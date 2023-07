Domenicali souligne le rôle essentiel de la photographie en F1

Stefano Domenicali s'exprimait à Londres, à la veille du Grand Prix de Grande-Bretagne, à l'occasion du lancement du nouveau livre Ferrari: From Inside and Outside. Cet ouvrage présente le travail de deux des plus grands photographes en F1, Ercole Colombo et Rainer Schlegelmilch. Stefano Domenicali était chez Ferrari du temps de la dream team avec Jean Todt, Ross Brawn et Michael Schumacher qui dominait la F1 dans les années 2000. Il a ensuite dirigé la Scuderia jusqu'en 2015.

"Quand je suis arrivé chez Ferrari, je connaissais déjà Ercole et Rainer, car ils prenaient les meilleurs clichés aux meilleurs moments pour les supporters et les tifosi", explique-t-il. "Avant de les connaître, avant de débuter ma carrière en F1, je regardais la F1 à travers leurs yeux. Ils sont devenus très importants dans le monde de la F1 parce qu'ils étaient toujours capables de saisir le bon moment avec la bonne tension, que l'on peut ressentir en regardant une photo."

"Leur rôle est très important, car il ne faut pas oublier que l'on a aujourd'hui les réseaux sociaux et beaucoup de moyens numériques différents pour parler de la F1. C'est un rôle vital pour la nouvelle génération de fans, afin qu'ils comprennent mieux l'histoire de notre sport."

Ferrari: From Inside and Outside est le résultat de la première collaboration entre Rainer Schlegelmilch et Ercole Colombo. Ercole Colombo est l'insider par excellence, dont les compétences en matière de réseau rivalisent avec celles qu'il a derrière un appareil photo. Enzo Ferrari l'a choisi pour être son photographe et saisir les instants cachés. Rainer Schlegelmilch est en revanche un observateur extérieur, qui a aussi été un pionnier en matière de techniques permettant de saisir l'impression de vitesse dans une image.

Leur travail est au cœur de la bibliothèque Motorsport Images, plus grande archive au monde de ce type avec 26 millions de photos, dont l'histoire ininterrompue de la F1 avec tous les Grands Prix depuis la création de la discipline en 1950.

La thématique de l'inside et de l'extérieur se reflète dans les textes du livre, écrits par James Allen, soulignant le contraste entre la perception de Ferrari par les fans et l'expérience vécue en interne par certains dirigeants depuis Enzo Ferrari : Mauro Forghieri, Luca di Montezemolo, Jean Todt, et Stefano Domenicali. Ces derniers, ainsi que Piero Ferrari, le fils d'Enzo, ont tous contribué à un chapitre du livre.

En plus du livre standard, une édition limitée du livre a été publiée, reliée en toile fine et protégée par un étui. Les ouvrages sont numérotés et signés par les deux photographes. Il n'y a que 150 livres dans cette édition, dont 75 contenant également deux tirages exclusifs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.accartbooks.com/