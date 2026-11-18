Résumé d'essais
Formule E
La Formule E boucle une deuxième journée d'essais Gen4 avec Citroën et Mahindra en tête
Citroën a dominé les derniers instants de la journée d'essais de Formule E organisée mercredi à Jarama, où s'est déroulée la première simulation de course avec la Gen4, après une matinée dominée par Mahindra et Mortara.
Jose Carlos de Celis
Publié: 18 nov. 2026, 17:55
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Photo de : Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
La Formule E a bouclé ce mercredi la deuxième de ses trois journées d'essais de pré-saison 2027 sur le circuit de Jarama. Au programme : trois heures d'essais libres le matin, une simulation de course l'après-midi (la première avec la Gen4), puis deux dernières heures de roulage.
Citroën Racing a signé le meilleur temps de la Session 4, disputée l'après-midi, grâce à Jean-Éric Vergne, qui a pris la tête de la feuille des temps avec un chrono de 1'25"437 dans les derniers instants. La piste était alors détrempée par la pluie, ce qui a empêché les chronos du matin d'être améliorés. Lors de la Session 3, Edoardo Mortara avait signé le meilleur temps en 1'24"496 au volant de la Mahindra Racing, comme il l'avait déjà fait lundi après-midi. Le pilote suisse s'est ensuite illustré lors de la simulation de course en sortant de la piste. Il a fallu faire intervenir une grue pour dégager sa voiture, ce qui a entraîné le déploiement de la Safety Car.
La simulation de course, disputée sous la pluie et sans véritables batailles en piste, n'a donné lieu à aucun problème sur les voitures. Elle a notamment permis de tester la procédure de Full Course Yellow. Mitch Evans a été le premier à franchir la ligne d'arrivée avec l'Opel, devant Oliver Rowland, au volant de la Nissan. En pneus slicks, certains pilotes ont connu des situations délicates, comme Pepe Martí, brièvement sorti de la piste au même endroit où Mortara est ensuite parti à la faute.
C'est précisément le virage 3 du circuit madrilène qui s'est révélé le plus difficile de la journée, constituant un point presque critique. Le matin, une sortie de piste de Paul Aron avec la Fortescue y a provoqué le premier drapeau rouge de la journée. Une deuxième interruption a suivi après l'accident de Jake Dennis, qui a envoyé son Andretti Autosport dans les barrières. Pour conclure cette journée, Robert Shwartzman est lui aussi sorti de la piste dans ce virage 3 avec la Lola, provoquant le cinquième drapeau rouge de mercredi.
Outre ces trois incidents dans le virage 3, Shwartzman a lui-même provoqué un autre drapeau rouge dans la matinée en raison d'un problème sur sa voiture. Mais la panne la plus importante a touché Stoffel Vandoorne : sa Jaguar Racing est tombée en panne, le privant de la simulation de course et de la séance de l'après-midi. Dennis était également absent après son accident, tout comme Enzo Fittipaldi, dont la Lola avait été endommagée.
Après le dernier drapeau rouge de la journée, provoqué par la sortie de Shwartzman dans le virage 3, les dernières minutes ont été particulièrement animées. Presque tous les pilotes ont amélioré leur chrono et Jean-Éric Vergne a finalement pris la tête de la feuille des temps, même si son meilleur tour est resté près d'une seconde plus lent que la référence matinale.
Au classement combiné, Taylor Barnard a pris la deuxième place. Il poursuit sa participation aux essais avec Fusion, alors que la polémique autour de la rupture de son contrat avec Fortescue se poursuit. Felipe Drugovich complète le top 5 avec l'Andretti désormais motorisée par Nissan, devant Mitch Evans avec Opel et Zane Maloney avec Nissan.
Ce jeudi, Jarama accueillera le Media Day, sans aucune voiture en piste, avant la reprise des essais vendredi. La journée suivra un programme similaire à celui de mercredi, avec une simulation de course l'après-midi au cours de laquelle sera testé le nouveau format "Unleashed", le format de course sprint utilisé par la Formule E lors de la première manche des double-headers (les week-ends comprenant deux courses).
Classement de la Session 3 (mercredi matin) des essais de Formule E 2027 à Jarama
POS
PILOTE
ÉQUIPE
TEMPS
1
Edoardo Mortara
Mahindra
1:24.496
2
Taylor Barnard
Fusion
1:24.657
3
Felipe Drugovich
Andretti
1:24.689
4
Mitch Evans
Opel
1:24.794
5
Zane Maloney
Nissan
1:24.809
6
Maximilian Günther
Envision
1:24.914
7
Dan Ticktum
Fortescue
1:24.930
8
Pascal Wehrlein
Porsche
1:24.942
9
Theo Pourchaire
Opel
1:24.968
10
Jean-Eric Vergne
Citroen
1:25.052
11
Antonio Felix Da Costa
Jaguar
1:25.084
12
Oliver Rowland
Nissan
1:25.191
13
Zak O'Sullivan
Envision
1:25.343
14
Nico Müller
Porsche
1:25.409
15
Nyck De Vries
Mahindra
1:25.727
16
Nick Cassidy
Citroen
1:26.666
17
Jake Dennis
Andretti
1:27.093
18
Pepe Marti
CUPRA Kiro
1:28.318
19
Jake Hughes
CUPRA Kiro
1:28.358
20
Robert Shwartzman
Lola
1:28.543
21
Ayhancan Güven
Fusion
1:28.803
22
Stoffel Vandoorne
Jaguar
1:28.937
23
Enzo Fittipaldi
Lola
1:29.061
24
Paul Aron
Fortescue
1:38.008
Classement de la Session 4 (mercredi après-midi) des essais de Formule E 2027 à Jarama
POS
PILOTE
ÉQUIPE
TEMPS
1
Jean-Eric Vergne
Citroën
1:25.437
2
Felipe Drugovich
Andretti
1:25.657
3
Edoardo Mortara
Mahindra
1:25.794
4
Nico Müller
Porsche
1:25.838
5
Jake Hughes
CUPRA Kiro
1:25.909
6
Nyck De Vries
Mahindra
1:25.969
7
Zane Maloney
Nissan
1:26.191
8
Taylor Barnard
Fusion
1:26.200
9
Maximilian Günther
Envision
1:26.326
10
Pascal Wehrlein
Porsche
1:26.377
11
Dan Ticktum
Fortescue
1:26.449
12
Oliver Rowland
Nissan
1:26.454
13
Pepe Marti
CUPRA Kiro
1:26.546
14
Antonio Felix Da Costa
Jaguar
1:27.076
15
Theo Pourchaire
Opel
1:27.627
16
Mitch Evans
Opel
1:28.108
17
Nick Cassidy
Citroën
1:28.296
18
Ayhancan Güven
Fusion
1:30.985
19
Robert Shwartzman
Lola
1:32.705
20
Paul Aron
Fortescue
1:32.871
21
Zak O'Sullivan
Envision
1:33.387
22
Stoffel Vandoorne
Jaguar
NO TIME
23
Enzo Fittipaldi
Lola
NO TIME
24
Jake Dennis
Andretti
NO TIME
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