Gagnez une Aston Martin DBS Superleggera et un voyage VIP au GP d'Abu Dhabi

Nos amis d'Omaze vous offrent la chance de gagner une nouvelle Aston Martin DBS Superleggera ainsi qu'un voyage VIP au Grand Prix d'Abu Dhabi de Formule 1 aux Emirats Arabes Unis. C'est le prix le plus important que nous ayons jamais partagé avec les lecteurs de Motor1.com. Et encore, ce n'est pas tout ! Mais avant de vous en parler en détail, voici une explication sur le pourquoi et le comment vous devriez participer à cet incroyable concours.

Inscrivez-vous dès maintenant pour gagner, vous avez jusqu'au 4 novembre.

Pour vous inscrire et tenter de gagner, il vous suffit de faire un don de minimum 10 $. Votre don permettra de soutenir Wings For Life UK, une organisation extraordinaire qui a des liens avec le sport automobile et qui aide à trouver un remède aux traumatismes médullaires. Wings for Life UK a été fondé par le double champion du monde de motocross Heinz Kinigadner, dont le fils est devenu tétraplégique après un tragique accident, et le fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz. Après avoir mené des recherches pour eux-mêmes, les deux ont réalisé qu'il y avait de l'espoir dans la guérison de lésions traumatiques de la moelle épinière, mais que la recherche était sous-financée. La fondation de recherche Wings For Life a été créée pour y remédier.

Pour servir une cause aussi importante que celle-là, Omaze s'est dépassé pour vous proposer cette Aston Martin DBS Superleggera et ce voyage VIP au Grand Prix d'Abu Dhabi. Si la voiture n'a pas besoin d'être présentée, voici une petite piqûre de rappel. L'incroyable GT d'Aston offre une puissance de 725 chevaux développés par le moteur V12 biturbo. Cette super voiture de sport de 280'000 € est le summum de la gamme actuelle d'Aston. Mais elle ne représente qu'une partie de ce qui est à gagner !

L'autre moitié du prix est un voyage VIP pour assister au Grand Prix d'Abu Dhabi en personne. Vous et un invité de votre choix serez transportés par avion aux Emirats Arabes Unis et logés dans un hôtel 4 étoiles, puis assisterez à la course de Formule 1 avec accès VIP chez Aston Martin Red Bull Racing, dans le garage de l'équipe et dans les paddocks. Vous aurez également droit à un tour de circuit sur le circuit Yas Marina dans une Aston Martin pilotée par Max Verstappen ou Alex Albon, ainsi qu'une rencontre avec Christian Horner, directeur de l'écurie. Si l'Aston Martin a bien un tarif, cette partie des lots mis en jeu est inestimable !

Inscrivez-vous dès maintenant pour gagner avant la fin la période d'inscription qui se termine le 4 novembre 2019. N'attendez pas pour pour le faire, ne vous dites pas que vous le ferez plus tard, et n'attendez pas la fin pour le faire. Participez dès maintenant, parce qu'un concours comme celui-ci n'arrivera pas souvent !