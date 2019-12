Les cadeaux de Noël à mettre au pied du sapin !

Cambox Meca 1 / 14 Photo de: Uncredited Une caméra embarquée pratiquement invisible, ultra fine et ultra légère, positionnée au-dessus de vos yeux, parfaitement intégrée à votre casque. En ce moment, -40% sur le pack platinium de la Cambox Mkv3.

Billets Grand Prix de France F1 2020 2 / 14 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Assister au Grand Prix de France avec notamment un pass 3 jours, du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2020. Jeudi : séance de dédicaces, visite de la voie des stands le jeudi. Vendredi : Essais Libres. Samedi : Qualifications. Dimanche: la Course de F1. À partir de 149€ par personne.

E-Carte cadeau pour l’Oreca Store 3 / 14 Photo de: Uncredited Oreca Store propose pour les fêtes des cartes cadeaux à partir de différents montants, personnalisables et valables un an.

Sony Playsation 4 + Gran Turismo Sport 4 / 14 Photo de: Polyphony Digital La console de jeu de Sony est le support exclusif du jeu Gran Turismo Sport, opus officiellement labélisé FIA pour les compétitions Esport.

Abonnement Bouquet "Speed & Race" sur Watch It! 5 / 14 Photo de: Uncredited À partir de 9,99€ par mois, la plateforme OTT propose un bouquet sports mécaniques très varié, avec notamment la NASCAR, les GT Series, les 24 Heures du Mans ou encore le Festival of Speed de Goodwood.

Lunettes et vêtements Kimoa 6 / 14 Photo de: Uncredited La marque de mode du double Champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso, propose tout une gamme de lunettes et de vêtements thématisés "Racing".

Montres Reservoir Watch 7 / 14 Photo de: Uncredited La collection GT Tour reprend les codes de la course automobile "Classic". Le cadran noir mat et l’aiguille orange reproduisent l’effet de contraste des compteurs des voitures sportives pour une lisibilité maximale. Les déclinaisons 371-SE et Carbon proposent des versions encore plus radicales avec un boitier noir et un cadran qui rappelle le revêtement des légendaires circuits automobiles.

Maquette Amalgam 8 / 14 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images L'occasion d'offrir une reproduction très haut de gamme, avec même la possibilité de faire réaliser du sur-mesure. Les échelles proposées sont très variées et peuvent atteindre des proportions telles 1:8 et, pour quelques modèles d'exception, 1:4 voire 1:2 et même 1:1.

Produits Giorgio Piola 9 / 14 Photo de: Giorgio Piola L'expert technique et historique de la Formule 1 dispose d'une gamme de produits dérivés à son effigie, avec un large choix de budget et de préférences. On peut se laisser tenter par les montres mais aussi par les tableaux, les posters, les t-shirts ou encore les calendriers.

Porsche RS, la compétition en filigrane 10 / 14 Photo de: Uncredited À travers cet ouvrage, retrouvez douze des 17 Porsche 911 RS, depuis 1963 jusqu’à aujourd’hui, au travers d’une sélection de photos inédites et d’un texte, complété de fiches techniques, présentant chacun des modèles choisis. Auteur : Yann Lethuillier. 24x29 cm, 160 pages, 39€ aux éditions E.T.A.I.

1000 Grands Prix, 70 ans de Formule 1 11 / 14 Photo de: Uncredited L'ouvrage revisite l'histoire de la Formule 1, analysant les données statistiques pour les mettre en scène dans de spectaculaires infographies et leur donner du sens. Auteur : Stéphane Barbé. 24x30 cm, 200 pages, 29,90€ aux éditions Solar.

Citroën, 100 ans d'audace 12 / 14 Photo de: Uncredited Dans ce livre, on découvre le parcours flamboyant de la marque aux chevrons, des Traction Avant, 2CV et autres DS à travers un ouvrage qui s'attarde aussi sur la difficile intégration dans le groupe PSA, son goût pour la controverse et ses réussites inattendues en haut de gamme. Auteur : Thierry Astier. 19x25 cm, 146 pages, 19,90€ aux éditions Solar.

Le livre d'or de la Formule 1 2019 13 / 14 Photo de: Uncredited Dans ce nouveau millésime du Livre d'Or de la Formule 1 2019, Lewis Hamilton se confie et dit ne pas craindre ses nouveaux rivaux. Mais cette adversité n'a donné que davantage de sel à la saison de F1, racontée dans son intégralité, l'année du 1000e Grand Prix de l’histoire. Auteur : Frédéric Ferret. 23x29 cm, 136 pages, 29,99€ aux éditions Solar.