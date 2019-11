Le titre échappe à Victor Martins, protégé de Renault

Membre de la Renault Sport Academy et Champion du monde CIK-FIA 2016 seulement deux ans après ses débuts en karting, Victor Martins disputait cette saison sa seconde campagne en Formule Renault Eurocup. Mieux placé des redoublants dans la discipline avec la cinquième place au classement 2018 et donc logiquement favori, Martins a néanmoins vu les cartes rebattues par l'arrivée dans la catégorie d'une nouvelle monoplace de type F3, plus puissante.

Cela n'a pas empêché le Français de remporter six victoires, pour un total de 14 podiums en 20 courses, sans oublier une série de six pole positions consécutives en fin d'année. Une performance impeccable lors de la dernière épreuve de la saison à Abu Dhabi, où il s'est imposé avec cinq secondes d'avance, n'a pourtant pas suffi à lui offrir le titre : ce dernier lui échappe pour 7,5 points face au pilote australien Oscar Piastri, lui aussi redoublant méritant, auteur de sept succès et 11 podiums en tout. Âgé de 18 ans tout comme son rival, Piastri succède donc aux Valtteri Bottas, Pierre Gasly et autres Lando Norris au palmarès de la Formule Renault Eurocup.

Un autre protégé du Losange s'est illustré cette saison, à savoir Caio Collet, dont le manager est un certain Nicolas Todt. Collet est en effet le meilleur rookie à la cinquième place du classement, et est monté sur le podium à cinq reprises.