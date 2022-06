La Porsche Gen3 a effectué ses premiers tours

Charger le lecteur audio

La toute nouvelle Gen3 sera utilisée en Formule E à partir de la saison 2022-2023. Elle dispose d'un bloc propulseur de 350 kW en plus d'un moteur à régénération de 250 kW monté à l'avant. Cela signifie qu'environ 40% de toute l'énergie utilisée lors des courses de la saison prochaine sera issue de la régénération, contre environ 25 % sur la Gen2 actuelle. La voiture disposera également de nouveaux pneus fournis par Hankook et la carrosserie sera faite de fibre de carbone recyclée afin d'aller toujours plus loin dans le développement durable.

Porsche a donc étrenné sa future monoplace, avec à son volant Pascal Wehrlein. Même si la voiture n'était pas à sa pleine puissance, l'Allemand s'est montré enthousiaste : "C'était une journée très intéressante et une expérience géniale de piloter notre nouvelle Gen3 pour la première fois. Les sensations sont excellentes et je suis impatient de la tester à pleine puissance prochainement. Les premières impressions aujourd'hui étaient également très bonnes et cela m'a donné envie d'en voir plus"

Le directeur de Porsche en FE, Florian Modlinger, a expliqué l'importance de ce premier roulage afin de permettre à l'équipe de travailler sur la mise en place des systèmes avant la première phase de tests groupés dont la date n'est pas encore connue : "Nous avons fait le premier pas vers la Gen3 aujourd'hui, avec le déploiement réussi sur notre piste d'essai au centre de développement."

"Je tiens à remercier l'équipe pour les énormes efforts qu'elle a déployés pour rendre cela possible. Il a fallu beaucoup de travail sur le plan technologique et opérationnel pour mettre notre nouvelle voiture pour la saison 9 sur la piste et pour parcourir les premiers kilomètres. Nous attendons maintenant avec impatience les jours et les semaines à venir pour continuer à progresser avec la voiture. Nous allons travailler à mieux aligner les systèmes et ensuite les performances de la voiture."

Porsche deviendra un fournisseur pour la première fois en Formule E la saison prochaine, après avoir conclu un accord avec Andretti, qui utilisera les groupes motopropulseurs du constructeur dans le cadre d'un "accord à long terme", après la fin de son accord avec BMW.