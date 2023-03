Audience en hausse pour Le Mans Virtual Series en 2022-2023

Charger le lecteur audio

MIAMI, Floride - 9 mars 2023 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), développeur et éditeur de jeux vidéo de course et d'eSport, publie aujourd'hui les chiffres récoltés par YouGov Sport : le championnat en cinq manches Le Mans Virtual Series, qui s'est déroulé de septembre 2022 à janvier 2023, a enregistré une croissance d'audience télévisuelle et numérique dans presque tous les domaines.

Le championnat virtuel a duré cinq mois sur les circuits fidèlement reproduits de Bahreïn, Monza, Spa et Sebring, avant la finale sur l'emblématique Circuit des 24 Heures du Mans.

Les 14 et 15 janvier, les 24 Heures du Mans Virtuelles ont rassemblé 45 équipages LMP et GTE, soit 180 pilotes issus de 41 pays différents. Les équipes se sont affrontées pour remporter un prix de 250 000 $ au terme des cinq manches, utilisant 164 simulateurs à travers le monde pour défendre les couleurs de constructeurs tels Alpine, BMW, Ferrari, Mercedes, Peugeot et Porsche.

Malgré un certain nombre de problèmes techniques graves survenus durant l'épreuve de 24 heures – qui ont fait l'objet d'une enquête approfondie et ont été résolus – 37 concurrents ont vu le drapeau à damier au terme d'une course passionnante. Aucun problème technique majeur n'est survenu au cours des quatre autres manches de cette saison très disputée.

Les 24 Heures du Mans Virtuelles ont enregistré une audience cumulée de 8,5 millions de téléspectateurs via la TV, les plateformes OTT et le numérique, d'après un rapport de YouGov Sport. Les téléspectateurs du monde entier ont bénéficié d'une retransmission de qualité pour chaque manche, et la finale de la saison a fait l'objet d'une diffusion TV spéciale de 25 heures dans 68 pays sur quatre continents, via des chaînes comme Eurosport, CNBC, Fox/Disney et Motor Trend. Après d'incroyables batailles entre les meilleurs pilotes professionnels et simracers du monde, le championnat Le Mans Virtual Series a été remporté par Porsche Coanda en LMP et par BMW Team Redline en GTE.

Infos et chiffres clés sur la saison Le Mans Virtual Series :

558 heures de contenu consommé par l'audience #LeMansVirtual ;

consommé par l'audience #LeMansVirtual ; 36 millions d'impressions sur les réseaux sociaux (source : FIA WEC, ACO, LMVS et Traxion), soit +19% par rapport à l'année précédente ;

sur les réseaux sociaux (source : FIA WEC, ACO, LMVS et Traxion), soit +19% par rapport à l'année précédente ; 10 millions de vidéos vues (source : FIA WEC, ACO et Traxion GG), soit +43% par rapport à l'année précédente ;

de vidéos vues (source : FIA WEC, ACO et Traxion GG), soit +43% par rapport à l'année précédente ; 5 millions de téléspectateurs au total (TV linéaire/streaming numérique (source : YouGov Sport) pour les 24 Heures du Mans Virtuelles ;

de téléspectateurs au total (TV linéaire/streaming numérique (source : YouGov Sport) pour les 24 Heures du Mans Virtuelles ; Le Champion du monde en titre de F1 et les Champions de FIA F2 et F3 étaient au départ des 24 Heures du Mans Virtuelles ;

et les étaient au départ des 24 Heures du Mans Virtuelles ; Jusqu'à 227 pilotes de 41 nationalités différentes, soit une diversité plus importante que jamais cette saison ;

pilotes de nationalités différentes, soit une diversité plus importante que jamais cette saison ; 4 0 engagements à plein temps répartis en deux catégories (29 LMP et 21 GTE), avec 5 voitures supplémentaires pour les 24 Heures du Mans Virtuelles ;

engagements à plein temps répartis en deux catégories (29 LMP et 21 GTE), avec 5 voitures supplémentaires pour les 24 Heures du Mans Virtuelles ; Jusqu'à 164 simulateurs utilisés dans 38 pays différents (+41%) ;

simulateurs utilisés dans (+41%) ; 356 tours parcourus par les vainqueurs, #2 Team Redline ORECA 07 LMP2 (Drugovich/Rosenqvist/Bennett/Lulham) ;

tours parcourus par les vainqueurs, #2 Team Redline ORECA 07 LMP2 (Drugovich/Rosenqvist/Bennett/Lulham) ; 365 033 kilomètres de course en cinq manches, avec des difficultés techniques rencontrées uniquement lors des 24 Heures du Mans Virtuelles ;

de course en cinq manches, avec des difficultés techniques rencontrées uniquement lors des 24 Heures du Mans Virtuelles ; 36 951 dépassements pour un spectacle fascinant ;

pour un spectacle fascinant ; 2226 arrêts au stand au fil des stratégies déployées par les équipes.

Pierre Fillon, Président de l'Automobile Club de l'Ouest, partenaire des Le Mans Virtual Series : "C'est très encourageant de constater que la saison des Le Mans Virtual Series a été un succès mondial, malgré des problèmes techniques rencontrés lors des 24 Heures du Mans Virtuelles. Nous sommes ravis de constater que la popularité des courses d'Endurance sur simulateur continue de croître d'année en année, et nous attendons tous impatiemment le lancement du jeu officiel Le Mans Esports à la fin de cette année très spéciale du centenaire."

Gérard Neveu, Producteur Exécutif des 24 Heures du Mans Virtuelles : "Au nom de toute l'équipe des Le Mans Virtual Series, nous tenons à remercier sincèrement tous nos concurrents et équipes qui ont rendu cela possible pour leur soutien fidèle, ainsi que les millions de fans qui ont suivi nos événements et ont animé les réseaux sociaux avec leurs commentaires de soutien, d'enthousiasme et de ferveur."

"Quand on regarde les chiffres, l'ampleur et la popularité du championnat – en particulier les 24 Heures du Mans Virtuelles – est évidente. Nous repoussons sans cesse les limites de la technologie, de l'excellence sportive, de l'organisation et de nos propres attentes. Parfois, comme nous l'avons vu, cela ne se passe pas comme prévu, mais nous en tirons les leçons et allons de l'avant, car l'avenir du championnat est radieux."