Un nouveau circuit avec un banking à 30° dans le Tennessee

Le Flatrock Motorsports Park est en train d'être construit par Tilke Engineers & Architects dans le comté de Cumberland, au cœur de l'État du Tennessee aux États-Unis. Il respectera la norme Grade 2 de la FIA, ce qui lui permettra d'accueillir n'importe quel championnat à l'exception de la Formule 1.

Avec ses 9,5 kilomètres, la piste disposera de nombreuses configurations différentes, dont un tracé Grand Prix de 4,3 km pour les compétitions internationales et une piste privée de 5,6 km pour les membres. L'ouverture est prévue en 2024. Le circuit tire le meilleur du terrain vallonné où il est construit, avec un virage en banking à 30° et un dénivelé en ligne droite qui devrait être fascinant pour les pilotes.

Développeur et membre fondateur du Flatrock Motorsports Park, Rusty Bittle prédit que le circuit deviendra l'un des plus célèbres au monde : "Il y a eu une avancée remarquable lors des douze derniers mois ici à Flatrock ; il est difficile de se rendre compte de l'ampleur du travail réalisé sur cette période."

"Nous avons dû composer avec de fortes pluies, une chaleur extrême et bien d'autres obstacles, mais l'écurie n'a jamais failli dans son désir de construire ce qui sera à notre avis l'un des circuits les plus spectaculaires – non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier."

"Alors que nous repensons à l'année passée avec un sentiment de fierté et de satisfaction, nous savons aussi qu'il reste beaucoup à faire. Les prochains mois verront l'achèvement de la pose de la piste Club ; nous serons alors plus proches que jamais du jour où il y aura des voitures en piste ici à Flatrock. Jusqu'à ce jour, nous continuerons d'avancer ensemble."

Les travaux du circuit de Flatrock en octobre 2023.

Les images publiées ce jeudi sont à mettre dans le contexte de la pose de l'asphalte de la piste Club qui est en cours depuis août, tandis que la première couche de la piste des membres est censée être posée d'ici décembre. Les deux dernières couches devraient l'être lors du premier semestre 2024.

En plus du circuit international, Flatrock construit également des villas Motorclub et des garages pour les passionnés d'automobiles, qui seront ainsi aux premières loges. La moitié des villas ont déjà été vendues, ainsi que 23 des 40 garages disponibles. Les membres du club ont pour leur part accès au paddock, au club-house, au spa et aux abords de la piste.

Le plan du circuit de Flatrock.