Maximilian Günther signe chez Nissan e.dams

Le jeu de chaises musicales continue en Formule E. Fragilisé chez Andretti Autosport après le départ de BMW et une saison moyenne lors de laquelle il n'a signé qu'un podium – sa victoire à New York –, Maximilian Günther rebondit chez Nissan e.dams, où il remplace Oliver Rowland, ce dernier parti chez Mahindra.

Lire aussi : Les problèmes révélés par le départ de Mercedes de la Formule E

Pilote prometteur en formules de promotion, ayant fini à deux reprises dans le top 3 du championnat de F3 Europe avec un total de dix victoires et 31 podiums en trois ans, Günther a ensuite fait des débuts en Formule E intéressants dans un contexte compliqué et instable chez Dragon Racing, signant deux arrivées dans le top 5. Suffisant pour convaincre BMW i Andretti Motorsport de le recruter ; avec la marque à l'hélice, il est devenu le plus jeune vainqueur de l'Histoire du championnat, titulaire de trois succès au total.

Günther va désormais être associé à Sébastien Buemi, recordman de victoires en Formule E, au sein de l'écurie elle-même la plus victorieuse dans la discipline. "Rejoindre la famille Nissan e.dams me rend très fier", déclare l'Allemand. "L'équipe a de grandes ambitions en Formule E et je suis plein de motivation pour contribuer au succès de ce projet. Courir pour l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde est un honneur et une excellente nouvelle étape dans ma carrière. Je suis enthousiasmé par cette aventure."

"Maximilian apporte une grande expérience, ayant trois victoires en Formule E à son actif", souligne Ashwani Gupta, directeur général de Nissan. "Je suis sûr qu'il va très rapidement s'intégrer et réussir dans l'un des plateaux les plus talentueux qui existent dans les compétitions internationales de sport automobile."

"Notre engagement à long terme en Formule E nous donne une plateforme puissante à partir de laquelle démontrer les performances enthousiasmantes de notre technologie de véhicules électriques zéro émission et la manière dont courir dans le championnat tout électrique nous aide à construire de meilleures voitures pour nos clients via notre transfert de technologie et d'ingénierie de la piste à la route."

Nissan e.dams confirme par ailleurs un line-up inchangé de pilotes d'essais : Mitsunori Takaboshi, qui court à temps plein en Super GT et en Super Formula, reste réserviste, tandis que Jann Mardenborough sera toujours à l'œuvre sur le simulateur.