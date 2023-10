Comment les disparités entre sexes entravent la progression des femmes en sport auto

Un rapport récent de More than Equal a analysé les données concernant les femmes et les filles dans le sport automobile et a identifié deux défis majeurs pour les pilotes féminines : l'écart de participation et l'écart de performance.

L'écart de participation a été mis en évidence par le fait que l'étude a révélé que les femmes ne représentent actuellement en moyenne que 10% des concurrents dans toutes les catégories de compétition, le taux le plus élevé étant celui du karting, qui contribue à hauteur de 40% à la participation globale des femmes. Environ 13% des pilotes de karting sont des femmes, contre 7% en monoplaces et en GT.

L'initiative More than Equal, créée par David Coulthard, vainqueur de 13 Grands Prix de Formule 1, et l'entrepreneur Karel Komarek, a pour but d'aider à dénicher la première femme Championne du monde de F1.

Pour ce faire, le projet se concentre sur quatre grandes priorités : s'appuyer sur des données probantes et fournir des recherches et des informations permettant de lever les obstacles auxquels se heurtent les femmes dans le sport automobile ; rechercher de jeunes talents féminins à l'échelle mondiale ; mettre en place un programme de développement de pilotes féminins pour les jeunes pilotes à fort potentiel ; et mettre ces talents en contact avec les bonnes opportunités afin de les aider à progresser.

La première étude, hébergée en partie par Motorsport Network, a également révélé que les pilotes féminines actuelles concourraient toujours, mais qu'elles ne progressent pas au même rythme dans le classement des meilleurs talents, où les pilotes féminines représentent un pourcentage minuscule ; actuellement 4% seulement. Il est clair que pour avoir plus de femmes au plus haut niveau et de manière plus régulière, le sport a besoin d'un plus grand nombre de femmes qui courent depuis la base et qui continuent à gravir les échelons.

Jade Edwards, One Motorsport Honda Civic

Jade Edwards, pilote du British Touring Car Championship (BTCC), a été la première femme à participer au championnat depuis plus de dix ans, et est toujours la seule femme pilote sur la grille de départ. S'adressant à Autosport, elle reconnaît que c'est le fait qu'il y ait moins de femmes pilotes dans le réservoir à la base qui est à l'origine des problèmes.

"Pour moi, personnellement, je pense que c'est moins lié au fait d'être un homme ou une femme qu'au fait qu'il y a moins de femmes dans le groupe au départ", a-t-elle déclaré. "Ainsi, lorsque nous arrivons à mon niveau ou à un niveau supérieur, lorsque vous avez, disons, 50 hommes et que vous n'avez que cinq à dix femmes, la plupart de ces hommes vont également abandonner, mais comme ils sont plus nombreux au départ, c'est moins perceptible."

"J'ai couru avec des femmes et des hommes dès les premiers jours, et un pourcentage élevé d'entre eux ne courent plus, ou ne sont plus du tout dans le sport automobile. Mais il n'y avait probablement qu'une ou deux femmes dans les championnats auxquels je participais, contre 20 ou 25 hommes. Financièrement aussi, je pense que cela fait une énorme différence, je ne pense pas nécessairement que ce soit lié au fait d'être un homme ou une femme, si ce n'est que nous sommes moins nombreuses pour commencer."

Les pilotes féminines abandonnent beaucoup plus tôt que leurs homologues masculins, leur carrière durant en moyenne entre un et cinq ans, alors que celle des hommes est plus susceptible de dépasser les 12 ans. Si elles restent en compétition, les femmes ont peu de chances d'apparaître dans les 20% les plus élevés des classements. Les pilotes féminines ont plus de chances de terminer dans les 70% intermédiaires, mais sont deux fois plus susceptibles de figurer dans les 10% les plus bas.

Jade Edwards, One Motorsport Honda Civic

Interrogée sur les raisons de cette situation, Edwards a ajouté : "Encore une fois, je pense que c'est une question de chiffres, car si vous prenez le ratio des 20 hommes qui ont rejoint la grille, combien d'entre eux figurent au sommet des classements ? Sur ces 20 hommes, combien font plus d'une ou deux saisons ? Ce nombre est probablement assez faible."

"Ils sont plus nombreux, donc nous ne le remarquons pas autant. Cette industrie repose largement sur le financement, et un grand pourcentage d'hommes pilotes ont des difficultés financières, et pas seulement les femmes. Je comprends donc que les femmes semblent abandonner [plus], mais nous sommes moins nombreuses au départ, ce qui met l'accent sur ce phénomène."

Maya Weug, pilote junior chez Ferrari, qui participe actuellement au FRECA, est d'accord pour dire que le faible nombre de participants est un défi majeur. Elle a débuté la compétition à l'âge de sept ans et a rejoint la Scuderia en 2021 après être devenue la première gagnante du concours "Girls on Track" de la FIA.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle pense que le taux d'abandon est plus élevé chez les femmes pilotes, elle a déclaré à Autosport : "Financièrement, c'est un sport difficile, mais il y a tellement de facteurs que cela ne dépend probablement pas d'une seule chose, et ce n'est pas parce qu'elles ne le veulent pas ou quoi que ce soit d'autre. Il y a beaucoup moins de filles qui commencent et beaucoup de garçons qui s'arrêtent à cet âge-là, mais comme il y en a beaucoup plus [au départ], on ne le voit pas autant."

Maya Weug

En ce qui concerne les défis qu'elle a dû relever en tant que jeune femme pilote, Weug a déclaré : "Physiquement, c'est un sport exigeant. Je dois m'entraîner beaucoup, tout le monde doit s'entraîner beaucoup, mais il me faudra peut-être plus de temps pour atteindre un tel niveau physique, ou faire plus d'efforts. Mais en fin de compte, si vous aimez quelque chose, vous y mettez tout ce que vous devez y mettre. Je pense donc que ce n'est pas un gros problème pour moi."

"J'ai commencé à courir dès l'âge de sept ans, je me suis donc habituée à être entourée de garçons et à vivre dans cet environnement. Plus j'ai grandi, plus les filles ont été impliquées dans les courses, etc. En s'habituant à cela à un si jeune âge, on n'y pense pas vraiment parfois."

Lorsqu'on lui demande si elle a déjà eu l'impression d'être traitée différemment en raison de son sexe, Weug répond : "Je pense que lorsqu'on est jeune, on ne pense pas tellement à ces choses-là".

Elle poursuit : "Je n'y ai jamais vraiment pensé quand j'avais sept, dix, douze ans, peu importe, je pilotais et la seule chose que j'ai découverte, c'est que les garçons n'aiment pas que les filles finissent devant eux. Il faut donc gagner le respect sur la piste, et une fois qu'ils vous respectent, je pense que tout va bien. Mais je n'ai jamais souffert d'un manque de respect et je n'ai jamais eu l'impression qu'on me faisait quelque chose parce que j'étais une fille. Il suffit d'être rapide et de montrer que l'on est capable de le faire."

Weug participe actuellement au championnat FRECA.

Ali Donnelly, PDG de More than Equal, a déclaré qu'il était essentiel de déployer des efforts simultanés pour accroître la participation des femmes dans l'ensemble du sport, tout en soutenant les pilotes féminines les plus talentueuses, comme le fait son organisation.

"Notre étude montre à quel point il sera difficile, d'un point de vue statistique, de trouver une championne de F1 avec le nombre actuel de filles qui participent à des compétitions de sport automobile. Il est urgent de s'attaquer à ce problème et nous constatons aujourd'hui que des initiatives positives sont mises en place pour y remédier."

"Il est vrai que la faible participation est un facteur déterminant de l'écart de performance et qu'elle entrave la réussite des femmes pilotes, mais il y a d'autres facteurs, notamment le fait que les femmes et les filles ne reçoivent pas le même soutien, en particulier financier, que leurs homologues masculins, et qu'il n'y a pas assez de soutien précoce pour celles qui montrent un fort potentiel."

Donnelly a ajouté que le projet de More than Equal d'introduire un programme de développement des pilotes adapté au sexe et à l'âge des jeunes talents féminins contribuerait à combler l'écart de performance, en produisant dans les années à venir une génération de pilotes mieux armées que jamais pour atteindre les sommets.

"Ce travail est en cours, car nous cherchons à présélectionner une shortlist de jeunes filles talentueuses qui participent à des compétitions et démontrent un grand potentiel. Nous sommes impatients d'entamer leur formation l'année prochaine dans le cadre de notre plan à long terme."