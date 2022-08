LIVE - Suivez le Grand Prix de Trois-Rivières

Charger le lecteur audio

(En cas de coupure du flux vidéo, n'hésitez pas à recharger la page.)

Créé en 1967, le Grand Prix de Trois-Rivières est l'un des plus importants événement de course automobile à se tenir sur un circuit urbain au Canada. Le tracé est un rendez-vous incontournable du calendrier de la NASCAR canadienne, la course de stock car étant le point d'orgue de ce dernier week-end. Une course à laquelle participera le Champion du monde 1996 de F1 et consultant Canal+, Jacques Villeneuve !

Lire aussi : Villeneuve au départ du GP de Trois-Rivières en NASCAR

Cette année, Motorsport.com diffuse l'intégralité du week-end de course, des essais à la course de NASCAR Pinty's en passant par les catégories de support. Laissez-vous guider !

Programme (heure française)

Samedi 6 août : 15h30 : direct (partie 1) 15h30 : course Défi Urbain Chevrolet 16h25 : course SCCC 17h20 : course Légendes Modifiées 17h50 : essais NASCAR Pinty's 20h00 : direct (partie 2) 20h00 : course Nissan Sentra Cup 21h10 : course Formula Tour 1600 22h00 : qualifications NASCAR Pinty's 23h10 : direct (partie 3) 23h10 : course Super Production Challenge 00h15 : course Défi Urbain Chevrolet

Dimanche 7 août : 15h00 : direct (partie 1) 15h35 : course Formula Tour 1600 16h35 : course Super Production Challenge 17h35 : course Nissan Sentra Cup 20h18 : course NASCAR Pinty's 22h25 : direct (partie 2) 22h25 : course Légendes Modifiées