Formule E

L'explosion et l'incendie d'une monoplace mettent prématurément fin aux essais de pré-saison de la Formule E

La voiture de Taylor Barnard a pris feu dans la dernière heure des essais, vendredi à Jarama.

Jose Carlos de Celis

Publié: 20 nov. 2026, 16:14

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de @datanromar

Taylor Barnard est sorti indemne de l'incendie et de l'explosion de sa monoplace Fusion, mais l'incident a brutalement mis fin à la dernière journée des essais de pré-saison 2027 de Formule E.

La journée de vendredi, consacrée aux nouvelles Gen4, s'était déroulée sans encombre majeur, hormis les habituels problèmes de fiabilité. Toutefois, l'inquiétude est montée peu avant la dernière heure de roulage, lorsque la monoplace Fortescue de Barnard a pris feu.

Le pilote britannique a pu s'extraire de la voiture sans aide, juste avant son explosion. L'incident a entraîné le déploiement rapide de la voiture médicale, de la Safety Car et d'un camion de pompiers, tandis qu'un épais panache de fumée s'élevait au-dessus des collines de Jarama.

La séance a immédiatement été interrompue par un drapeau rouge, tous les pilotes recevant l'instruction de s'arrêter en piste. Quelques minutes plus tard, plusieurs voitures ont été invitées à regagner les stands en empruntant le circuit à contresens.

Les équipes ont ensuite été informées que la séance ne reprendrait pas. Les essais de pré-saison se sont ainsi achevés une heure plus tôt que prévu.

La défaillance de la Fusion serait liée à la batterie de la voiture de l'équipe cliente de Porsche, mais celle-ci n'a pas encore publié de communiqué officiel.

Plus tôt dans la matinée, deux minutes seulement après le début de la séance, la Jaguar officielle de Stoffel Vandoorne s'était immobilisée en piste, provoquant le premier drapeau rouge de cette dernière journée.

Après l'arrêt de Vandoorne, la Jaguar a été stationnée dans une zone isolée du circuit et placée en quarantaine par mesure de sécurité, le temps de procéder à des vérifications pour s'assurer que tout était en ordre.

Plus d'informations à suivre





Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent "Impossible de ne pas être impressionné" : la Formule E veut convaincre les sceptiques

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Jose Carlos de Celis





La Formule E boucle une deuxième journée d'essais Gen4 avec Citroën et Mahindra en tête



Formule E



Formule E 1 j



La Formule E boucle une deuxième journée d'essais Gen4 avec Citroën et Mahindra en tête





Essais de Jarama : Mahindra devance Nissan pour la première journée de l'ère Gen4



Formule E



Formule E 3 j



Essais de Jarama : Mahindra devance Nissan pour la première journée de l'ère Gen4





Le Grand Prix de Miami sous la menace des orages… et de la loi américaine



Formule 1



Formule 1



GP de Miami



6 m



Le Grand Prix de Miami sous la menace des orages… et de la loi américaine

Plus de

Taylor Barnard





L'excellent bilan de DS Automobiles



Formule E



Formule E 3 m



L'excellent bilan de DS Automobiles





DS Penske termine en beauté avec la victoire de Taylor Barnard !



Formule E



Formule E



E-Prix de Londres II



3 m



DS Penske termine en beauté avec la victoire de Taylor Barnard !





DS Penske avait la clé de la réussite à Tokyo



Formule E



Formule E



E-Prix de Tokyo II



3 m



DS Penske avait la clé de la réussite à Tokyo

Dernières actus





L'explosion et l'incendie d'une monoplace mettent prématurément fin aux essais de pré-saison de la Formule E



Formule E



FE Formule E 5 min



L'explosion et l'incendie d'une monoplace mettent prématurément fin aux essais de pré-saison de la Formule E





Maverick Viñales déclare forfait pour le GP du Portugal



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



1 h



Maverick Viñales déclare forfait pour le GP du Portugal





Comment la réglementation 2026 a neutralisé la "grande force" de Piastri



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



2 h



Comment la réglementation 2026 a neutralisé la "grande force" de Piastri





Russell impressionné par une McLaren "extrêmement rapide", la pluie retarde l'essai du nouveau fond plat de Norris



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



3 h



Russell impressionné par une McLaren "extrêmement rapide", la pluie retarde l'essai du nouveau fond plat de Norris

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire