Interview

Formule E

"Impossible de ne pas être impressionné" : la Formule E veut convaincre les sceptiques

La Gen4 est le projet le plus ambitieux jamais mené par la Formule E. Plus rapide et plus puissante, la nouvelle monoplace poursuit un objectif clair : changer la perception de la discipline. Motorsport.com s'est entretenu avec Jeff Dodds, le directeur général du championnat, pour évoquer son avenir.

Gianluca D'Alessandro

Mis à jour: 19 nov. 2026, 11:14

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La Formule E entre dans ce qui pourrait devenir l'ère la plus marquante de son histoire. La Gen4 poursuit un objectif clair : redéfinir la place du championnat dans le paysage du sport automobile et convaincre ceux qui restent sceptiques à l'égard de la compétition électrique.

Pour la première fois, la Formule E a développé une monoplace en plaçant la performance pure au cœur du projet, tout en respectant les contraintes d'une technologie qui reste relativement jeune à l'échelle du sport automobile. Le bond en avant par rapport à la Gen3 est considérable, avec une voiture conçue pour atteindre des niveaux de performance capables de rivaliser avec les temps au tour de la Formule 2.

L'impatience autour de la Gen4 grandit donc dans le paddock. Plus important encore, nombreux sont ceux qui estiment qu'elle pourrait marquer un véritable tournant pour le championnat, non seulement en matière de performances, mais aussi dans la perception qu'en a le public.

Suffira-t-elle à faire évoluer les opinions et montrer ce dont la compétition électrique est réellement capable ? Motorsport.com s'est entretenu avec Jeff Dodds, le directeur général de la Formule E, pour évoquer la Gen4, l'avenir du championnat et les raisons pour lesquelles il estime que le plus grand bond en avant de la discipline est peut-être encore à venir.

António Félix da Costa (Jaguar)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Motorsport.com : Nous avons suivi de près le développement de la Gen4 et l'enthousiasme est immense. On a le sentiment que cette voiture va changer la Formule E. Tous les constructeurs ont choisi de rester parce qu'ils ont compris la valeur de ce projet, et deux nouvelles équipes ont rejoint le championnat ces derniers mois. Comment ressentez-vous cette attente et que va concrètement représenter la Gen4 pour l'avenir de la Formule E ?

Jeff Dodds : "Nous sommes ici sur le circuit, donc je peux voir les voitures, les 24 monoplaces qui tournent en piste. Tout d'abord, c'est une voiture plus grande, beaucoup plus rapide et beaucoup plus bruyante. Elle a donc une véritable présence et donne une impression très différente de la Gen3. Et vous avez raison, elle embarque énormément de technologies, ce qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Avec ses 600 kW et sa transmission intégrale permanente, elle représente une proposition très différente. Elle ressemble à une véritable voiture de course de haut niveau pour la Formule E."

"Et vous avez raison, nous abordons l'ère Gen4 avec six constructeurs. C'est un chiffre incroyable quand on sait que l'industrie automobile traverse actuellement une période très difficile et particulièrement éprouvante. Nous sommes donc très fiers d'avoir six constructeurs engagés en Gen4. Alors oui, cela peut ressembler à un effet d'annonce, mais je pense que cet enthousiasme deviendra réalité lorsque nous arriverons au Mexique."

Andrew Forrest, le propriétaire de Fortescue, a qualifié la F1 de "vieux dinosaure". Il a évidemment employé cette formule pour faire parler, mais la Gen4 devrait représenter un bond en avant considérable. On a enfin le sentiment qu'elle constitue une véritable démonstration de ce que la compétition électrique peut accomplir, au point que la FIA a expliqué avoir, pour la première fois, développé cette voiture en faisant de la performance sa priorité absolue. Pensez-vous qu'il s'agit réellement d'une occasion de montrer ce qu'est la compétition électrique et de convaincre les sceptiques ?

JD : "Avec le temps, le nombre de sceptiques diminue de toute façon, car de plus en plus de personnes conduisent des véhicules électriques. Lorsque nous avons commencé, seulement 300 000 véhicules électriques étaient vendus chaque année. À l'époque, peu de gens étaient convaincus par cette technologie. Aujourd'hui, les ventes dépassent largement les 20 millions par an."

Jeff Dodds

Photo de: Andreas Beil

"Le nombre de sceptiques diminue donc naturellement, mais je pense aussi que, lorsqu'on regarde cette voiture, ce dont elle est capable et son comportement en piste, il est impossible de ne pas être impressionné. On peut toujours ne pas apprécier la technologie électrique et préférer les moteurs thermiques, mais il faut reconnaître ce que l'on voit ici."

"Et puis, concernant Andrew, c'est l'une de mes personnes préférées, je l'adore. Il a le sens de la formule spectaculaire. Il a donc trouvé cette excellente expression sur les musées et les dinosaures, mais il croit profondément à la transition énergétique et aux technologies de nouvelle génération. Il voit donc le potentiel de cette voiture. Avoir des personnes comme lui dans le paddock, qui défendent les technologies électriques, est une très bonne chose pour nous."

Pensez-vous que la Gen4 peut marquer une sorte de nouvel âge d'or pour la Formule E, à l'image de ce qu'a représenté la Gen2 ?

JD : "Je pense que la Gen3 a rempli sa mission. Elle a permis de proposer des courses passionnantes. Nous avons ouvert pour la première fois le développement du groupe motopropulseur avant avec la Gen3 et introduit la transmission intégrale. Elle a donc apporté des choses intéressantes, mais elle ne dépassait pas les 800 chevaux et n'atteignait pas des vitesses de pointe supérieures à 320 km/h en piste. Elle n'avait pas non plus la présence d'une Gen4. Il ne fait donc aucun doute qu'il s'agit d'une grande déclaration d'intention."

Josep Maria Marti, Cupra Kiro

Foto di: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Après les controverses autour du règlement 2026 de la Formule 1, Stefano Domenicali a déclaré que la discipline souhaitait revenir aux V8 pour le prochain cycle technique, avec le soutien des constructeurs, et qu'il fallait faire une distinction entre la mobilité urbaine et la compétition. La Formule E, de son côté, assume pleinement ce lien avec la mobilité : avec la Gen4, vous avez introduit des systèmes comme le torque vectoring et l'ABS, car ils existent sur les voitures de série. Pensez-vous que la F1 n'était pas prête à gérer une composante électrique aussi importante ?

JD : "Je ne peux pas parler à la place de Stefano, donc je ne suis pas certain à 100% de ce qu'il voulait dire. Cela me semble toutefois assez logique, car la technologie de la Formule 1, celle des moteurs thermiques, existe depuis 130 ans. Les voitures de course fonctionnent avec cette technologie depuis très, très longtemps, et elle a été pendant tout ce temps la principale source d'énergie pour la mobilité."

"Ils ont maintenant essayé d'introduire de nouvelles technologies, en passant du tout-thermique à l'hybride, et je pense que cela a créé de la complexité. Une complexité pour les équipes, pour la fabrication et la construction des voitures. Cela a également entraîné certains compromis dans le format des courses. Je n'ai donc pas du tout été surpris que la FIA et la Formule 1 envisagent de revenir aux V8 à partir de 2030, avec une approche plus puriste, fidèle à ce que les fans de Formule 1 aiment."

"Il y a de la place pour les deux. Il y a de la place pour une compétition reposant sur les moteurs thermiques, comme la Formule 1, et pour une compétition électrique comme la Formule E. Et si l'on souhaite de l'hybride, il existe des championnats comme le WEC et sa catégorie Hypercar. Pour nous, aujourd'hui, avec une technologie électrique qui n'a que 15 ou 16 ans, il reste encore beaucoup d'éléments pertinents à développer pour les véhicules de série. Nous allons donc poursuivre dans cette direction."

Pascal Wehrlein (Porsche)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il y a quelques semaines, Porsche a effectué une séance d'essais à Monza, un circuit qui semblait impensable pour la Formule E il y a encore quelques années. Les voitures ont signé des temps comparables à ceux de la Formule 2, même sans pneus slicks. La Formule E a toujours eu raison d'éviter les comparaisons directes avec la F1, puisqu'il s'agit de deux championnats différents, avec des approches distinctes. Mais lorsque la Gen4 aura trouvé ses marques et atteint une certaine stabilité, sera-t-il tentant de franchir un nouveau cap en matière de performances, en introduisant peut-être des pneus slicks avant même l'arrivée de la Gen5 ?

JD : "C'est possible. Les pneus slicks constituent une évolution logique pour nous et c'est évidemment une piste que nous explorons avec Bridgestone. Nous devons simplement faire attention, car avec des pneus slicks, nous devons également gérer la consommation d'énergie de la voiture. Nous voulons des courses d'une durée comprise entre 45 minutes et une heure, et les pneus sculptés contribuent aussi à atteindre cet objectif. Nous courons également sur de nombreux circuits urbains, où les pneus sculptés sont utiles, et ils sont intéressants pour le développement des voitures de série."

"Ce n'est donc pas une décision simple. Mais nous passerons inévitablement aux pneus slicks à un moment donné. Ce ne sera probablement pas simplement parce que nous voulons être comparés à la Formule 1, mais parce que nous aurons atteint un stade où nous pourrons extraire davantage de performance de la voiture et où nous estimerons que cela rendra les courses plus spectaculaires pour le public. Je suis donc absolument certain que cela arrivera. La question est de savoir à quelle échéance."

Cette année, trois nouveautés majeures font leur apparition au calendrier : Zandvoort, Brands Hatch et le COTA, qui sont tous des circuits permanents. L'ADN de la Formule E a toujours été lié aux circuits urbains, mais nous nous dirigeons désormais vers des tracés permanents pour mettre en valeur les qualités de la Gen4, alors que la F1 évolue vers davantage de circuits en ville. Pensez-vous que la Formule E traverse actuellement une phase de transition, au cours de laquelle elle doit privilégier la performance pure en se tournant vers les circuits permanents ?

JD : "L'avantage d'un circuit permanent, c'est évidemment que nous n'avons pas à construire les infrastructures : elles sont déjà en place. L'autre avantage avec la Gen4, c'est que nous pouvons montrer les performances de cette voiture sur un circuit conçu pour accueillir des monoplaces très rapides."

Nick Cassidy (Citroën)

Photo de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

"Nous voulons toutefois conserver une sélection variée. Si l'on regarde les circuits de type urbain, nous avons toujours São Paulo, Monaco, Tokyo et Sanya. Nous disposons donc encore de plusieurs véritables circuits urbains. Ensuite, il y a les tracés hybrides, qui sont des circuits routiers aménagés sur des installations permanentes. C'est le cas de Djeddah, tandis que Miami possède davantage les caractéristiques d'un circuit routier. Enfin, nous avons les grands circuits traditionnels comme Shanghai ou Jarama, où nous sommes actuellement."

"Nous voulons donc de la diversité et montrer la voiture dans différents environnements. Mais une chose est sûre : avec la Gen4, il ne serait pas possible de courir uniquement sur des circuits urbains, car cela ne permettrait pas à la voiture de montrer tout son potentiel. À l'inverse, si tous les circuits étaient comme Monza, on verrait les voitures aller vite, mais il n'y aurait pas beaucoup de variété. Nous voulons donc une véritable diversité."

Puisque nous parlons des circuits, la Formule E va courir cette année à Zandvoort et à Brands Hatch, tandis que Jarama figure déjà au calendrier. Pensez-vous que la Formule E a également l'occasion de redécouvrir et de faire revivre des circuits historiques ?

JD : "Oui, nous l'avons fait ici, à Jarama, l'année dernière. Nous avons Brands Hatch, et Zandvoort a récemment accueilli la Formule 1, mais c'est un circuit qui possède une longue histoire. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a des circuits auxquels les gens sont très attachés. J'ai été surpris par l'ampleur de la passion et de l'enthousiasme suscités par l'annonce de la course de Brands Hatch. Si nous pouvons y amener une voiture de championnat du monde et contribuer à redonner vie à ce circuit, c'est formidable."

Ce que vous allez également faire à Zandvoort, avec la course de nuit et le Fan Festival, illustre la manière dont vous pouvez proposer quelque chose de différent par rapport aux autres catégories.

JD : "Oui, exactement. Je suis d'accord."

Pour se projeter dans l'avenir, comment voyez-vous le développement de la Formule E à l'horizon de cinq ans ?

JD : "Je dis toujours qu'il ne sert à rien de parler de ce qui se passera dans dix ou vingt ans, car nous n'avons que 12 ans d'existence. Vous nous demandez alors de réimaginer toute notre vie. Je pense qu'un horizon de quatre à cinq ans, jusqu'en 2030 ou 2031, est plus réaliste. Durant cette période, il est probable que nous assistions à de nouvelles avancées importantes dans la technologie des véhicules électriques. Nous pourrions notamment voir apparaître des batteries à électrolyte solide, ce qui nous offrirait un potentiel et des capacités bien plus importants pour nos voitures. Nous verrons également progresser les technologies des groupes motopropulseurs, les logiciels, l'intelligence augmentée et l'intelligence artificielle."

Mitch Evans (Opel)

Photo de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

"Je pense donc que nous allons assister à énormément d'évolutions sur le plan technologique. Si nous continuons à développer le championnat comme nous l'avons fait jusqu'ici, avec davantage de fans et une audience télévisée en hausse, et avec Disney comme partenaire pour attirer de nouveaux spectateurs vers le championnat, nous espérons être devenus une discipline beaucoup plus importante dans son ensemble d'ici quatre ou cinq ans. Nous entrerons alors dans l'ère Gen5 avec une voiture technologiquement bien plus avancée que celle dont nous disposons aujourd'hui. Et, oserais-je le dire, nous aurons peut-être même avec la Gen5 une voiture comparable à une Formule 1, pour une fraction de son coût, au sein d'une plateforme sportive beaucoup plus importante."

Dès le départ, vous avez fait preuve d'une grande transparence : si les courses en Arabie saoudite ne pouvaient pas avoir lieu en décembre, la saison débuterait directement au Mexique en janvier. Avez-vous laissé cette possibilité ouverte parce que vous avez essayé jusqu'au dernier moment de courir à Djeddah, tout en sachant que vous aviez un plan B si nécessaire ?

JD : "Tout d'abord, nous avons absolument tout tenté pour attendre le plus longtemps possible et voir si la course pouvait avoir lieu en décembre. C'est bien ce qui s'est passé. Nous voulions vraiment lancer le championnat à Djeddah. Lorsque nous avons compris que ce ne serait pas possible, à l'issue d'une décision collective entre la FIA et le Royaume d'Arabie saoudite, nous avions déjà réservé la date d'avril pour cette course. Nous avons donc pu la déplacer à cette échéance."

"Et bien sûr, nous espérons de tout cœur que le conflit dans cette région prendra fin. Avant toute chose, nous souhaitons que ce conflit s'apaise plus largement, dans l'intérêt de tous. Mais nous aimerions également que cette épreuve figure à notre calendrier et nous ferons tout notre possible pour organiser cette course à Djeddah."

"Je pense donc que vous avez raison de dire que nous avons essayé de faire preuve d'une grande transparence et d'une grande ouverture avec tout le monde. Mais nous avons bien tenté aussi longtemps que possible de maintenir la course en décembre."

Vous n'êtes évidemment pas les seuls à devoir composer avec l'impossibilité d'organiser un événement dans des circonstances complexes. La priorité reste clairement de courir à Djeddah, mais avez-vous fixé une date limite pour prendre une décision définitive ? Et si les courses de Djeddah n'ont pas lieu, la priorité sera-t-elle de conserver le même nombre d'épreuves au calendrier ?

JD : "Non. Si les courses de Djeddah n'ont pas lieu, nous aurons probablement un calendrier réduit. Pour être tout à fait franc, je pourrais essayer d'esquiver la question, mais il est peu probable que nous trouvions une autre destination pour remplacer cette épreuve. Ce n'est pas impossible, mais c'est peu probable."

"En ce qui concerne le calendrier de la décision, nous devrons raisonnablement nous prononcer au début du mois de mars sur la possibilité d'organiser cette course. Nous avons donc encore pas mal de temps et nous pourrons nous rapprocher assez près de la date de l'épreuve avant de prendre notre décision."

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent La Formule E boucle une deuxième journée d'essais Gen4 avec Citroën et Mahindra en tête

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Gianluca D'Alessandro





Formule E Gen4 : un appui aéro doublé et plus de liberté technique



Formule E



Formule E 3 j



Formule E Gen4 : un appui aéro doublé et plus de liberté technique





Kimi Antonelli était au bord de l'abandon à Mexico



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



14 j



Kimi Antonelli était au bord de l'abandon à Mexico





Mercedes explique pourquoi ses évolutions ont compliqué le pilotage de sa F1



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



1 m



Mercedes explique pourquoi ses évolutions ont compliqué le pilotage de sa F1

Dernières actus





Marc Márquez prudent à l'approche de son sacre annoncé : "Je vois des risques partout"



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



40 min



Marc Márquez prudent à l'approche de son sacre annoncé : "Je vois des risques partout"





"Comme au Brésil" : Verstappen encore en délicatesse avec l'équilibre



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



1 h



"Comme au Brésil" : Verstappen encore en délicatesse avec l'équilibre





Pirelli imposera encore une limite de tours par relais au Grand Prix du Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP du Qatar



1 h



Pirelli imposera encore une limite de tours par relais au Grand Prix du Qatar





Kévin Estre remplace Mike Conway chez Toyota pour la saison 2027



WEC



WEC WEC 2 h



Kévin Estre remplace Mike Conway chez Toyota pour la saison 2027

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire