Ekström bat encore un Schumacher en finale de la ROC !

Après la Nations Cup remportée la veille par la Norvège, la deuxième journée de la Race of Champions était consacrée aux prestations individuelles. Afin de garantir une compétition équilibrée et une opposition de style en finale, le haut du tableau des huitièmes était réservé aux pilotes de circuit et le bas aux pilotes rallye/rallycross.

Barrages

Le premier match de la journée opposait Adrien Tambay et David Coulthard pour une place en huitième. D'abord au volant des Polaris RZR, l'ancien pilote F1 s'offrait assez facilement le premier point mais le Champion ETCR lui répondait dans la seconde manche en Zeroid X1, l'Écossais commettant une faute rédhibitoire à l'entame de la seconde boucle. Le Français se qualifiait ainsi au temps.

Le second duel de ce tour préliminaire voyait l'un des régionaux de cette compétition, Felix Rosenqvist (pilote McLaren en IndyCar), affronter un autre "ancien" de la Formule 1, à savoir Mick Schumacher, réserviste Mercedes. Ce dernier, à bord de la Zeroid X1, remportait la première manche avant de doubler la mise dans la seconde avec le Polaris, en bénéficiant en sus d'une erreur de son adversaire.

A. Tambay (t) 1-1 D. Coulthard F. Rosenqvist 0-2 M. Schumacher

Huitièmes de finale

Pour le premier huitième, un affrontement de générations entre le Champion du monde 1998 et 1999 de F1 Mika Häkkinen et le Champion 2022 de F2 Felipe Drugovich. Le Brésilien disposait sans problème du Finlandais, que ce soit avec le Polaris ou la Cupra.

Déjà entrés en lice peu avant, Tambay et Schumacher se retrouvaient. Au volant de la Cupra électrique, c'est l'Allemand qui gagnait la première manche avant de doubler la mise avec le Polaris.

Valtteri Bottas contre Tom Kristensen, c'était l'une des affiches de ce premier tour. La première manche allait tourner court, le vainqueur de 10 GP en F1 ayant volé le départ et se faisant pénaliser de cinq secondes pour cela, donnant la victoire à "Monsieur Le Mans" qui avait franchi la ligne d'arrivée derrière lui. En seconde manche, avec les Polaris, le Danois s'offrait la victoire dans un duel très serré dans les derniers mètres.

Le quatrième huitième dans la partie du tableau des pilotes circuit mettait aux prises Sebastian Vettel et Jamie Chadwick. Que ce soit avec le Polaris ou la Supercar Lites, le quadruple Champion de Formule 1 l'emportait de 1,5 seconde sur la triple Championne W Series.

Après cette première phase consacrée aux pilotes de circuit, les rallymens au sens large allaient prendre le relais. Le cinquième huitième offrait l'un des duels les plus attendus de ce premier tour entre Sébastien Loeb, nonuple Champion WRC et tenant du titre de la ROC, et Thierry Neuville, quintuple vice-Champion WRC et rookie dans l'épreuve. Alors qu'il semblait en passe de s'imposer assez largement au volant de l'impressionnant FC1-X, Neuville commettait une erreur au moment d'aborder la dernière chicane en montant sur le mur de neige, perdant un temps précieux face à un Loeb qui ne se faisait pas prier pour l'emporter d'un peu moins d'une demi-seconde. Dans le second duel, Neuville s'imposait cette fois pour 0"509, lui permettant, au cumul des temps, de devancer Loeb de 0"040 !

Un duel oedipien dans le sixième huitième avec Petter Solberg contre Oliver Solberg, vainqueur en équipe de la Nations Cup ce samedi pour la Norvège, même si le fils battait pavillon suédois pour cette épreuve individuelle. D'abord armé de la Cupra, Oliver s'imposait de moins d'une seconde face à son père. Le duel allait être à nouveau très serré lors du second passage, avec les Polaris, mais à nouveau à l'avantage du pilote WRC2.

Tanner Foust affrontait l'un des favoris de la compétition, Johan Kristoffersson, dans l'avant-dernier huitième. Avec les FC1-X, l'Américain faisait le spectable mais pas vraiment de miracle, commettant notamment une grosse erreur dans la seconde boucle et offrant un succès très aisé au Suédois. Dans la seconde manche, en Supercar Lites, Kristoffersson l'emportait à nouveau sans coup férir pour filer en quart.

Le dernier billet pour les quarts opposait Travis Pastrana et Mattias Ekström. Et le premier offrait dans leur premier duel une belle résistance au volant des Supercar Lites, avec seulement 0"6 de retard. En revanche, avec le FC1-X, il allait terminer à plus de deux secondes, non sans avoir commis une erreur dans la seconde boucle.

M. Häkkinen 0-2 F. Drugovich A. Tambay 0-2 M. Schumacher V. Bottas 0-2 T. Kristensen S. Vettel 2-0 J. Chadwick S. Loeb 1-1 (t) T. Neuville P. Solberg 0-2 O. Solberg J. Kristoffersson 2-0 T. Foust T. Pastrana 0-2 M. Ekström

Quarts de finale

Comme la veille, Drugovich et Schumacher se retrouvaient pour un duel de Champions F2. En forme depuis le début, Schumacher s'imposait facilement lors de leur premier run en Supercar Lites. La deuxième manche allait en revanche être plus brouillonne pour les deux : le Brésilien partait à la faute à l'entrée de la chicane finale et semblait abandonner tout espoir, mais une erreur de l'Allemand à la réception de l'ultime saut le faisait perdre la manche dans les derniers mètres. Heureusement pour lui, le temps gagné dans le premier duel allait lui offrir la demi-finale.

Deux palmarès gargantuesques s'opposaient dans le second quart de cette Race of Champions, avec Kristensen contre Vettel. Avec la Zeroid, malgré un retour impressionnant du Danois dans les derniers mètres, l'Allemand empochait la première manche pour un peu moins de trois dixièmes. En revanche, la seconde allait être aisément dominée par l'Allemand au volant de la Polaris, pour rejoindre son ami Mick Schumacher en demie.

Dernier match de la Nations Cup ce samedi, le combat entre Neuville et Solberg avait des airs de finale avant l'heure entre deux des pilotes les plus en forme de cette compétition. Avec les FC1-X, les deux hommes imprimaient un gros rythme, au point que le Suédois allait commettre sa première erreur du week-end ; une grosse erreur puisqu'à l'entrée du pont il allait accrocher la rambarde et abîmer son demi-train avant droit. N'ayant pas terminé la manche précédente, Solberg accusait une pénalité automatique de 10 secondes en temps au moment de débuter le second duel ; autant dire que Neuville avait la voie royale pour rouler libéré, s'inclinant seulement de 0"403 au volant de la Supercar Lites.

La dernière place en demie allait revenir à un Suédois et un favori, mais lequel ? Ekström prenait un avantage au volant de la Zeroid en battant d'un souffle son compatriote sur la ligne (0"065). Tout allait donc se jouer avec le Polaris et, à nouveau au terme d'une lutte serrée (0"395 d'écart), c'est bien Ekström qui allait faire le break.

F. Drugovich 1-1 (t) M. Schumacher T. Kristensen 0-2 S. Vettel T. Neuville (t) 1-1 O. Solberg J. Kristoffersson 0-2 M. Ekström

Demi-finales

Duel 100% allemand pour la première demi-finale. La première manche se déroule au volant de la Supercar Lites, et à ce petit jeu Schumacher est le plus à l'aise. Déjà en retard, Vettel commettait une erreur dans sa seconde boucle en changeant de voie et terminant à 10 secondes de son compatriote qui prenait une option sur la finale. Une option validée de la plus belle des façons en s'imposant également sur le deuxième run en Polaris, pour trois dixièmes devant Vettel.

Le rookie Neuville affrontait un client en la personne du triple vainqueur de la ROC Ekström. Équipés de la Zeroid, les deux pilotes offraient un superbe duel, séparé sur la ligne de 0"038 ! L'écart étant très faible, tout restait donc à faire au moment de la seconde manche en Supercar Lites et Ekström se montrait alors implacable pour se hisser en finale, avec 0"7 d'avance malgré tous les risques pris par le pilote Hyundai WRC.

M. Schumacher 2-0 S. Vettel T. Neuville 0-2 M. Ekström

Finale

La tâche s'annonçait ardue pour Mick Schumacher face à Mattias Ekström, spécialiste du RX, dans cette finale se jouant au meilleur des trois manches. Lors de la première manche, l'Allemand opposait toutefois une belle résistance en s'inclinant pour seulement trois dixièmes de retard avec la Polaris.

Dans le second run, Ekström démarrait fort au volant d'une Supercar Lites appuyant sur ses qualités mais un problème technique dans l'habitacle, avec un début d'incendie, le perturbait un temps sans toutefois le mettre hors du coup, et malgré cela il s'imposait finalement, remportant à 44 ans sa quatrième Race of Champions après les éditions 2006, 2007 et 2009 ! Il avait déjà battu un Schumacher, Michael, lors des deux dernières éditions.

Ce quatrième sacre le place à égalité avec les deux autres recordmen dans le domaine, à savoir les Français Didier Auriol et Sébastien Loeb, eux aussi vainqueur à quatre reprises.

M. Schumacher 0-1 (Polaris RZR) M. Ekström M. Schumacher 0-2 (Supercar Lites) M. Ekström