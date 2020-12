Canossa Events fait l'acquisition de Cavallino Inc

Miami, 9 décembre 2020 − Motorsport Network, plateforme numérique visitée par des millions de passionnés d'automobile et de compétition, confirme aujourd'hui que son entreprise d'événements automobiles premiums, Canossa Events, a fait l'acquisition de Cavallino Inc, société américaine spécialisée dans les concours et les médias.

Jouissant d'une prestigieuse réputation bâtie durant 42 ans en tant que destination des passionnés de Ferrari, Cavallino possède un magazine bimensuel et un site internet. Une version numérique du magazine sera lancée dans l'été.

Cavallino est également l'organisateur d'événements marquants comme le Palm Beach Cavallino Classic, qui célèbrera son 30e anniversaire du 21 au 24 janvier 2021. Cavallino Classic est le plus grand événement automobile de l'hiver, avec plus de 400 Ferrari d'une valeur totale de 600 millions de dollars. On y trouve également plus de 120 autres modèles anciens et rares le dernier jour à Mar-a-Lago, d'une valeur totale de 150 millions de dollars.

Cavallino s'inscrit parfaitement dans le cadre des activités de Canossa Events et, plus largement, de Motorsport Network, qui a mis en place un puissant écosystème de contenu à destination d'une communauté internationale de propriétaires et passionnés de Ferrari. Le site internet de Cavallino bénéficiera d'une promotion transversale avec FerrariChat, la plus grande communauté en ligne de Ferrari. Le modéliste haut de gamme Amalgam Collection et les archives Colombo, plus grande collection privée de photos sportives Ferrari, figurent également parmi le portfolio.

L'intégration et l'optimisation du site internet de Cavallino donneront accès à la version numérique de nombreux articles remontant à plusieurs décennies. Ces articles seront disponibles en ligne pour les abonnés au magazine. Ainsi, à l'avenir, les abonnés disposeront également d'une inscription numérique à Cavallino.com, leur donnant accès à tout contenu valorisé.

Canossa Events a été fondé en 2010 et est synonyme d'excellence pour les événements de tourisme automobile. L'entreprise organise plus de 300 événements par an, dont le légendaire Modena Cento Ore, rallye de régularité chronométré sur cinq jours dans l'esprit du Giro et du Tour de France et qui traverse les magnifiques paysages italiens, avec également des courses sur les circuits les plus célèbres. Canossa Events est surtout connu pour ses rallyes de voitures anciennes et ses événements avec des supercars qui mélangent voitures de collection, infrastructures d'accueil de standing international et aventure sur route au cœur des plus beaux paysages d'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient. L'entreprise possède des locaux à Milan, Greenwich (dans le Connecticut) et Dubaï.

John Barnes, président de Cavallino Inc : "J'ai consacré ma vie à bâtir la communauté Cavallino avec une passion pour tout ce qui est lié à Ferrari, et c'est une entreprise qui jouit d'une réputation irréprochable. J'ai reçu plusieurs offres, mais je voulais qu'elle intègre un écosystème au service de la communauté Ferrari, et dans lequel elle puisse s'épanouir. Avec Luigi, l'équipe de Canossa et tout le groupe Motorsport Network, j'ai trouvé la plateforme parfaite, gérée par des gens qui partagent ma passion et ma vision."

Luigi Orlandini, PDG de Canossa Events CEO : "Je suis ravi d'accueillir John et l'équipe de Cavallino chez Canossa. Nous partageons la même passion pour les voitures anciennes et de course, surtout du Cheval Cabré. Ces 'œuvres d'art sur quatre roues' appartiennent à l'Histoire de l'humanité depuis la fin du XIXe siècle, et préserver cet héritage à travers les anciennes et nouvelles générations est notre mission commune. Mon rêve est d'amener Cavallino vers de nouveaux sommets, d'en augmenter la taille, la qualité et la présente internationale, grâce à mon équipe de professionnels passionnés et aux nombreuses synergies qui existent chez Motorsport Network."