Vergne signe la pole à Jakarta, première ligne 100% Techeetah

Charger le lecteur audio

Prévu pour la saison 2020 puis repoussé en raison de la pandémie de coronavirus, l'E-Prix de Jakarta fait enfin ses débuts en Formule E cette saison ! Le circuit, composé de 18 virages, se trouve plus exactement dans la station balnéaire d'Ancol, au nord de la capitale indonésienne.

En essais libres, Oliver Rowland puis Jean-Éric Vergne ont signé le meilleur temps. À noter que Pascal Wehrlein a d'ores et déjà été flanqué d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ en raison d'un changement d'élément moteur.

Groupe A

Le premier groupe s'est élancé sous la chaleur et une forte humidité (plus de 30°C dans l'air et 60% d'humidité). L'amélioration des conditions de piste a ajouté une dose d'incertitude, Stoffel Vandoorne a été le plus rapide (1'08"829) avec 69 millièmes d'avance sur Vergne. Jake Dennis est également passé à l'étape suivante, tout comme Sébastien Buemi, ce qui est une première pour le champion 2015-16 cette saison !

Surprise, Robin Frijns n'a pas signé de temps et va donc s'élancer en fond de grille pour la course. Le pilote qui occupe la cinquième place du championnat a heurté le mur en début de séance. André Lotterer a également été recalé, le pilote Porsche ayant vu Buemi le devancer pour trois millièmes de seconde !

Éliminés : Lotterer, Di Grassi, Cassidy, Günther, Sette Câmara, Askew, Frijns

Groupe B

Vandoorne l'avait prédit à la fin de la première phase, les conditions de piste ont avantagé les pilotes du second groupe. António Félix da Costa a tourné plus vite que le leader du classement général (1'08"715), tout comme Edoardo Mortara, qui s'est hissé à un millième du pilote DS Techeetah ! Mitch Evans et Nyck de Vries étaient menacés au terme des premiers tours lancés, néanmoins seul le Néo-Zélandais a réussi à entrer dans le top 4, en compagnie de Wehrlein. Pour De Vries, ce sera un départ en neuvième position.

Éliminés : De Vries, Rowland, Bird, Turvey, Ticktum, Sims, Giovinazzi

Début de journée difficile pour Mercedes

Phase finale

Le premier quart de finale opposait Evans à Vandoorne, le leader du championnat a coupé la ligne avec trois dixièmes de retard sur le pilote Jaguar. Wehrlein a ensuite affronté Vergne dans un duel nettement plus disputé, finalement remporté par le double champion pour un dixième. Mortara s'est défait de Dennis alors que l'inexpérience de Buemi dans ce format de qualifications a parlé lors du dernier quart face à Félix da Costa. Le Suisse a été relégué à huit dixièmes tandis que le champion 2019-20 s'est même permis de signer le tour le plus rapide de la séance (1'08"336).

Déjà très véloces en EL2, les pilotes DS Techeetah ont parfaitement géré leur match en demi-finale, Vergne ayant éliminé Evans et Félix da Costa s'étant imposé face à Mortara avec un autre meilleur temps (1'08"281). Un travers du pilote suisse en début de tour l'a par ailleurs condamné à un départ en quatrième position, derrière Evans.

Puisque Félix da Costa a été le plus rapide en demi-finale, ce fut à Vergne de s'élancer le premier lors de la finale. Le Français a été aidé par deux travers de son coéquipier au troisième virage et au dernier, et a coupé la ligne en 1'08"523 avec plus de huit dixièmes d'avance sur le Portugais. Vergne s'est donc aisément adjugé la pole position, la 15e de sa carrière dans le championnat de monoplaces électriques, ce qui est un nouveau record !

Le départ du tout premier E-Prix de Jakarta sera donné ce samedi 4 juin, à 10h du matin.

E-Prix de Jakarta - Grille de départ