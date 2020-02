Sebastian Montoya rejoint Prema et va débuter en F4

Âgé de 14 ans, Sebastian Montoya s'apprête à disputer la saison complète en Championnat d'Italie de F4, tandis qu'il participera également à un certain nombre de courses dans la même catégorie en Allemagne. Il a testé durant les essais de pré-saison la monoplace qu'il pilotera cette année avec l'équipe Prema Powerteam. Comme plusieurs pilotes de cette équipe, également engagée en FIA F3 et en F2, le Colombien est soutenu par la Ferrari Driver Academy.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer à piloter en monoplace et d'avoir l'opportunité de courir en F4 en 2020 avec une si bonne équipe", a déclaré le fils de l'ancien pilote de F1. "Prema est une équipe de pointe et possède le matériel ainsi que les personnes qui pourront m'aider à apprendre et à grandir en tant que pilote. La compétition sera rude mais c'est mieux car cela m'oblige à me dépasser en piste et en dehors."

Lire aussi : Ferrari recrute Arthur Leclerc, frère de Charles

Le directeur de l'équipe, Angelo Rosin, s'est également félicité de ce partenariat : "Nous sommes ravis d'accueillir Sebastian dans l'équipe. C'est un ajout important à notre line-up et il vit déjà une transition positive en monoplace. Ce sera une année d'apprentissage pour lui, mais de ce que l'on a vu jusqu'ici, il peut rapidement devenir un prétendant à la victoire. Nous avons hâte que la saison commence. Ce sera passionnant de travailler avec autant de jeunes pilotes talentueux."

Prema a remporté le Championnat italien de F4 à quatre reprises en six ans et a mené le pilote de la filière Red Bull, Jüri Vips, au titre en F4 allemande en 2017. Le pilote brésilien de karting, Gabriele Bortoleto, conduira le même programme que Montoya, tout comme Gabriele Mini, qui fait partie des pilotes managés par All-Road, avec notamment Charles Leclerc et Felipe Massa, sous la direction de Nicolas Todt. Le quatrième pilote de Prema en F4 pour 2020 est Dino Beganovic, un pilote de karting suédois qui est soutenu par l'ancien pilote de BTCC, Rickard Rydell.