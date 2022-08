LIVE - Suivez le Grand Prix de Trois-Rivières

Charger le lecteur audio

(En cas de coupure du flux vidéo, n'hésitez pas à recharger la page.)

Créé en 1967, le Grand Prix de Trois-Rivières est l'un des plus importants événements de course automobile à se tenir sur un circuit urbain au Canada. Cette année, Motorsport.com diffuse l'intégralité du rendez vous, des essais aux courses de ce second week-end. Laissez-vous guider !

Programme (heure française)

Samedi 13 août : 15:00 Essais Supermotos / Superquads 15:50 Essais Autocross / VCC / Rallycross / Camionnettes 16:45 Qualifications Supermotos / Superquads 17:50 Essais Autocross / VCC / Rallycross / Camionnettes 19:30 Qualifications 1 Autocross / VCC / Rallycross / Camionnettes 20:55 FINALE - SUPERMOTOS / SUPERQUADS 22:15 Qualifications 2 Autocross / VCC / Rallycross / Camionnettes

Dimanche 14 août : 15:00 Échauffement Supermotos / Superquads 15:30 Échauffement Autocross / VCC / Rallycross / Camionnettes 16:15 Qualifications Supermotos / Superquads 17:55 Qualifications 3 Autocross / VCC / Rallycross / Camionnettes 19:30 DEMI-FINALES AUTOCROSS / VCC / RALLYCROSS / CAMIONNETTES 21:10 FINALES SUPERMOTOS / SUPERQUADS 22:35 FINALES AUTOCROSS / VCC / RALLYCROSS / CAMIONNETTES