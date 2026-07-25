DS Penske confirme son potentiel à Tokyo

Le championnat du monde de Formula E innove cette saison avec un double E-Prix organisé de nuit dans la capitale japonaise. Le circuit urbain de 2,58 km, long de 18 virages et entièrement éclairé, offre un spectacle unique mais constitue aussi un véritable défi pour les pilotes.

"De nuit, et si en plus il pleut ça risque d'être très compliqué", indiquait Taylor Barnard avant les essais, lui qui avait signé un podium ici même en 2025. "Mais la piste est vraiment cool, c'est presque irréel de faire une course dans les rues d'une telle mégapole, surtout pour moi qui suit un fan de jeux vidéos."

Après une averse qui retarde de quinze minutes la première séance d'essais, les concurrents découvrent une piste encore humide et très piégeuse. Malgré ces conditions délicates, Maximilian Günther signe le deuxième meilleur temps de la séance, à seulement deux dixièmes de la référence. Un résultat d'autant plus remarquable que l'Allemand avait été diminué par un état fébrile jusqu'à quelques heures avant de prendre le volant.

Le samedi, les conditions changent complètement. Sous une chaleur écrasante les deux DS E-Tense FE25 confirment leur compétitivité en essais libres : Günther est septième, Barnard dixième. En qualifications le pilote anglais accède aux quarts de finale, pour la huitième fois cette saison.

Opposé à Jake Dennis, le Britannique livre une prestation solide avant de décrocher une excellente cinquième place sur la grille. Günther, cinquième de son groupe, manque de peu l'accès aux duels mais s'élance depuis une prometteuse neuvième position.

DS Penske joue les premiers rôles

Taylor Barnard, DS Penske Photo de: DPPI

Au départ des 36 tours, les deux pilotes gèrent bien leur envol et gagnent chacun une position. Très rapidement Taylor Barnard s'installe dans le groupe de tête tandis que Maximilian Günther adopte une stratégie plus patiente, dans le but d'optimiser sa consommation d'énergie. Sur un E-Prix intégrant le Pit Boost et un unique mode Attack de six minutes, l'exécution de la stratégie devient déterminante.

L'équipe DS Penske maîtrise parfaitement cet exercice, et Günther effectue son arrêt réglementaire en premier, dès la stricte mi-course. Barnard prolonge son relais de trois boucles et signe au passage le meilleur tour provisoire en course.

Une fois la séquence des Pitboost achevée, les deux DS E-Tense FE25 occupent toujours des positions leur permettant de viser des gros points. Dans le dernier tiers de l'épreuve, Barnard exploite pleinement son mode Attack et remonte jusqu'à la quatrième place, démontrant une nouvelle fois l'excellent rythme de sa monoplace. Günther choisit une activation plus tardive afin de disposer d'un maximum de puissance au long des derniers tours.

La gestion énergétique particulièrement serrée de cette première manche finit toutefois par redistribuer les cartes. Face à des stratégies décalées et à un peloton extrêmement compact, les deux pilotes cèdent plusieurs positions dans les ultimes virages. Taylor Barnard inscrit le point de la dixième place, tandis que Maximilian Günther termine quinzième.

Un résultat qui ne reflète pas totalement le niveau de performance affiché par l'équipe, constamment présente dans le top 10 et capable de se battre aux avant-postes durant la majeure partie de la course.

Du mieux attendu demain

De l'action en piste Photo de: DPPI

Au-delà du résultat brut, DS Penske quitte cette première manche avec plusieurs points positifs : une voiture rapide sur un circuit exigeant, un bon niveau de performance en qualifications, un rythme de course capable de rivaliser avec les meilleurs et une stratégie bien exécutée.

Ces éléments constituent une base encourageante avant la deuxième course de Tokyo, disputée dès dimanche soir (à 20h, heure locale). Sans Pitboost et plus courte de trois tours, cette seconde manche offrira un scénario différent, qui permettra peut-être à l'équipe franco-américaine de concrétiser le potentiel démontré lors du premier rendez-vous du week-end.