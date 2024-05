DS Penske prêt pour un nouveau défi à Shanghai

Nouvelle piste, nouvelles ambitions. Surtout que, chez DS Penske, on aime bien les endroits où personne n’a jamais roulé en Formule E. D’ordinaire, les circuits vierges de tout passage de monoplace électrique, où le succès du week-end repose sur la préparation − et donc sur l’expérience − réussissent à Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne.

Meilleurs marqueurs de points dans cette configuration l’an dernier et bons animateurs des premières courses de cette nature cette saison, ces deux pilotes cumulent par ailleurs un tiers des titres ayant été distribués depuis les débuts du championnat. Ils arrivent donc en Chine avec de fortes − et légitimes − ambitions. De fortes ambitions et aussi de bons souvenirs dans l’Empire du Milieu, où le sport automobile est en train de grimper en notoriété.

En effet, la dernière fois que la Formule E y a fait une course − c’était en 2019 sur le circuit éphémère de Sanya − c’est Jean-Éric Vergne qui s’est imposé. Nous étions au mois de mars, c’était la première victoire de la saison pour le pilote tricolore alors champion en titre, et sa monoplace préparée par DS Performance, le département compétition de DS Automobiles, avait surpris la concurrence par un rythme et une efficience supérieurs à la moyenne.

Stoffel Vandoorne (DS Penske) Photo : DPPI

La gestion de l’énergie sera une nouvelle fois la clé

Le circuit de Shanghai, calibré selon une longueur de 3,05 km et 12 virages, présente un défi pour les monoplaces électriques. S’agissant d’un tracé permanent, certes quelque peu adapté pour la discipline, il ne requiert pas les mêmes calculs de consommation d’énergie qu’une piste en centre-ville.

Le départ sera particulièrement intéressant, avec des premiers virages qui constituent une forme d’escargot avant de se libérer pour une longue ligne droite qui se termine par une épingle. La suite est plutôt rapide, avec des grandes courbes, puis le tour se termine par une chicane avant la ligne droite des stands.

"Depuis le début de saison, on voit que notre travail au simulateur trouve une continuité positive sur la piste", indique Jean-Éric Vergne. "Nous sommes souvent bien placés en essais comme en qualifications, où depuis quelques courses nous dépassons régulièrement le stade des quarts de finale. On ne sait encore rien du niveau de chacun sur la piste de Shanghai, mais j’espère que les plans que nous avons définis nous permettront de nous battre aux avant-postes."

En début de semaine, l’écurie DS Penske a débarqué à Shanghai après avoir fêté son 50e podium (pour 115 départs) à Berlin il y a tout juste deux semaines. Si on additionne ce score à son compteur de victoires (16) et de titres (quatre, dont deux constructeurs), il convient de souligner qu’il s’agit de l’équipe qui a reçu le plus de récompenses en Formule E. Est-ce que ces chiffres seront de nature à grossir à l’occasion des deux courses de Shanghai ? Premiers éléments de réponse samedi soir, après l’arrivée de la première manche.