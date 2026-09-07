La première course internationale de l'A2RL offre un show autonome sur un circuit légendaire

La troisième saison de l'Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) a fait ses débuts sur le légendaire tracé d'Imola ce week-end, marquant une étape majeure pour la discipline. Pour la première fois, des voitures autonomes ont disputé une course sur un circuit autre que Yas Marina.

Les cinq équipes Pro de l'A2RL - Polimove (Italie), Unimore Racing (Italie), Kinetiz (Émirats arabes unis), Constructor University (Allemagne) et les champions en titre de TUM (Allemagne) - ont investi le circuit italien afin de démontrer que la technologie autonome de l'A2RL pouvait être performante sur n'importe quelle piste dans le monde.

Le déplacement à Imola représente une étape importante pour l'A2RL, ses équipes et l'organisation fondatrice ASPIRE. Organiser une course sur ce circuit constitue un tournant pour le championnat et démontre que sa technologie autonome peut être adaptée à de nouveaux environnements.

Le format du rendez-vous était également différent de celui des précédents événements. Jusqu'ici, l'A2RL disposait de Yas Marina pour elle seule et pouvait attribuer aux équipes des créneaux horaires définis pour leurs essais. À Imola, ce n'était pas le cas puisque l'événement s'inscrivait dans le cadre d'un week-end plus large. Les voitures autonomes partageaient donc la voie des stands avec des véhicules pilotés par des humains appartenant à différentes catégories. Avec seulement dix jours d'essais disponibles, l'A2RL a pour la première fois mis en place une pitlane ouverte, permettant aux équipes de tirer le meilleur parti du peu de temps dont elles disposaient.

Dix jours pour maîtriser un circuit, c'est un véritable défi, mais c'est une situation à laquelle les équipes devront s'habituer à mesure que l'A2RL se développera. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles ne savaient pas où elles mettaient les pieds.

Avant la course, elles avaient reçu une version numérique d'Imola - un circuit réputé pour sanctionner les erreurs, avec ses particularités uniques, ses bosses et ses crêtes en aveugle - afin de l'utiliser sur le simulateur de l'A2RL.

Pendant que les équipes et leurs voitures autonomes se familiarisaient avec le tracé d'un nouveau circuit, l'A2RL pouvait s'attaquer aux défis logistiques et parer à d'éventuels problèmes. Si les mécaniciens, les ingénieurs et les professionnels chevronnés de la course savent ce qui peut se produire avec un pilote humain au volant, un système autonome peut faire apparaître des situations nouvelles et inattendues.

Josh Roles, responsable des opérations de l'A2RL, s'est montré satisfait du déroulement des préparatifs : "Pouvoir tester virtuellement tous les aspects de l'événement nous a donné un énorme avantage. La technologie dont nous disposons est à la pointe, mais avoir davantage de temps pour tester est essentiel. Cela nous a permis d'arriver à Imola bien préparés et prêts à aborder notre première course sur un nouveau circuit en ayant les yeux grands ouverts."

Photo de: A2RL

L'importance de la présence à Imola et de la démonstration au monde entier des capacités des voitures de l'A2RL n'échappe pas à Alessandro Tucci, directeur exécutif d'ASPIRE, l'organisation mère de l'A2RL : "Les performances démontrées par les équipes pendant la course sont le résultat d'une stratégie de développement définie, fondée sur plus de 5 000 heures de simulation, d'essais et de course en 2025."

"Courir à Imola constituait une étape fondamentale dans l'évolution de l'A2RL et nous sommes fiers des résultats obtenus par les équipes et l'organisation A2RL. Apporter cette préparation sur un circuit comme Imola est la manière dont nous continuons à relever le niveau de compétitivité de l'A2RL."

Alors que les équipes apprenaient à composer avec les bosses, les creux, les virages et les enchaînements relativement peu familiers d'Imola, Unimore Racing a décroché la pole position pour la course. Troisièmes sur la grille, les champions en titre de TUM avaient un triplé de victoires en A2RL à portée de main, mais allaient-ils réussir à l'obtenir ?

Au départ de la course, les équipes observaient nerveusement la situation depuis leurs garages. Lorsque les voitures sont en piste, elles ne peuvent pas communiquer avec les pilotes IA : elles peuvent voir ce qu'ils font, mais rien de plus. Il n'y a pas de contrôleur caché ou de joueur professionnel dissimulé dans un camion pour piloter les voitures : tout est géré à bord, de l'extinction des feux jusqu'au drapeau à damier.

Après un tour de formation rapide, les champions en titre de TUM sont rentrés aux stands en raison d'un problème de freins. Une réinitialisation rapide était la seule chance pour l'équipe de reprendre la course, mais elle s'est révélée inefficace et le problème a persisté, contraignant la voiture à abandonner. Pas de triplé pour TUM...

Avec quatre voitures encore en piste, Unimore et Polimove se livraient un duel serré en tête, tandis que Constructor et Kinetiz étaient en retrait. Les spectateurs attendaient une éventuelle attaque de Polimove et l'écart continuait de se réduire à l'approche des derniers tours.

Unimore semblait se diriger vers la victoire, mais une défaillance d'un capteur a rendu la voiture pratiquement aveugle, déclenchant les protocoles de sécurité et provoquant son arrêt brutal. La Polimove, qui était restée à moins d'une seconde de la voiture de tête pendant toute la course, suivait de trop près pour pouvoir faire un écart et éviter la voiture immobilisée. Les deux voitures sont entrées en collision, mettant fin à la course pour elles deux.

Photo de: A2RL

Un plateau de cinq voitures s'est ainsi retrouvé réduit à deux. Malgré la puissance de son moteur turbocompressé, la voiture de Constructor n'a pas réussi à rattraper Kinetiz, qui a décroché la victoire.

Un succès historique pour Kinetiz, ASPIRE et l'A2RL. Premier vainqueur international de la série, Omar Hanif Alqassim, directeur de l'équipe Kinetiz, a déclaré : "C'est un moment de grande fierté pour nous tous chez Kinetiz de remporter la première course internationale de l'A2RL et, surtout, de représenter les Émirats arabes unis sur la scène internationale."

"L'équipe a travaillé extrêmement dur pour parvenir à ce résultat, et voir ces efforts aboutir à une victoire rend ce moment encore plus particulier. C'était une excellente course, très bien organisée par ASPIRE, qui a créé une plateforme solide pour mettre en valeur ce que les Émirats arabes unis développent dans le domaine des technologies autonomes. Nous sommes fiers de ramener cette victoire à la maison et de contribuer à représenter l'ambition et les capacités des Émirats arabes unis sur la scène mondiale."

À propos de la victoire de Kinetiz, Stephane Timapano, PDG d'ASPIRE, a ajouté : "Félicitations à l'équipe Kinetiz des Émirats arabes unis pour cette victoire amplement méritée. Imola a élevé le niveau de difficulté, en demandant aux systèmes autonomes de se battre roue contre roue dans un environnement totalement différent et en générant des données précieuses pour accélérer la prochaine étape de la R&D. Ce que nous avons vu ici nous donne une nouvelle mesure de la manière dont ces systèmes se comportent et s'adaptent sous pression."

La technologie présentée a considérablement évolué depuis sa première année à Yas Marina. Les voitures sont plus sûres d'elles et leurs personnalités programmées commencent à s'exprimer. Car oui, si les pilotes sont faits de uns et de zéros, les personnes qui les ont créés auront forcément imprimé une part d'elles-mêmes dans leur fonctionnement : une voiture peut être plus agressive, une autre plus prudente, ou même davantage portée sur les dépassements. Elles ont chacune leur individualité.

Photo de: A2RL

Il est peut-être facile de considérer l'A2RL comme "simplement une course", mais l'enjeu va bien au-delà. H.E. Faisal Al Bannai, conseiller du président des Émirats arabes unis pour les affaires liées à la recherche stratégique et aux technologies avancées, et secrétaire général de l'Advanced Technology Research Council (ATRC), l'a souligné : "L'A2RL reflète la manière dont Abu Dhabi aborde les technologies avancées : fixer un défi ambitieux, réunir les meilleurs esprits et créer les conditions permettant d'accélérer les progrès."

"Imola a mis cette approche à l'épreuve, avec cinq voitures autonomes confrontées à l'incertitude et à la pression d'une course en conditions réelles. Voir Kinetiz s'imposer constitue un moment important pour les Émirats arabes unis, tandis que la valeur plus large réside dans ce que la course a révélé sur la fiabilité, la résilience et la prise de décision en temps réel. Ces enseignements contribueront à faire progresser les systèmes autonomes bien au-delà de la course automobile."

Imola est désormais derrière nous et les prochaines étapes de l'A2RL ne vont pas tarder... En attendant, vous pouvez regarder l'intégralité de la course sur la chaîne YouTube de l'A2RL.