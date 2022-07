La CUPRA électrique crée la surprise en ligne droite

Charger le lecteur audio

De nombreux fans de sports mécaniques sont réticents à regarder les courses électriques, se plaignant généralement du manque de bruit lors de compétitions telles que le FIA ETCR – eTouring Car World Cup. Traditionnellement, les courses automobiles se caractérisent par le son des moteurs vociférants et l'odeur très reconnaissable de l'essence. Mais les temps changent. Les technologies évoluent et l'état d'esprit des consommateurs doit commencer à se diriger vers un mode de vie plus écologique afin que notre passion pour la course, les voitures et la vitesse ne soit pas menacée.

La première fois que l'on voit courir une voiture électrique, on est surpris d'emblée. Le moteur fait peu de bruit, certes, mais avec une accélération aussi impressionnante, l'absence de votre son favori peut être pardonnée. Ce sont des voitures qui restent au début de leur cycle d'évolution : des années d'innovation nous attendent quant aux batteries, à l'autonomie, au poids et à la dynamique des véhicules. Et avec la recherche et le travail de développement en profondeur de marques telles que CUPRA, qui a développé l'e-Racer victorieuse du premier titre de FIA ETCR en 2021, il y aura certainement de nombreuses surprises à l'avenir dans la compétition électrique.

L'une des caractéristiques les plus impressionnantes d'un véhicule électrique, qu'il soit configuré pour la piste ou pour la route, est son accélération. Les moteurs et batteries apportent un couple instantané, avec une transmission de puissance vers le sol bien plus rapide qu'avec un moteur à combustion. Pour démontrer la puissance et l'accélération de la CUPRA officielle en FIA ETCR, la CUPRA e-Racer (680 ch) s'est confrontée aux 720 ch de la Ferrari 488 Pista dans une course de dragster sur le circuit de Zolder (Belgique).

Le résultat final de ce challenge est à découvrir dans la vidéo. Qui va l'emporter ?

Spécifications techniques

Ferrari 488 Pista CUPRA e-Racer Transmission Propulsion Propulsion Puisssance 720 ch 500 kW (680 ch) Couple 770 Nm 960 Nm Vitesse de pointe 340 km/h 270 km/h Accélération 0-100 km/h 2,8 s 3,2 s Poids 1385 kg 1575 kg