automobile, mais de la situation en amont.

Au contraire, la Formule E a été conçue comme une discipline financièrement viable, précisément pour attirer les grands constructeurs. Un modèle qui a fonctionné pendant des années, au point que le championnat compte aujourd'hui plusieurs marques de premier plan. Mais pour une série dont l'un des principaux atouts repose sur l'engagement des constructeurs, perdre deux marques d'un coup revient à encaisser un sérieux coup de poing.

On comprend aisément pourquoi les projets sportifs sont les premiers sacrifiés en période difficile. Mais Opel comme Citroën ont déjà investi une part importante du budget prévu pour la saison 2027, au point qu'ils disputeront bien celle-ci. Les conséquences économiques de cette décision ne seront donc pas immédiates, sans même parler des pénalités que Stellantis devra verser à la Formule E en raison de son retrait anticipé du championnat.

"La Formule E travaillera en étroite collaboration avec Stellantis afin de gérer une transition ordonnée, en abordant également les obligations contractuelles et les aspects financiers liés à ce départ anticipé. Le championnat continuera par ailleurs d'évaluer le vif intérêt manifesté par de nouveaux constructeurs et équipes souhaitant rejoindre la grille dans les prochaines saisons", indique un communiqué de la discipline électrique.

Citroen Racing Citroen e-CX

Photo de: FIA Formula E

C'est précisément là qu'apparaît le véritable paradoxe de la situation. Pour la Gen4, Stellantis avait choisi d'augmenter ses investissements dans le but de retrouver les avant-postes, compte tenu de l'importance de la discipline dans son programme sportif, mais aussi de sa proximité avec les technologies et les retombées pour ses modèles de série.

La décision de valider l'arrivée d'Opel il y a seulement quelques mois, avec sa propre licence, en témoigne également. Cette entrée avait été rendue possible grâce à un investissement de plusieurs millions d'euros. Si le groupe n'avait pas cru au potentiel de la Gen4, il aurait difficilement approuvé un engagement d'une telle ampleur.

Les adieux ne pouvaient pas tomber plus mal

Si la perte de deux marques constitue un premier coup dur, le deuxième concerne le calendrier. Certes, la Formule E peut encore compter sur plusieurs constructeurs de premier plan, mais cette annonce intervient à quelques semaines du début de la nouvelle saison et, surtout, des débuts de la Gen4.

Tout était censé être parfait. Pourtant, la saison s'ouvre avec la certitude que le championnat perdra déjà deux marques. Ce n'est pas un hasard si le directeur général de la Formule E, Jeff Dodds, s'est lui aussi dit déçu, non seulement par ce départ, mais également par le moment choisi.

La Gen4 représente l'évolution la plus importante et la plus ambitieuse jamais entreprise par la Formule E. C'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années, auquel le championnat a également choisi de donner une dimension majeure en concluant un accord historique avec Disney+ pour diffuser les courses électriques sur l'une des plateformes les plus importantes. C'est pourquoi la Gen4 pèsera lourd dans la détermination de l'avenir de la discipline.

Les difficultés du marché européen étaient connues depuis longtemps, mais le départ de Stellantis a également pris la Formule E par surprise. Cette décision ne remet pas en cause la santé du championnat, mais pour une discipline qui fonde une grande partie de son identité sur la présence des constructeurs, elle reste un coup dur au pire moment.

Ce départ pourrait-il ouvrir la porte à de nouveaux constructeurs ?

L'espoir est que ces deux programmes puissent se poursuivre sous une autre forme en 2028, grâce à un plan B. Mais comment ? Dans le cas de Citroën, la licence appartient à l'équipe privée MSG, qui décidera de son avenir dans le championnat à l'issue de cette saison, en trouvant un nouveau partenaire ou un repreneur.

La situation sera toutefois bien plus complexe pour Opel, car une licence est en jeu : il est difficile d'imaginer la marque allemande prendre son indépendance vis-à-vis de Stellantis et poursuivre seule l'aventure. Dans les faits, la licence sera donc probablement vendue au plus offrant. Si cela ne se produit pas, elle reviendra à la Formule E, mais au prix d'une perte financière encore plus importante.

Opel GSE Formula E Team GSE 27FE

Photo de: FIA Formula E

Il existe toutefois une autre possibilité. Depuis quelque temps, des rumeurs circulent dans le paddock au sujet de l'intérêt potentiel de constructeurs chinois pour une arrivée en Formule E. La mise à disposition de deux licences pourrait ainsi devenir une occasion d'attirer ces marques qui manifestent leur intérêt depuis longtemps.

Ce serait un signal important, non seulement pour éviter une hémorragie difficile à enrayer, mais aussi pour garantir à la Formule E la stabilité qu'elle recherche depuis longtemps.

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