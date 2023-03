Conditions générales jeu concours Puma Motorsport

Charger le lecteur audio

INTRODUCTION

1.1 Ces conditions générales s'appliquent au concours Mercedes Puma (le "Concours") exploité par Motorsport Network, LLC, une société à responsabilité limitée de Floride dont le siège social est situé au 5972 NE 4th Avenue, Miami FL, 33137, et sa ou ses filiales ("Notre", "Nos", "Nous" et "Nous") par l'intermédiaire de nos plateformes médiatiques : motorsport.com (la "Plateforme" ou les "Plateformes").

1.2 Veuillez lire attentivement ces Conditions. Ces Conditions définissent qui peut participer au Concours, comment le Concours sera organisé, le prix disponible et toute autre condition importante concernant le Concours. En participant au Concours, vous reconnaissez avoir accepté ces Conditions et être lié par elles.

1.3 Toute participation non soumise conformément aux présentes Conditions sera disqualifiée et ne sera pas acceptée.

1.4 Nous nous engageons à protéger votre vie privée et n'utiliserons vos données personnelles que conformément aux présentes Conditions et à notre politique de confidentialité, disponible sur https://accounts.motorsportnetwork.com/legal/privacy-policy/en. Cette Politique de confidentialité régit la manière dont Nous pouvons utiliser les données que Nous collectons auprès de vous. En participant au Concours, vous Nous autorisez par la présente à transmettre vos informations personnelles à la/aux Plateforme(s) et à leurs processeurs de données.

1.5 Si vous participez au Concours conformément aux présentes Conditions, vous pouvez gagner des vêtements Puma signés par Lewis Hamilton et George Russell (le "Prix"). En participant au Concours, vous confirmez que vous êtes éligible pour réclamer le Prix.

2 ÉLIGIBILITÉ

2.1 Le Concours est ouvert aux personnes physiques résidant au Royaume Uni, en France, en Allemagne et au Mexique. Les participants doivent être âgés de 18 ans à la date de leur inscription et doivent être en mesure de respecter les présentes Conditions.

2.2 Le Concours n'est pas ouvert à Nos employés, agents ou directeurs (ou aux membres de leur famille) ou à l'une de Nos sociétés associées ou filiales ou à toute agence de publicité ou toute autre personne liée professionnellement à Nous ou au Concours.

2.3 Vous ne pouvez participer au Concours qu'une seule fois. Toute participation multiple sera disqualifiée. Les participations de tiers, les participations automatisées, les participations groupées ou les participations soumises par des agents seront considérées comme invalides, disqualifiées et ne seront pas acceptées. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les participations soumises sans succès.

2.4 Nous nous réservons le droit de vérifier l'éligibilité des participants. Nous pouvons demander les informations que nous jugeons raisonnablement nécessaires pour vérifier l'admissibilité d'un participant, y compris, mais sans s'y limiter, une preuve d'âge et/ou de résidence, et le Prix peut être retenu jusqu'à ce que Nous soyons satisfaits de la vérification.

3 CONDITIONS DE PARTICIPATION

3.1 Les participations au Concours doivent être reçues par Nous entre le 1er mars 2023 à 0:00 et le 8 mars 2023 à 0:00 GMT. Toute participation reçue en dehors de cette période ne sera pas prise en compte. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les participations non soumises, perdues, égarées, endommagées ou retardées, ni pour les coûts associés aux participants défaillants.

3.2 Pour participer, il suffit de répondre à la question posée sur les réseaux sociaux de Motorsport.com.

3.3 Aucun achat n'est nécessaire pour participer au Concours, sauf indication contraire sur la page du Concours. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues. Une preuve de participation n'est pas automatiquement une preuve de réception.

4 GAGNANT

4.1 Le gagnant sera sélectionné parmi les participations conformes aux présentes Conditions.

4.2 Le gagnant du Prix sera sélectionné au hasard par des juges indépendants. La décision des juges est définitive. Le nom complet des juges est disponible sur demande. Aucune correspondance ne sera échangée.

4.3 Le gagnant sera informé par écrit par le biais du compte de réseaux sociaux avec lequel il a répondu dans les 30 jours suivant la date de clôture du Concours. Une preuve d'identité peut être exigée. Le gagnant aura le droit de refuser le Prix dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la notification, auquel cas il perdra tous ses droits sur le Prix et un autre gagnant sera sélectionné. Si un gagnant ne répond pas pour réclamer son prix dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la notification, ou si la notification est confirmée comme non distribuée ou si l'adresse électronique fournie n'existe pas, il sera considéré comme ayant renoncé à tous ses droits sur le Prix et un autre gagnant sera sélectionné. Pour des raisons de clarté, la réception sera considérée comme ayant eu lieu lors de l'envoi d'un message sur le compte de réseaux sociaux avec lequel la participation a eu lieu.

4.4 Nous aurons le droit de divulguer le nom du gagnant et sa ville de résidence. La divulgation du gagnant se fera sur les réseaux sociaux de motorsport.com (édition internationale et locale) . En participant au Concours, vous acceptez d'autoriser cette divulgation si vous êtes le gagnant. Veuillez consulter notre politique de confidentialité pour plus d'informations sur la manière dont nous utilisons vos données personnelles.

5 PRIX

5.1 En aucun cas, un participant ne sera autorisé à gagner plus d'un Prix. Le Prix sera livré à l'adresse que vous avez fournie. Le Prix ne sera livré qu'à une adresse située dans l'Union européenne. Il n'y a pas de substitutions de Prix ou d'alternatives en espèces et le Prix n'est pas transférable.

5.2 Si, pour des raisons indépendantes de Notre volonté, Nous ne sommes pas en mesure de remettre au gagnant la totalité ou une partie du Prix, Nous remplacerons tout ou partie du Prix offert par un autre prix que Nous aurons raisonnablement désigné.



6 LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

6.1 Nous ne pouvons pas être tenus responsables des coûts encourus par vous pour participer à un concours (que cette participation soit réussie ou non) ou en relation avec votre participation à un concours. Nous n'acceptons pas la responsabilité de tout dommage, perte, blessure ou déception subis par tout participant en participant au Concours ou à la suite de l'acceptation du Prix. Rien dans cette clause ne limite ou n'exclut la responsabilité en cas de décès ou de blessure corporelle résultant de Notre négligence. Aucune disposition des présentes Conditions n'affecte les droits statutaires auxquels vous pouvez prétendre en tant que consommateur.

7 DROIT APPLICABLE

Les présentes Conditions sont régies et interprétées conformément à la loi d'Angleterre et du Pays de Galles et tout litige en découlant sera soumis à la juridiction non exclusive des tribunaux anglais.

8 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

8.1 Pour toute demande de renseignements, tout commentaire ou toute information complémentaire, veuillez contacter datacontroller@motorsport.com.

Toutes les demandes de renseignements concernant le Concours (y compris les demandes concernant le nom du gagnant) doivent nous parvenir dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de clôture du Concours.