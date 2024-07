Wehrlein s'impose à Londres et prend la tête du championnat

Une bonne gestion de l'énergie et de son agressivité en piste a permis à Pascal Wehrlein de signer un succès peut-être décisif dans la course au titre, puisqu'il lui a permis de prendre la tête du championnat.

La dixième saison de l'histoire de la Formule E se conclut en effet ce week-end avec deux courses à Londres, sur un tracé passant par le centre des congrès ExCeL London. Sept pilotes avaient encore une chance mathématique de titre avant la première des deux courses, mais Nick Cassidy, Mitch Evans et Wehrlein, qui se tenaient en 12 points, étaient les favoris, les quatre autres (António Félix da Costa, Oliver Rowland, Jean-Éric Vergne et Jake Dennis) étant distancés.

Evans était dans une position favorable avant la course puisqu'il a signé la pole devant Sébastien Buemi, Wehrlein, Norman Nato et Vergne, tandis que Cassidy était un lointain 17e. Evans a conservé la tête au départ, devant Buemi, Nato, Wehrlein et Vergne, alors que derrière eux, Dennis a tenté un dépassement musclé sur Robin Frijns, contraint de rester arrêté au milieu de la piste, ce qui a bloqué Sam Bird. La voiture de sécurité a fait son apparition en piste.

Une fois la course repartie, Dennis a été impliqué dans un nouvel incident puisqu'il s'est accroché avec Vergne au niveau de la zone du mode attaque, ce qui a provoqué un drapeau jaune.

Oliver Rowland et Félix da Costa se sont eux aussi percutés. Ces incidents ont profité à Cassidy, qui a pu remonter au 11e rang.

Au neuvième des 37 tours au programme, Buemi a pris l'avantage sur Evans, alors que tous les pilotes continuaient à se suivre de près. Dennis a continué sa série de dépassements agressifs, cette fois sur Cassidy, pour lui chiper la 11e place.

Buemi a laissé la tête à Evans en activant son mode attaque, et le pilote Jaguar a pu conserver la première place lorsqu'il l'a activé à son tour... mais le Suisse l'a une nouvelle fois doublé. Après le cap de la mi-course, Buemi a été le premier à activer son mode la deuxième fois, permettant à Evans et Wehrlein de le doubler. Le pilote Porsche a pris la tête peu après, à la faveur d'un dépassement sur Evans.

Wehrlein n'avait encore utilisé aucun de ses modes attaque et il a activé le premier sans perdre de place, avant qu'Evans passe à son tour dans la zone dédiée. Le leader s'est créé une avance suffisante pour activer le second mode tout en restant en tête, même si Evans s'est fait menaçant. Wehrlein a ensuite pu s'échapper

Seulement dixième en début de course, Maximilian Günther a réussi une belle remontée et a même pris l'avantage sur Buemi. Il est revenu sur Evans et il l'a facilement doublé à sept tours du but.

Alors que des écarts s'étaient creusés, Sacha Fenestraz a attaqué Norman Nato pour la septième place mais les deux Français se sont touchés. Nato a perdu du temps et laissé des débris en piste, ce qui a entraîné une nouvelle intervention de la voiture de sécurité. Fenestraz a de son côté reçu cinq secondes de pénalité.

Peu après la relance de la course, Günther a dû ralentir en raison d'un problème sur sa Maserati, offrant à nouveau à Wehrlein une confortable avance. Un Full Course Yellow a été déployé pour que la monoplace soit dégagée de la piste, et peu après un énième accrochage, cette fois entre Vergne et Jehan Darvuvala.

Wehrlein n'a pas été menacé et s'est imposé devant Evans et Buemi. Nyck de Vries a terminé la course au pied du podium.

Dennis a vu l'arrivée au cinquième rang mais l'Anglais a reçu un total de 15 secondes de pénalité pour l'ensemble de son œuvre, qui n'ont pas profité à Fenestraz, également sanctionné. Edoardo Mortara s'est retrouvé cinquième devant Nico Müller et Cassidy, qui a pourtant encore perdu du temps dans un contact avec Vandoorne, classé au neuvième rang derrière Bird. Nato a complété le top 10, tandis que Fenestraz a été classé au 14e rang et Vergne au 17e, après avoir lui aussi été pénalisé de cinq secondes.

Dimanche, 29 points resteront à prendre, ce qui signifie que seulement trois pilotes restent dans la course au titre. Au championnat, Wehrlein devance Evans de trois points et Cassidy de sept unités.

E-Prix de Londres I 2024 de Formule E