La saison 3 de l'A2RL s'internationalise

Pour la première fois, l'A2RL, l'Abu Dhabi Autonomous Racing League, a disputé une course officielle en dehors de son circuit habituel de Yas Marina. Le célèbre tracé italien d'Imola était le théâtre de cette épreuve, avec les cinq équipes Pro de l'A2RL en lice.

Avec ses bosses à l'aveugle, ses dénivelés, ses irrégularités et ses obstacles qu'ils n'avaient encore jamais rencontrés, les pilotes autonomes ont relevé ce nouveau défi avec brio. Comment cette première incursion en territoire inconnu s'est-elle déroulée ? À domicile, Unimore Racing s'élançait depuis la pole position, mais pouvaient-ils s'imposer à domicile ? Regardez pour le découvrir…