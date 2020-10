FSBK-FE : Beaux chronos sous le soleil de Pau-Arnos

SUPERBIKE

ESSAIS CHRONOMÉTRÉS : 4 PILOTES BATTENT LE RECORD DU TOUR !

Les pilotes ont réalisé aujourd’hui de très belles prouesses puisqu’ils sont 4 à être passés sous le record du tour effectué en course en 2018 par Kenny FORAY : 1’16’’859 !

Efficacité, rigueur et performance, ce pourrait être l’adage de Mathieu GINES (Yamaha Tech Solutions – Michelin) ! Au guidon de sa Yamaha n°41, il impose sa loi en 1’16’’397 devant l’albigeois Valentin DEBISE (Kawasaki – Dunlop) en 1’16’’636 et le pilote de développement Dunlop, Kenny FORAY (BMW – Dunlop) en 1’16’’682.

Auteur d’un superbe 1’16’’829, le pilote Challenger Nicolas ESCUDIER (Yamaha Tech Solutions – Pirelli) réalise le premier temps de sa catégorie au 4ème rang du scratch.

Pour compléter la deuxième ligne sur la grille de départ, le paddock retrouve Axel MAURIN (Yamaha – Michelin) en 1’17’’285 devant David MUSCAT (Ducati – Michelin) en 1’17’’526. Moins à l’aise, Alan TECHER (BMW Tecmas – Michelin) termine 7ème en 1’17’’693, il semble toutefois avoir trouvé de bons réglages qui lui permettront d’être plus efficace en course.

Chez les pilotes Superbike Challenger, derrière Nicolas ESCUDIER, Martin RENAUDIN (Yamaha – Pirelli) conclut la séance avec le 8ème temps au scratch et le second de sa catégorie en 1’17’’932. À la 3ème place, Johan NIGON (Suzuki LMS – Dunlop) fait briller les couleurs du Suzuki LMS en 1’18’’616.

SUPERSPORT 600

ESSAIS CHRONOMÉTRÉS : FROSSARD FACE À RAYMOND ?

C’est serré en Supersport 600 ! Dans les toutes dernières minutes, Stéphane FROSSARD (Yamaha) enfonce le clou et décroche la pole en 1’19’’242 à seulement 10 millièmes d’avance de son adversaire le plus rapide, Guillaume RAYMOND (Yamaha – Michelin) survolté en 1’19’’252.

Au 3ème rang, ce n’est rien de moins que le pilote Challenger et également Champion de France 2019, Maximilien BAU (Yamaha – Michelin) qui complètera la première ligne sur la grille de départ après avoir décroché un très beau 1’19’’481 devant Dylan MILLE (Yamaha) en 1’19’’488.

Chez les pilotes Supersport Challenger, derrière Maximilien BAU, le paddock retrouve Matthieu GREGORIO (Yamaha – Pirelli) en 1’19’’829 et Ludovic CAUCHI (Yamaha) en 1’19’’847, qui ont terminé aux 5ème et 6ème places de la feuille de temps.

SUPERSPORT 300

ESSAIS CHRONOMÉTRÉS : CARBONNEL ET BOUDIN, PRÉMICES D’UN DUEL

Chez les jeunes du paddock, la bataille pour la pole position fait rage entre Grégory CARBONNEL (Yamaha – Pirelli) et Alexis BOUDIN (Yamaha – Michelin). Au fil des minutes, les deux jeunes descendent leur chrono respectif et au terme des 25 minutes d’exercice, CARBONNEL s’empare de la pole en 1’25’’256 devant BOUDIN en 1’25’’798.

Louis LAGRIVE (Kawasaki), efficace en 2ème partie de séance, signe le 3ème temps en 1’26’’439 et relègue Guillaume JUCHA (Yamaha) au 4ème rang en 1’26’’745. Quant à eux, les pilotes de la FT Racing Academy n’ont pas démérité, Colin DRYE (Yamaha – Michelin) et Line VIEILLARD (Yamaha – Michelin) décrochent les 5ème et 6ème temps de leur catégorie en 1’26’’826 et 1’26’’954.

OBJECTIF GRAND PRIX – PRE MOTO3

ESSAIS CHRONOMÉTRÉS : GIABBANI TROUVE LE BON RYTHME

À l’aise en début de séance, Leandro QUINTANS SANS (Beon Yamaha) est le seul pilote de la catégorie à être descendu sous les 1’27 après 15 minutes d’essais. Sur la 2ème partie de l’exercice, Clément GIABBANI (Moriwaki) se montre cependant plus incisif et signe le meilleur temps en 1’26’’029. QUINTANS SANS s’adjuge le 2ème temps de la catégorie en 1’26’’756.

Au 3ème rang, Charly MALTERRE (Moriwaki) termine en 1’27’’539 devant Mathis FARGIER (KTM) en 1’27’’817 et Elie ROUSSELOT (Beon Yamaha) en 1’27’’863.

SIDE-CAR

COURSE 1 : DELANNOY / BIDAULT, TROP RAPIDE POUR LEGLISE / LAVOREL

Après un premier tour où LEGLISE / LAVOREL doit reprendre la tête à DELANNOY / BIDAULT, le side n°33 trouve son rythme et creuse l’écart. Cependant, le side n°1 ne s’avoue pas vaincu et parvient à recoller à son adversaire du jour quelques tours plus tard. À la mi-course, les deux concurrents poursuivent leur bataille avec un léger avantage pour le multiple Champion de France …LEGLISE / LAVOREL et l’agilité de son F600 parviendront-ils à faire la différence sur la puissance du F1 de DELANNOY / BIDAULT ?

La réponse est non : sur la deuxième partie de course, DELANNOY / BIDAULT enfonce le clou et prend ses distances pour terminer en vainqueur avec plus de 9 secondes d’avance sur LEGLISE / LAVOREL, 2ème.

Au 3ème rang, le F2 de CHANAL / LAVOREL se distingue lors des premiers tours, devant le F600 de LE BAIL / LEVEAU…qui revient en flèche ! Les premiers tours semblaient être un échauffement pour le side n°99 qui réclame la 3ème place avant la mi-course et adopte un rythme que CHANAL / LAVOREL ne parvient pas à suivre. L’ordre ne changera pas sur la ligne d’arrivée, LE BAIL / LEVEAU confirme la 3ème place devant CHANAL LAVOREL.

Second en catégorie F1, LUNEAU / LUNEAU se classe 5ème devant VINET / SERET, 3ème des F600 et 6ème au scratch. La 3ème place des F1 est à mettre au crédit de CHAPILLON / LAFON, 7ème au scratch.

Chez les F2, CHANAL / LAVOREL termine donc sur la plus haute marche du podium. À la 2ème et 3ème place, le paddock retrouve LEBLOND / GUIARD et PALACOEUR / PALACOEUR, respectivement 9ème et 10ème au scratch.