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5 choses que vous ne saviez pas sur l'Automobile Club de l'Ouest

L'ACO célèbre son 120e anniversaire.

Mis à jour: 27 oct. 2026, 10:09

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Depuis 120 ans, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) façonne le sport automobile, des débuts des courses de Grand Prix à son rôle dans la création de la plus légendaire des épreuves d'endurance au monde : les 24 Heures du Mans.

Fondé en 1906, le Club a contribué à poser les bases de la course moderne sur circuit et a développé une communauté réunissant passionnés d'endurance, concurrents et bénévoles. Son 120e anniversaire, célébré cette année, est l'occasion de revenir sur son rôle dans le développement de l'endurance, devenue aujourd'hui une discipline à dimension mondiale.

Pour les fans, devenir membre de l'ACO ne signifie pas seulement célébrer cet héritage remarquable. C'est aussi l'occasion de se rapprocher de l'action, de profiter d'avantages exclusifs lors des grands événements de sport automobile et de rejoindre une communauté unie par sa passion pour l'endurance. Voici cinq éléments sur l'ACO, et pourquoi cet anniversaire constitue le moment idéal pour rejoindre le Club.

1. Une révolution dans la course automobile

L'Automobile Club de la Sarthe, comme il s'appelait à l'origine, a été créé à une époque où l'automobile était encore une technologie relativement récente et souvent imprévisible. Le Club a organisé le premier Grand Prix de l'Automobile Club de France (ACF) en 1906, contribuant ainsi à faire de la Sarthe un territoire important pour la compétition automobile.

Plutôt que de s'appuyer sur un circuit spécialement aménagé, cette première édition s'est déroulée sur un parcours d'environ 103 km empruntant des routes publiques fermées à la circulation, pour une distance totale de course d'environ 1 200 km. Au total, 33 voitures ont pris le départ de l'épreuve, démontrant le potentiel des compétitions organisées sur circuit et offrant aux constructeurs une précieuse occasion de mettre leurs premiers véhicules à l'épreuve.

2. La naissance d'une légende

Les 24 Heures du Mans sont aujourd'hui synonymes de vitesse, de stratégie et d'endurance exceptionnelle. À l'origine, pourtant, le concept reposait sur une idée simple : comment permettre aux constructeurs de démontrer la fiabilité et la robustesse de leurs voitures sur de longues distances, contrairement aux formats plus courts des courses de Grand Prix ?

Après la Première Guerre mondiale, l'ACO a repris ses activités sportives et commencé à aménager le circuit qui allait donner naissance à celui des 24 Heures. Lors du Salon de l'automobile de Paris de 1922, le secrétaire général de l'ACO, Georges Durand, a évoqué l'idée d'une course d'endurance de 24 heures avec Charles Faroux, journaliste automobile et ingénieur. Le concept était né.

Les premières 24 Heures du Mans ont eu lieu l'année suivante, donnant naissance à un format qui allait devenir l'un des défis ultimes du sport automobile international. L'épreuve fait partie du "Grand Chelem" du sport automobile, aux côtés des 500 Miles d'Indianapolis et du Grand Prix de Monaco de Formule 1.

3. Un moteur d'innovation

Les 24 Heures du Mans n'ont pas seulement offert un spectacle sportif : elles ont également servi de laboratoire pour de nouvelles technologies. Les constructeurs s'en sont servis pour explorer différentes solutions à des défis techniques. Au fil de son histoire, l'épreuve a ainsi été le théâtre de nombreuses avancées en matière d'aérodynamique, d'éclairage, de transmission intégrale, de pneumatiques radiaux, de technologie moteur et de freins à disque.

Ces exemples illustrent l'essence même de l'endurance : des pilotes et des technologies mis à l'épreuve dans des conditions extrêmes, sur une durée bien supérieure à celle de la plupart des autres disciplines du sport automobile. L'ACO continue de se tourner vers l'avenir et travaille désormais sur les enjeux de la mobilité durable et de la technologie hydrogène, notamment à travers des initiatives comme MissionH24.

4. Bâtir une communauté

L'ACO ne se résume pas à une seule course au Mans. Le Club s'appuie sur toute une communauté, dont l'existence passe souvent inaperçue auprès de ceux qui suivent uniquement le grand rendez-vous annuel.

Ses activités dépassent le cadre de son épreuve phare et englobent d'autres événements majeurs, des activités réservées aux membres, des expériences de pilotage et de nombreuses occasions de rencontrer d'autres passionnés de sport automobile.

Outre les 24 Heures du Mans en juin, son calendrier comprend notamment les 24 Heures Motos et les 24 Heures Camions, ainsi que le Grand Prix de France MotoGP. Le Club soutient également une communauté sportive plus large grâce à ses groupes régionaux, à ses associations affiliées et à des milliers de bénévoles, qui contribuent à l'organisation des événements et assurent notamment des missions de commissaires de piste.

Pour les membres de l'ACO, ce sentiment d'appartenance s'accompagne d'avantages concrets. Entre expériences exclusives et accès privilégiés à certains des plus grands événements de sport automobile, l'adhésion permet de vivre sa passion au-delà des week-ends de course et de rester au cœur de la communauté de l'endurance tout au long de l'année.

5. Une porte d'entrée vers l'endurance

L'endurance ne se limite pas aux 24 Heures du Mans. Le Championnat du monde d'endurance de la FIA (WEC) fait vivre cette discipline sur des circuits du monde entier. L'adhésion à l'ACO permet aux fans de vivre leur passion de plus près, grâce à des possibilités de billetterie exclusives, des réductions et des avantages conçus pour profiter pleinement des grands événements de sport automobile.

Le Club propose trois niveaux d'adhésion, afin que chacun puisse choisir la formule correspondant le mieux à ses attentes.

La formule Essentiel, accessible à partir de 69 € par an, comprend notamment l'entrée gratuite au musée, des réductions sur le karting et les activités de pilotage, ainsi qu'une remise de 20% sur le pass FIAWEC+ pour les 24 Heures du Mans.

Pour ceux qui souhaitent profiter des grands rendez-vous manceaux, la formule Le Mans, à 79 € par an, ajoute un accès prioritaire aux préventes de billets, ainsi que des réductions sur la billetterie et les offres d'hospitalité.

Enfin, la formule Endurance, à 129 € par an, étend ces avantages au-delà du Mans, avec des réductions sur les billets de plusieurs manches du FIA WEC.

Qu'il s'agisse de découvrir l'histoire des 24 Heures du Mans, de réserver ses places pour une grande course ou de suivre l'endurance à travers le monde, devenir membre de l'ACO permet de se rapprocher encore davantage de la discipline et de participer à son avenir.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

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