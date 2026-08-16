DS Penske termine en beauté avec la victoire de Taylor Barnard !

DS Penske ne pouvait rêver de meilleure conclusion. Au terme d'une saison en-dessous parfois difficile, l'équipe franco-américaine a renoué avec le succès grâce à Taylor Barnard. À seulement 22 ans, le Britannique a signé sa première victoire en Formula E après une prestation particulièrement maîtrisée. Il a choisi la dernière apparition de DS Automobiles en Formula E pour ouvrir son compteur, offrant au constructeur français une sortie faisant honneur à son impressionnant palmarès.

Une équation énergétique entièrement revue

La deuxième course londonienne présentait un scénario très différent de celui de la veille. Réduite à 35 tours contre 38 le samedi, elle ne comportait pas d'arrêt obligatoire PitBoost. Les pilotes disposaient en revanche de huit minutes de Mode Attack contre quatre lors de la première manche, et devaient gérer une quantité d'énergie ramenée de 30,85 à 28 kWh.

Les enseignements stratégiques de la veille étaient donc difficilement transposables. Les équipes ont dû reprendre leurs calculs depuis le début, un exercice dans lequel DS Penske s'est montré particulièrement inspiré. Dès la troisième séance d'essais libres, disputée dimanche matin, le rythme s'est révélé plus soutenu. La piste, davantage gommée après les roulages du samedi, offrait un niveau d'adhérence supérieur, tandis que la stabilité des températures permettait aux équipes de travailler plus précisément sur la performance.

Dans le garage DS Penske, les ingénieurs ont fait évoluer les réglages des monoplaces afin de donner davantage de confiance aux deux pilotes en vue des qualifications. Taylor Barnard s'est d'ailleurs rapidement installé aux avant-postes, à moins d'un centième de seconde du meilleur temps à la mi-séance. Une interruption provoquée par l'immobilisation de la Lola de Lucas di Grassi a réduit le temps de roulage, mais les deux DS E-Tense FE25 ont conclu la séance dans le top 10 du classement « 300 kW » (la puissance majoritairement utilisée en course).

Barnard une nouvelle fois en duels

Taylor Barnard (DS Penske) Photo de: DPPI

Comme la veille, les deux pilotes DS Penske sont dans le même groupe de qualifications. Une configuration délicate puisque seuls quatre des huit concurrents pouvaient accéder aux quarts de finale. Taylor Barnard est néanmoins parvenu à se qualifier pour les duels, et ce pour la dixième fois cette saison. Opposé à Edoardo Mortara en quarts de finale, il s'est incliné pour seulement neuf centièmes de seconde face au pilote Mahindra, se classant de cette manière 6ème sur la grille de départ. Maximilian Günther, initialement qualifié en 11ème position, doit pour sa part s'élancer du 14ème rang à la suite d'une pénalité.

A 15h04 précises, Le départ se déroule sans incident majeur. La lutte toujours ouverte pour le titre pilotes contribue à contenir les ardeurs des pilotes les plus déterminés, tandis que les deux DS Penske adoptant des stratégies énergétiques différentes. Barnard a rapidement activé une première partie de son Mode Attaque pour progresser jusqu'à la troisième place, quand Günther a choisi de patienter au cœur du peloton, dans l'espoir de tirer profit de ses économies d'énergie un peu plus tard dans la course.

Une victoire construite avec patience

Taylor Barnard (DS Penske) Photo de: DPPI

La position de Barnard est progressivement devenue très favorable. Devant lui, les deux Mahindra consomment davantage d'énergie, tandis que le Britannique conserve une réserve énergétique supérieure à celle de ses principaux poursuivants. À l'approche du dernier tiers de la course, le podium apparait déjà à sa portée mais les 12 tours restant sont à haut risque. Très à l'aise au volant de sa DS E-Tense FE25, Barnard résiste successivement aux Porsche et aux Jaguar tout en préservant son énergie. Et lorsque Mitch Evans, candidat au titre mondial a activé son Mode Attack derrière lui, le pilote DS dispose de plus de quatre secondes d'avance sur la Jaguar, qui ne parviendra pas à rattraper la DS Penske.

À l'avant, Nyck de Vries et Edoardo Mortara ont déclenché presque simultanément leurs 6 dernières minutes de puissance supplémentaire. Barnard n'en a plus que 4 alors il attend. Et c'était la bonne décision ! Revenu à un peu plus d'une seconde de Mortara, il active à son tour le mode 350 kW, avec deux minutes de puissance augmentée et 2 % d'énergie supplémentaires à sa disposition.

Le Britannique se défait alors de Mortara pour s'emparer de la deuxième place. Puis, à quatre tours de l'arrivée, il se trouve dans les roues de De Vries. Profitant des dernières secondes de son Mode Attack, il porte une offensive décisive et prend les commandes de la course en patron. Il ne quittera plus la tête, concluant de manière magistrale une course construite avec patience, précision et une remarquable maîtrise énergétique.

« J'attendais cela depuis longtemps, je n'arrive toujours pas à y croire, c'est une sensation incroyable » soufflait Taylor Barnard quelques minutes après l'arrivée. « Nous avons exécuté cette course de la meilleure des manières, en prenant les bonnes décisions au bon moment et, surtout, en ne cessant jamais d'y croire. Je remercie toute l'équipe de m'avoir permis de réaliser ce rêve. Cela restera un moment fort de ma carrière. »

Cette victoire, la dernière de l'ère Gen3, marque la fin de la 12ème saison du Championnat du monde de Formula E, mais aussi celle de l'aventure de DS Automobiles dans la discipline. Après 11 saisons et trois générations de monoplaces électriques, le constructeur français quitte le championnat avec quatre titres mondiaux, 19 victoires, 56 podiums et 26 pole positions.