Un jeune pilote s'est tué à Spa en FRECA

L'incident qui a coûté la vie à Dilano van 't Hoff est intervenu lors de la course 2 du meeting de Spa-Francorchamps du Championnat d'Europe de Formula Regional (FRECA). Alors que l'épreuve se disputait sous la pluie et dans des conditions de visibilité réduites, la course a été relancée pour deux tours après Safety Car.

Un premier accident impliquant Tim Tramnitz, alors second, est survenu à la sortie du Raidillon. Par la suite, à mesure que d'autres voitures arrivaient, un ou plusieurs suraccidents se sont produits, selon des images amateurs postées sur Internet.

C'est dans l'un de ceux-ci que le pilote MP Motorsport a perdu le contrôle de sa monoplace, s'est accidenté, avant de revenir au milieu de la piste dans la première portion de la ligne droite de Kemmel. La voiture, quasiment perpendiculaire à la trajectoire normale, a alors été percutée violemment sur le côté par un autre concurrent, Adam Fitzgerald.

Une dynamique qui n'est bien entendu pas sans rappeler l'accident qui avait coûté la vie à Anthoine Hubert en F2 en 2019, même s'il était intervenu bien plus tôt après le Raidillon, avant même le début de la ligne droite.

Le décès de van 't Hoff a été annoncé officiellement par le championnat dans un communiqué publié en début d'après-midi. Peu après, son équipe MP Motorsport a publié un communiqué : "MP Motorsport est profondément attristé de confirmer que notre pilote, Dilano van 't Hoff, est décédé à la suite d'un accident survenu lors de la deuxième course de Formula Regional European Championship by Alpine à Spa Francorchamps."

"Nous sommes dévastés par la perte de l'un de nos plus brillants talents néerlandais, qui a apporté tant d'énergie à notre équipe pendant les années où il a couru avec nous. Dilano faisait partie de notre famille de course depuis ses débuts dans le sport automobile avec MP en 2021."

"Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Dilano et à ses proches, et nous leur apportons tout notre soutien, ainsi qu'aux membres de notre équipe qui ont perdu non seulement un pilote, mais aussi un ami."

La rédaction de Motorsport.com adresse à sa famille, ainsi qu'à tous les proches de Dilano van 't Hoff, ses plus sincères condoléances.