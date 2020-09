Debise en patron pour la première du FSBK à Magny-Cours

SUPERBIKE

COURSE 1 : DEBISE ET GINES SUR LE FIL

Morgan BERCHET (Yamaha – Pirelli) ne passe pas le premier secteur en raison d’ennuis électroniques, c’est donc sans lui que Jonas FOLGER (Yamaha – Pirelli) conclut le premier tour en tête devant Mathieu GINES (Yamaha Tech Solutions – Michelin) et Valentin DEBISE (Kawasaki Twist Ring Racing – Dunlop). Alan TECHER (BMW Tecmas – Michelin) et Kenny FORAY (BMW – Dunlop), aux 4ème et 5ème rangs, se laissent peu à peu distancer par le trio de tête tout en évoluant à une distance relativement confortable d’Axel MAURIN (Yamaha – Michelin), 6ème, dans les premiers tours.

FOLGER – GINES – DEBISE sont au coude à coude, jusqu’au 4ème tour où le Champion de France 2019 fait les freins à FOLGER. Pourtant, 2 tours plus tard, l’ex-pilote de MotoGP récupère son dû. Au fil des virages, la hiérarchie change entre les 3 hommes qui offrent un superbe spectacle au paddock, mais attention au retour de FORAY ! Ce dernier a pris le meilleur sur TECHER et revient peu à peu sur le groupe de tête…est-il en mesure de s’infiltrer ? La réponse est oui : à 4 tours du drapeau à damier, FORAY prend le meilleur sur FOLGER alors que DEBISE gère la course en tête devant GINES.

La course prend alors une autre tournure, FOLGER n’imprime plus le rythme, c’est dorénavant GINES, DEBISE et FORAY qui se disputent la victoire dans la même seconde. Durant le dernier tour, GINES et DEBISE creusent l’écart et après un ultime effort dans les derniers virages, c’est le pilote de la Kawasaki Twist Ring Racing n°153 qui l’emporte face à GINES.

Coup de théâtre en fin de course, FORAY s’arrête en raison d’une panne électronique, c’est donc FOLGER qui hérite de la 3ème marche du podium avec 7 secondes de retard sur le duo de tête. TECHER, quant à lui, conclut la course au 4ème rang devant MAURIN.

Chez les pilotes Superbike Challenger, Nicolas ESCUDIER (Yamaha Tech Solutions – Pirelli) fait face à Martin RENAUDIN (Yamaha – Pirelli) en début de course. ESCUDIER parvient cependant à conserver sa place de leader de la catégorie et termine au 6ème rang. RENAUDIN ponctue sa course à la 8ème position du scratch et se classe 2ème de sa catégorie.

Guillaume ANTIGA (Honda – Pirelli), qui s’est élancé depuis la 16ème place sur la grille de départ, termine la course en 11ème position et complète le podium Challenger.

COURSE 2 : DEBISE FAIT LE DOUBLÉ

Auteur d’un bon départ, Jonas FOLGER (Yamaha – Pirelli) semble avoir trouvé ses marques sur la piste du circuit de Nevers Magny-Cours ! L’ex-pilote de MotoGP donne le rythme à Valentin DEBISE (Kawasaki Twist Ring Racing – Dunlop) et Mathieu GINES (Yamaha Tech Solutions – Michelin) dans les premiers tours.

En embuscade, Kenny FORAY (BMW – Dunlop) au 4ème rang peut-il prendre sa revanche sur ce matin ? Attention à Alan TECHER (BMW Tecmas – Michelin), le pensionnaire de luxe du Team Tecmas veille en 5ème position…

Au fil des tours, la combativité de DEBISE reprend le dessus. Le pilote de la Kawasaki n° 153 s’installe en tête avant la mi-course sans parvenir à prendre le large. FOLGER et GINES maintiennent la pression.

Dans les 3 derniers tours, le pilote de la Yamaha n°41 trouve l’espace suffisant pour reléguer FOLGER à la 3ème position et se lance à l’attaque de DEBISE. Malgré un très bel effort de la part de GINES, c’est bien DEBISE qui fait le doublé ce week-end et termine avec 1’250 seconde d’avance sur son prédécesseur. FOLGER termine une fois de plus sur la dernière marche du podium.

Moins efficace, TECHER redescend au classement et termine 10ème. Le paddock note en revanche la belle performance d’Axel MAURIN (Yamaha – Michelin) qui se classe 5ème devant Morgan BERCHET (Yamaha – Pirelli).

Chez les pilotes Superbike Challenger, Nicolas ESCUDIER (Yamaha Tech Solutions – Pirelli) s’installe en 8ème position dès le début de course. Suivi de près par Martin RENAUDIN (Yamaha – Pirelli), le pilote de la Yamaha n°67 poursuit son effort et conserve l’avantage pour terminer au 7ème rang et vainqueur de la catégorie Challenger. RENAUDIN gère sa course en 9ème position et se classe 2ème pour la seconde fois du week-end.

Même topo pour Guillaume ANTIGA (Honda – Pirelli), il réitère sa performance matinale et complète le podium.

SUPERSPORT 600 – SUPERSPORT CHALLENGER

COURSE 1 : FROSSARD CRÉE LA SURPRISE

Depuis la pole position, Guillaume RAYMOND (Yamaha – Michelin) signe un très bon départ qui lui confère la position de leader. À sa poursuite, Guillaume POT (Yamaha – Dunlop) et les pilotes Supersport Challenger Tanguy ZAEPFEL (Yamaha – Michelin) et Ludovic CAUCHI (Yamaha – Pirelli) débattent sans retenue. Dans le second tour, le trio de poursuivants part à la faute laissant place à Matthieu GREGORIO (Yamaha – Pirelli) et Stéphane FROSSARD (Yamaha), tous deux alors en bataille pour la 2ème position.

Faisant preuve d’une efficacité remarquable FROSSARD prend le meilleur sur GREGORIO pour aller chercher ensuite le pilote de tête. À 8 tours du drapeau à damier, le pilote de la Yamaha n° 42 fait l’effort et s’installe en position de pointe devant RAYMOND.

Au 4ème rang, le Challenger Vincent FALCONE (Yamaha – Pirelli) résiste en début de course aux pilotes Supersport Yvan LAETZIG (Yamaha – Michelin) et Dylan MILLE (Yamaha – Pirelli), eux même suivis de près par un autre pilote Challenger : Loic MILLET (Yamaha). Au fil des tours, la hiérarchie s’inverse totalement. MILLET, plus à l’aise que ses prédécesseurs, remonte sur chacun d’entre eux et pointe au 4ème rang, devant MILLE, FALCONE et LAETZIG.

Un fait de course de taille vient alors perturber les débats, le trio MILLE – FALCONE – LAETZIG part à la chute dans le virage Adélaïde.

La direction de course agite le drapeau rouge, synonyme d’arrêt de course à 3 tours du terme.

Le classement se fige avec un FROSSARD vainqueur devant RAYMOND et le pilote Challenger GREGORIO, ce dernier termine en leader de sa catégorie. MILLET termine au pied du podium et second de la catégorie Challenger, MILLE n’étant pas à l’origine du drapeau rouge et parvenant à rejoindre les stands dans les 5 minutes, conserve la 5ème place. À noter, Cédric TANGRE (Triumph – Pirelli) et Peter POLESSO (Yamaha) terminent 6ème et 7ème.

Au 10ème rang, Kyrian HARTMANN (Yamaha) hérite de la 3ème place du podium Challenger.

COURSE 2 : FROSSARD NE TRANSIGE PAS

Poleman lors de la course de l’après-midi, Stéphane FROSSARD (Yamaha) doit faire face à deux adversaires de taille l’après-midi, Guillaume RAYMOND (Yamaha – Michelin) et Guillaume POT (Yamaha – Dunlop).

Le trio de pilotes Supersport est secondé par un groupe compact composé de Ludovic CAUCHI (Yamaha – Pirelli), Charles CORTOT (Yamaha – Pirelli), Matthieu GREGORIO (Yamaha – Pirelli) et Cédric TANGRE (Triumph – Pirelli).

À l’avant, la domination de FROSSARD est indiscutable, malgré un écart très faible entre les pilotes, durant la quasi-totalité de la course, c’est bien le pilote de la Yamaha n°42 qui passera la ligne d’arrivée en premier après avoir creusé un léger écart. RAYMOND confirme la deuxième place à près de 4 secondes de POT.

Carton plein pour les pilotes Supersport Challenger ! Sur le podium de la catégorie, on retrouve CORTOT en vainqueur et CAUCHI en dauphin, une belle performance à mettre en perspective avec leur 4ème et 5ème position au scratch.

Sur la fin de course, Vincent FALCONE (Yamaha – Pirelli) remonte sur ses prédécesseurs et termine 3ème au sein de la catégorie Challenger et 7ème au scratch devant TANGRE. Ces deux derniers relèguent GREGORIO, en fin de course, au pied du podium Challenger et à la 8ème place.

SUPERSPORT 300 – OBJECTIF GRAND PRIX- PRÉ MOTO 3

COURSE 1 : AVANTAGE GIABBANI

Après une domination totale durant les essais, le pilote de Supersport 300, Grégory CARBONNEL (Yamaha – Pirelli), voit un Clément GIABBANI (Moriwaki) ultra compétitif, tenir les commandes du début de course au guidon de sa Pré-Moto 3 ! Les deux concurrents creusent l’écart et règlent leur compte devant Leandro QUINTANS SANS (Beon Yamaha) au 3ème rang. Ce dernier devance un groupe compact de trois pilotes Supersport 300 composé de Florent DA CUNHA (Kawasaki – Pirelli), Line VIEILLARD (Yamaha – Michelin) et Colin DRYE (Yamaha – Michelin).

Après de multiples passes d’armes, GIABBANI l’emporte devant le pilote de Supersport 300. Malgré la nette remontée de ses poursuivants, QUINTANS SANS parvient à conserver la 3ème place et complète le podium, s’adjugeant par la même occasion, la deuxième place du podium Objectif Grand Prix Pré-Moto 3.

Le paddock retrouve la jeune Line VIEILLARD, pensionnaire de luxe au sein du team FT Racing Academy, au 4ème rang et à la deuxième place du podium Supersport 300. Florent DA CUNHA termine 5ème au scratch et 3ème de sa catégorie devant Colin DRYE.

Isolé à quelques secondes des pelotons de tête, Mathis FARGIER (KTM) conclut à la 7ème position au scratch et à la 3ème place du podium OGP.

COURSE 2 : GIABBANI ENFONCE LE CLOU

Auteur d’un bon départ depuis la pole position, Clément GIABBANI (Moriwaki) s’élance en tête suivi d’un Grégory CARBONNEL (Yamaha – Pirelli) déterminé à prendre sa revanche. Moins efficace à l’extinction des feux depuis la 3ème position, Leandro QUINTANS SANS (Beon Yamaha) reste collé sur la grille et termine le premier tour en 6ème position. Florent DA CUNHA (Kawasaki – Pirelli), Colin DRYE (Yamaha – Michelin) et Line VIEILLARD (Yamaha – Michelin) en profitent pour s’établir en 3ème, 4ème et 5ème position.

Contre toute attente, QUINTAS SANS semble très à l’aise cet après-midi. Au fil des tours il parvient à remonter sur chacun de ses adversaires et pointer le bout de sa Beon Yamaha n°77 en tête à quelques tours du terme ! GIABBANI et CARBONNEL ne s’annoncent pourtant pas vaincus et reprennent l’ascendant dans les tours suivants.

GIABBANI et CARBONNEL s’échangent ensuite la première place jusque dans le dernier tour et c’est GIABBANI qui s’impose devant son plus féroce adversaire. QUINTANS SANS conforte une 3ème place bien méritée devant DA CUNHA, DRYE et VIEILLARD.

Tout comme sa course matinale, Mathis FARGIER (KTM) termine 7ème au scratch et sur la dernière marche du podium OGP.

SIDE-CAR

COURSE 2 : REEVES / ROUSSEAU CONFIRME

À l’instar de la course de la veille, le F600 de REEVES / ROUSSEAU affronte le F1 de DELANNOY / BIDAULT pour la victoire. Les deux sides se rendent coup pour coup avec quelques secondes d’avance sur un autre F600 multiple Champion du monde : PAIVARINTA / CLEMENT.

Cependant, à 4 tours du drapeau à damier, LEBAIL / LEVEAU répand de l’huile sur la piste et cause la sortie d’un drapeau rouge par la direction de course. Le classement se fige donc dans le tour précédent ce qui confère la victoire à REEVES / ROUSSEAU devant le Champion de France en titre. La 3ème place du scratch est accaparée par un autre F600, celui du finlandais PAIVARINTA / CLEMENT qui complète podium pour la première fois du week-end.

Chez les F2, CHANAL / LAVOREL, 8ème au scratch, remporte une deuxième victoire ce week-end. Il devance LEBLOND / CLAEYS, second de sa catégorie et 9ème au scratch. LEGUEN / CESCUTTI termine sur la 3ème marche du podium et à la 13ème position.