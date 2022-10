Protégé de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli a survolé la F4

Charger le lecteur audio

C'est un Kimi, mais pas forcément celui auquel vous pensez. Âgé de 16 ans, Andrea Kimi Antonelli est membre du programme de jeunes pilotes Mercedes et faisait cette année sa première saison complète en monoplace. Précédemment double champion d'Europe de karting dans la catégorie OK, Antonelli s'est engagé dans les deux championnats de F4 les plus relevés, en Allemagne et en Italie, avec une écurie qui peut être considérée comme la référence dans la discipline : Prema Powerteam. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Italien a tout écrasé sur son passage.

En ADAC F4, Antonelli a participé à 15 des 18 courses au programme, faisant l'impasse sur le meeting du Lausitzring ; il en a remporté neuf, avec sept pole positions consécutives, et n'a pas fini une seule course hors du top 6. Il a ainsi été couronné avec 47 points d'avance sur Taylor Barnard, poulain de Nico Rosberg. Dans le championnat transalpin, Antonelli s'est octroyé 13 victoires sur 20 possibles, avec 14 pole positions à la clé, pour remporter le titre avec pas moins de 104 points de marge sur Alex Dunne.

C'est seulement la deuxième fois qu'un pilote réalise le doublé F4 Italie/ADAC F4 depuis que la compétition allemande pris le nom de Formule 4 en 2015 : Oliver Bearman a déjà réalisé cette performance l'an passé. Marcus Armstrong et Dennis Hauger, eux, en étaient passés très près en 2016 et 2018 respectivement. Et de manière surprenante, aucun pilote sacré dans ces disciplines n'a atteint la Formule 1 depuis Lance Stroll, champion de F4 Italie en 2014. Charge à Andrea Kimi Antonelli de faire mentir les statistiques.

Andrea Kimi Antonelli dans le motorhome Mercedes en 2018