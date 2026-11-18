Résumé d'essais

Formule E

La Formule E boucle une deuxième journée d'essais Gen4 avec Citroën et Mahindra en tête

Citroën a dominé les derniers instants de la journée d'essais de Formule E organisée mercredi à Jarama, où s'est déroulée la première simulation de course avec la Gen4, après une matinée dominée par Mahindra et Mortara.

Jose Carlos de Celis

Publié: 18 nov. 2026, 17:55

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Photo de : Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

La Formule E a bouclé ce mercredi la deuxième de ses trois journées d'essais de pré-saison 2027 sur le circuit de Jarama. Au programme : trois heures d'essais libres le matin, une simulation de course l'après-midi (la première avec la Gen4), puis deux dernières heures de roulage.

Citroën Racing a signé le meilleur temps de la Session 4, disputée l'après-midi, grâce à Jean-Éric Vergne, qui a pris la tête de la feuille des temps avec un chrono de 1'25"437 dans les derniers instants. La piste était alors détrempée par la pluie, ce qui a empêché les chronos du matin d'être améliorés. Lors de la Session 3, Edoardo Mortara avait signé le meilleur temps en 1'24"496 au volant de la Mahindra Racing, comme il l'avait déjà fait lundi après-midi. Le pilote suisse s'est ensuite illustré lors de la simulation de course en sortant de la piste. Il a fallu faire intervenir une grue pour dégager sa voiture, ce qui a entraîné le déploiement de la Safety Car.

La simulation de course, disputée sous la pluie et sans véritables batailles en piste, n'a donné lieu à aucun problème sur les voitures. Elle a notamment permis de tester la procédure de Full Course Yellow. Mitch Evans a été le premier à franchir la ligne d'arrivée avec l'Opel, devant Oliver Rowland, au volant de la Nissan. En pneus slicks, certains pilotes ont connu des situations délicates, comme Pepe Martí, brièvement sorti de la piste au même endroit où Mortara est ensuite parti à la faute.

C'est précisément le virage 3 du circuit madrilène qui s'est révélé le plus difficile de la journée, constituant un point presque critique. Le matin, une sortie de piste de Paul Aron avec la Fortescue y a provoqué le premier drapeau rouge de la journée. Une deuxième interruption a suivi après l'accident de Jake Dennis, qui a envoyé son Andretti Autosport dans les barrières. Pour conclure cette journée, Robert Shwartzman est lui aussi sorti de la piste dans ce virage 3 avec la Lola, provoquant le cinquième drapeau rouge de mercredi.

Outre ces trois incidents dans le virage 3, Shwartzman a lui-même provoqué un autre drapeau rouge dans la matinée en raison d'un problème sur sa voiture. Mais la panne la plus importante a touché Stoffel Vandoorne : sa Jaguar Racing est tombée en panne, le privant de la simulation de course et de la séance de l'après-midi. Dennis était également absent après son accident, tout comme Enzo Fittipaldi, dont la Lola avait été endommagée.

Après le dernier drapeau rouge de la journée, provoqué par la sortie de Shwartzman dans le virage 3, les dernières minutes ont été particulièrement animées. Presque tous les pilotes ont amélioré leur chrono et Jean-Éric Vergne a finalement pris la tête de la feuille des temps, même si son meilleur tour est resté près d'une seconde plus lent que la référence matinale.

Au classement combiné, Taylor Barnard a pris la deuxième place. Il poursuit sa participation aux essais avec Fusion, alors que la polémique autour de la rupture de son contrat avec Fortescue se poursuit. Felipe Drugovich complète le top 5 avec l'Andretti désormais motorisée par Nissan, devant Mitch Evans avec Opel et Zane Maloney avec Nissan.

Ce jeudi, Jarama accueillera le Media Day, sans aucune voiture en piste, avant la reprise des essais vendredi. La journée suivra un programme similaire à celui de mercredi, avec une simulation de course l'après-midi au cours de laquelle sera testé le nouveau format "Unleashed", le format de course sprint utilisé par la Formule E lors de la première manche des double-headers (les week-ends comprenant deux courses).

Classement de la Session 3 (mercredi matin) des essais de Formule E 2027 à Jarama

POS

PILOTE

ÉQUIPE

TEMPS

1

Edoardo Mortara

Mahindra

1:24.496

2

Taylor Barnard

Fusion

1:24.657

3

Felipe Drugovich

Andretti

1:24.689

4

Mitch Evans

Opel

1:24.794

5

Zane Maloney

Nissan

1:24.809

6

Maximilian Günther

Envision

1:24.914

7

Dan Ticktum

Fortescue

1:24.930

8

Pascal Wehrlein

Porsche

1:24.942

9

Theo Pourchaire

Opel

1:24.968

10

Jean-Eric Vergne

Citroen

1:25.052

11

Antonio Felix Da Costa

Jaguar

1:25.084

12

Oliver Rowland

Nissan

1:25.191

13

Zak O'Sullivan

Envision

1:25.343

14

Nico Müller

Porsche

1:25.409

15

Nyck De Vries

Mahindra

1:25.727

16

Nick Cassidy

Citroen

1:26.666

17

Jake Dennis

Andretti

1:27.093

18

Pepe Marti

CUPRA Kiro

1:28.318

19

Jake Hughes

CUPRA Kiro

1:28.358

20

Robert Shwartzman

Lola

1:28.543

21

Ayhancan Güven

Fusion

1:28.803

22

Stoffel Vandoorne

Jaguar

1:28.937

23

Enzo Fittipaldi

Lola

1:29.061

24

Paul Aron

Fortescue

1:38.008

Classement de la Session 4 (mercredi après-midi) des essais de Formule E 2027 à Jarama

POS

PILOTE

ÉQUIPE

TEMPS

1

Jean-Eric Vergne

Citroën

1:25.437

2

Felipe Drugovich

Andretti

1:25.657

3

Edoardo Mortara

Mahindra

1:25.794

4

Nico Müller

Porsche

1:25.838

5

Jake Hughes

CUPRA Kiro

1:25.909

6

Nyck De Vries

Mahindra

1:25.969

7

Zane Maloney

Nissan

1:26.191

8

Taylor Barnard

Fusion

1:26.200

9

Maximilian Günther

Envision

1:26.326

10

Pascal Wehrlein

Porsche

1:26.377

11

Dan Ticktum

Fortescue

1:26.449

12

Oliver Rowland

Nissan

1:26.454

13

Pepe Marti

CUPRA Kiro

1:26.546

14

Antonio Felix Da Costa

Jaguar

1:27.076

15

Theo Pourchaire

Opel

1:27.627

16

Mitch Evans

Opel

1:28.108

17

Nick Cassidy

Citroën

1:28.296

18

Ayhancan Güven

Fusion

1:30.985

19

Robert Shwartzman

Lola

1:32.705

20

Paul Aron

Fortescue

1:32.871

21

Zak O'Sullivan

Envision

1:33.387

22

Stoffel Vandoorne

Jaguar

NO TIME

23

Enzo Fittipaldi

Lola

NO TIME

24

Jake Dennis

Andretti

NO TIME

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