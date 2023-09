duPont REGISTRY lance sa plateforme d'investissement dans l'automobile de luxe, duPont REGISTRY Invest

Miami et New York, le 5 septembre 2023 – Tirant profit de près de 40 ans d'expérience dans le domaine des véhicules de luxe, duPont REGISTRY annonce aujourd'hui la création de sa plateforme duPont REGISTRY Invest. Les passionnés et les investisseurs peuvent vivre l'excitation ressentie en collectionnant les automobiles premium, en acquérant des parts fractionnées dans de rares voitures de luxe. L'activité d'investissement sera activée via une joint-venture avec Rally, la plateforme d'investissement pionnière de la propriété partagée d'actifs de collection, soutenue notamment par Jimmy Kimmel via Wheelhouse, Alexis Ohanian, ou encore Kevin Durant via Thirty Five Ventures.

À partir d'aujourd'hui, les passionnés d'automobile peuvent consulter diverses voitures de luxe rares et dignes d'un investissement, spécialement sélectionnées et exposées sur invest.dupontregistry.com. Les transactions de ces véhicules triés sur le volet seront proposées d'ici quelques semaines par Rally et exécutées par des commissionnaires certifiés par FINRA, via la plateforme de Rally, qui est à la pointe de son industrie.

Des millions de personnes de tous âges dans le monde entier rêvent de détenir un véhicule de luxe. Beaucoup lisent duPont REGISTRY depuis leur enfance, imaginant la vie décrite sur chaque page. duPont REGISTRY Invest a été créé pour proposer un premier pas afin de faire de ces rêves une réalité. La plateforme de duPont REGISTRY Invest donne aux rêveurs, aux observateurs et aux fans l'opportunité de faire leurs gammes dans la collection de voitures de luxe, tout en représentant le point d'accès à la plateforme Rally pour devenir partiellement propriétaires de ces véhicules.

"Avant que mes cofondateurs et moi lancions Rally, nous collectionnions les magazines duPont REGISTRY, inspirés par les automobiles dernier cri sur chaque page. De grandes communautés de collectionneurs, comme celle cultivée par duPont REGISTRY pendant plus de quatre décennies, sont la raison pour laquelle Rally existe aujourd'hui", déclare Rob Petrozzo, directeur produit et cofondateur de Rally. "Le marché mondial des voitures de luxe a été évalué à 617 milliards de dollars en 2022, et nous donnons à tout le monde la possibilité de collectionner de manière fractionnée les automobiles de luxe et d'investir dans leur passion. Donner vie à duPont REGISTRY Invest était l'opportunité parfaite de collaborer avec duPont REGISTRY et de fournir un produit qui enthousiasme nos deux communautés."

Depuis sa création, Rally a assis sa position de leader dans l'expertise sur la technologie, les produits et la régulation des investissements alternatifs. Depuis 2016, la plateforme de Rally a fait accéder plus de 400 000 investisseurs et passionnés de voitures de collections aux véhicules les plus rares.