Audi Sport lance sa chaîne dédiée avec Motorsport.tv

Londres, 24 septembre 2020 - Audi Sport, marque couronnée de succès en sport automobile, est le dernier constructeur en date à lancer une chaîne dédiée sur Motorsport.tv, plateforme OTT de Motorsport Network dédiée à la compétition et à l'automobile.

Les fans d'Audi Sport y auront accès dès ce week-end, alors que la marque allemande participe aux légendaires 24 Heures du Nürburgring avec neuf voitures engagées. Il y aura sept Audi R8 LMS GT3, dont trois soutenues par l'équipe d'usine, ainsi qu'une Audi R8 LMS GT4 et une Audi RS 3 LMS. A l'avenir, la chaîne mettra à l'écran les pilotes et les autos qui courent en Formule E, en DTM ainsi que sur des événements clients. La chaîne veut également proposer un accès aux coulisses pour tous les passionnés de sports mécaniques et fans de la marque.

Cette collaboration permet à Audi Sport de viser de nouvelles zones géographiques en tirant parti des 56 millions de personnes qui constituent l'audience mensuelle de Motorsport Network. La marque aura également accès à Motorsport Studios, plateforme mondiale de production et de distribution de Motorsport Network, afin de l'aider à créer de nouveaux contenus numériques et à cibler l'audience choisie.

Audi possède une longue histoire en compétition automobile de par ses succès aux 24 heures du Mans, en Formule E, en DTM, en tourisme, en GT et en rallye. Le constructeur rejoint d'autres leaders du secteur comme Mercedes et la NASCAR, qui ont déjà leur chaîne dédiée sur Motorsport.tv. La plateforme devient une destination incontournable pour les marques et les acteurs qui souhaitent mettre l'accent sur le numérique.

Motorsport.tv propose plus de 1000 directs par an ainsi que des résumés de course, des émissions originales et des documentaires consacrés à l'automobile et à la compétition. On y retrouve les archives complètes et exclusives des 24 Heures du Mans, épreuve remportée à 13 reprises par Audi Motorsport.

Motorsport Studios offre aux marques et aux créateurs de contenu un accès à une vaste archive, qui comporte plus de 26 millions d'images et de vidéos remontant jusqu'au premier Grand Prix de F1 de l'Histoire.

Stefan Moser, directeur de la communication sportive chez Audi : "Nous sommes heureux d'ouvrir la chaîne sur Motorsport.tv, ce qui nous donne une chance d'accroître notre audience et de toucher davantage de fans de sport automobile à travers le monde. Nous sommes impatients de leur faire partager les succès d'Audi Sport. Les 24 Heures du Nürburgring 2020 représentent un moment parfait pour lancer la chaîne."

James Allen, président de Motorsport Studios : "Dès ce week-end, les fans de la légendaire marque qu'est Audi Sport pourront profiter des coulisses et être au plus près du sport grâce à cette nouvelle chaîne. Audi pourra partager ses médias numériques avec des fans déjà présents ou nouveaux à travers le monde, et les vidéos seront intégrées via notre player Motorsport.tv sur nos plateformes afin d'assurer une distribution maximale. Audi Sport est une marque merveilleuse, qui me rappelle Michèle Mouton et la Quattro, ou Tom Kristensen et sa série de victoires aux 24 Heures du Mans, deux histoires abordées récemment dans notre film "Heroes"."