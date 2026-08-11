Porsche arbore une livrée mythique des années 80 pour la finale de sa Gen3

Porsche arborera une livrée spéciale à l'occasion du dernier E-Prix de la saison 2026, disputé à Londres les 15 et 16 août prochains. Pour les dernières courses de la Porsche 99X Electric, le constructeur allemand a choisi un design inspiré de plusieurs de ses voitures de course emblématiques des années 1980.

Cette décoration historique s'inscrit dans le cadre des célébrations des 75 ans de Porsche Motorsport. Le constructeur avait fait ses débuts en compétition en 1951, avec la victoire en catégorie de la Porsche 356 SL aux 24 Heures du Mans.

La livrée retenue pour la finale de la saison reprend notamment les codes couleurs de plusieurs modèles qui ont marqué l'histoire de Porsche en compétition, notamment ceux associés au cigarettier Rothmans. Le design fait ainsi référence à la Porsche 959, victorieuse du Paris-Dakar en 1986, mais également aux prototypes Porsche 956 et 962 C, tous deux multiples vainqueurs des 24 Heures du Mans.

La Porsche 956 victorieuse aux 24 Heures du Mans en 1982, 1983, 1984, et 1985. Photo de: Porsche AG

Cette livrée accompagnera les dernières apparitions en compétition de la 99X Electric, dont la carrière prendra fin après le week-end londonien puisque le championnat de Formule E introduira la saison prochaine la quatrième génération de ses monoplaces avec la Gen4.

Avec cinq titres mondiaux à son actif, la Porsche 99X Electric est la voiture la plus titrée de la troisième génération de monoplaces de Formule E et le modèle de monoplace le plus victorieux de l'histoire de Porsche.

Si le championnat constructeurs est déjà acquis depuis l'E-Prix de Tokyo à la fin du mois de juillet, Porsche peut encore décrocher deux titres à Londres.

Chez les pilotes, Pascal Wehrlein occupe actuellement la troisième place du classement, à seulement cinq points du leader Jake Dennis. Le Britannique, qui évolue au sein de l'équipe cliente Andretti Formula E, pilote lui aussi une Porsche 99X Electric.

L'équipe officielle Porsche pointe de son côté à la deuxième place du championnat équipes, à 14 points du leader Jaguar Racing.

La Porsche 959 a remporté le Paris/Dakar 1986. Photo de: Porsche