Les effets percutants de la combinaison gagnante entre Motul et Honda

Les deux entreprises ont beau avoir leur siège à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, respectivement en France et au Japon, leur relation technique particulière les a rapprochées et poussées à réaliser constamment des exploits exceptionnels dans l'univers moto.

Les lubrifiants haute performance jouent un rôle crucial dans les performances et la longévité des motos, mais il n'y a pas de solution unique. C'est pourquoi en travaillant ensemble il est possible d'optimiser la moto et le lubrifiant afin d'obtenir des résultats toujours meilleurs, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils courent.

Les deux entreprises ont uni leurs forces pour la première fois lors du Dakar 1989 et ont connu un succès immédiat lorsque Gilles Lalay s'est imposé au guidon de sa NXR 800V aux couleurs de Motul. Elles ont remporté ensemble deux autres victoires, la plus récente en 2021 avec Kevin Benavídes sur une CRF 450 Rally.

Cette collaboration a également été couronnée de succès en WorldSBK et a permis de remporter trois titres en MXGP, avec le pilote vedette Tim Gajser en 2019, 2020 et 2022. Blessé cette saison, il est revenu et a remporté deux des trois dernières épreuves. Il est désormais prêt à jouer de nouveau le titre en 2024.

Gajser était l'un des quatre pilotes présents cette semaine en Indonésie – l'un des marchés avec la croissance la plus rapide pour Motul –, pour valoriser le succès de ce partenariat, non seulement en matière de résultats mais aussi dans sa faculté à rassembler les communautés du monde entier en dehors de la piste.

Gasjer a été rejoint par son homologue du MXGP Rubén Fernández, et par les pilotes de WorldSBK Iker Lecuona et Xavi Vierge. Dans le centre de Jakarta, ils ont roulé avec des fans venus de toute la région dans le cadre d'une célébration unique.

Carlo Savoca, directeur marketing de Motul APAC, se félicite de ce partenariat : "La combinaison de l'expertise technique de nos deux entreprises nous permet de fournir de meilleurs produits, ce qui se traduit par davantage de succès sur la piste, mais aussi en dehors".

"Nous sommes fiers d'offrir une expérience exclusive à l'ensemble de la communauté moto, et nous avons hâte de vivre de nouvelles initiatives fortes à l'avenir. Nous restons déterminés à renforcer notre relation avec Honda en soutenant continuellement l'équipe d'usine HRC au niveau international, dans de nombreuses catégories différentes."

Tetsuhiro Kuwata, directeur général du HRC, ajoute : "Ce partenariat a fait ses preuves au fil des ans. Motul apporte un soutien indéfectible dans divers championnats de niveau international, à la fois en piste et en dehors, et même dans le désert".

"Motul a joué un rôle crucial dans notre engagement commun à faire progresser la technologie et les compétences. Notre engagement en Asie du Sud-est, particulièrement en Indonésie, a donné des résultats positifs à la fois pour nos activités et pour notre image de marque."

De la piste à la route

Le succès sur la piste est une preuve tangible de l'innovation continue et de l'avantage de développer et tester les produits lubrifiants jusqu'à la limite. L'aspect positif pour les fans, c'est que les leçons tirées de ce travail perpétuel sont souvent transposées aux motos de route.

L'Indonésie compte plus de 125 millions de motos, ce qui en fait l'un des lieux les plus importants pour Motul et Honda. Et à mesure que cette technologie de course se répand, l'importance de bons lubrifiants est de mieux en mieux comprise.

La relation particulière entre Motul et Honda sur la piste a permis de développer des valeurs compétitives qui sont désormais appliquées directement au développement de produits sur le marché routier, avec des lubrifiants avancés optimisés pour une utilisation sur des types de motos spécifiques.

Le HRC poursuit le développement et l'optimisation de la CBR1000RR-RR FIREBLADE dans l'un des centres internationaux de Motul au Japon, où les ingénieurs en lubrifiants de Motul collaborent avec le département de développement moteur du HRC pour repousser les limites de la performance.

La collaboration hors piste couvre également divers autres projets, notamment le développement de lubrifiants synthétiques haute performance tels que l'huile Motul 300V Factory Line Racing Oil 0W-30, la Motul Motocool Factory Line et les gammes de produits MC CARE.

L'entreprise française a 170 ans d'expérience dans le développement de lubrifiants haute performance, et des activités telles que la récente "Ultimate Ride" à Jakarta continueront à renforcer ses relations aves les nombreuses communautés moto en Indonésie.

La relation en compétition a conduit à une croissance rapide de la popularité de Motul en Indonésie depuis 2021, avec des ventes en hausse de plus de 40% d'une année sur l'autre, et l'acceptation positive dans la société s'est traduite par l'amélioration des performances pour de nombreuses motos sur les routes de la région.

Tetsuhiro Kuwata, directeur général du HRC, explique : "L'Indonésie occupe une place toute particulière dans nos cœurs, Honda y étant la marque la plus populaire, et Motul a joué un rôle crucial dans notre engagement commun à faire progresser la technologie et les compétences".

Luthfi Ilhami, directeur général de Motul Indonésie, ajoute : "Le HRC et Honda ont une grande base de fans en Indonésie, et Motul offre une gamme complète de lubrifiants et de produits d'entretien pour toutes les strates de la communauté, allant des motos haute performance aux scooters du quotidien."