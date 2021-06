Quand Juju Noda et Emerson Fittipaldi Jr s'accrochent en F4

Le palmarès de Hideki Noda est aux antipodes de celui d'Emerson Fittipaldi, que ce soit en Formule 1 ou en sport automobile en général, mais les deux hommes ont un point commun malgré leurs 22 ans d'écart : avoir un enfant qui dispute la saison 2021 de Formule 4 au Danemark.

C'est une deuxième campagne dans la discipline pour Juju Noda, jeune Japonaise de 15 ans qui se faisait remarquer par ses chronos en monoplace à un très jeune âge et a déjà mené des essais en F3. Cependant, ses résultats ne sont pas concluants pour l'instant : l'an passé, elle a confirmé son potentiel en signant la pole position des trois meetings au programme mais n'a remporté qu'une seule des neuf courses, échouant à la sixième place du championnat. Un passage au championnat américain ne s'est jamais concrétisé et Noda a finalement fait son retour au Danemark cette saison, toujours avec des résultats en dents de scie.

Emerson Fittipaldi Jr, quant à lui, est le fils du double Champion du monde de Formule 1 éponyme, ainsi que l'oncle de Pietro Fittipaldi et d'Enzo Fittipaldi. L'Américano-Brésilien fait ses débuts en monoplace au tendre âge de 14 ans, et a signé la pole position le week-end dernier pour le second meeting à Padborg Park, où la première course a été le théâtre d'un duel entre ces deux têtes blondes. Duel qui s'est achevé par une attaque bien trop optimiste de Noda sur Fittipaldi, qui s'est retrouvé poussé dans les graviers (voir vidéo à 18:50) !

Noda a remporté la course avant d'être disqualifiée par les commissaires, perpétuant ses difficultés à convertir son potentiel en résultats. Et pendant ce temps, sur le muret des stands, Emerson Fittipaldi était aperçu en train d'haranguer Hideki Noda. Ambiance !

Quoi qu'il en soit, après six des dix-huit courses au programme, Fittipaldi et Noda sont respectivement sixième et septième sur douze concurrents au championnat. Le leader est Mads Hoe, 23 ans, qui a signé six podiums dont trois victoires au général en évoluant dans la catégorie F5 ; il court en F4 Danemark depuis l'année de sa création, en 2017, et participait auparavant au championnat danois de Formule Ford.