Mercedes va éliminer les erreurs sans culpabiliser son équipe

Pour sa première saison en Formule E en tant qu'écurie d'usine (après une campagne inaugurale sous le nom de HWA avec des moteurs Venturi), Mercedes a connu des hauts et des bas, concluant toutefois les festivités en beauté avec un doublé dans la dernière course, à Berlin : Stoffel Vandoorne y a devancé Nyck de Vries, propulsant la marque à l'étoile à la troisième place du championnat.

Quelques erreurs ont néanmoins été à déplorer au fil de la saison. Vandoorne, qui a arraché le titre honorifique de vice-Champion, a été relativement épargné, mais on ne peut pas encore autant de son coéquipier. De Vries a perdu le podium à Santiago à cause d'une batterie trop refroidie sur la grille de départ, ce qui a entraîné une pénalité, et a été trahi par ses freins à Mexico, alors qu'il était cinquième. Il a également subi une sanction pour avoir dépassé la puissance maximale à cause d'un bug à Marrakech, où il occupait la troisième place en début d'épreuve, et est tombé en panne lors de la seconde manche de Berlin ; il était cinquième. D'où les neuf places et 27 points d'écart entre le Néerlandais et son partenaire au classement général.

Toutes ces défaillances, Mercedes veut les éliminer. "Nous devons juste faire en sorte d'être excellents opérationnellement pour notre deuxième saison", déclare le directeur d'équipe Ian James à Motorsport.com. "Ce qu'il nous faut faire maintenant est nous assurer de donner [à de Vries] la constance qui lui permettra de vraiment montrer ce dont il est capable."

Pour ce faire, l'écurie allemande s'inspire de la politique menée par la structure sœur en Formule 1 : en cas de bévue, personne n'est pointé du doigt. "Nous avons un processus robuste en place quant à la manière de gérer les défaillances, qu'elles soient d'ordre technique ou opérationnel, et quant à la manière de les maîtriser", poursuit James. "Nous discutons beaucoup chez Mercedes-Benz Motorsport dans sa globalité de cette culture 'no blame'. C'est crucial car cela donne aux gens l'opportunité de parler très honnêtement de ce qui s'est passé sans peur de représailles. Cela nous permet de trouver la cause du problème puis de nous assurer qu'il ne se reproduise pas."

"En fin de compte, nous sommes encore au début de cette aventure. Continuerais-je à utiliser le fait que nous sommes nouveaux [comme excuse] ? Non, car notre première saison est désormais derrière nous. Nous ne pouvons pas faire les mêmes erreurs deux fois, c'est clair. Nous allons continuer d'apprendre, mais l'excellence opérationnelle et la précision requise en Formule E sont d'une importance capitale. Nous sommes confiants quant à la compétitivité de notre package. Si nous pouvons éliminer ces erreurs, alors nous nous mettrons en bonne position."

Rappelons que la septième saison de Formule E devrait être lancée à la fin du mois sur le circuit de Diriyah (Arabie saoudite).

Avec Matt Kew

