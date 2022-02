L'IndyCar et Motorsport Network dévoilent les résultats du sondage mondial des fans

Charger le lecteur audio

St. Petersburg (25 février 2022) - L’IndyCar et Motorsport Network ont annoncé les principaux résultats de l'enquête mondiale IndyCar 2022. Lancée en janvier, l'enquête mondiale a été commandée par l'IndyCar, hébergée par Motorsport Network et analysée par Nielsen Sports, expert mondial en matière d'information, de données et de mesures. Diffusée en 11 langues sur le site Motorsport.com, l’enquête a recueilli les commentaires de plus de 53 000 fans dans 147 pays. Ce sondage a révélé que l’IndyCar conservait une base de fans fidèles, tout en augmentant ses rangs parmi des groupes démographiques plus jeunes et plus diversifiés ces dernières années.

Sans surprise les États-Unis représentent 56% des réponses à l'enquête. Le top 5 des pays est complété par la France, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada, ce qui indique une croissance de l'intérêt international pour le NTT IndyCar Series. Cette croissance reflète une audience plus large et plus diversifiée, avec 37% des répondants âgés de moins de 35 ans et 12,2% des répondants s'identifiant comme des femmes. Il s'agit du deuxième taux de participation féminine le plus élevé pour une enquête menée par Motorsport Network sur une discipline de courses internationales.

"L’IndyCar se développe à un rythme historique et rapide", a déclaré Mark Miles, PDG de Penske Entertainment Corporation. "Notre produit est considéré comme compétitif et excitant, et puisque nous avons attiré de nouveaux et talentueux pilotes, nous avons également connu un succès admirable en séduisant de nouveaux fidèles dans nos rangs. Cela inclut une audience plus large, avec plus de fans des générations millénial et Z ainsi qu’une augmentation de femmes. C’est une croissance fantastique de notre audience mondiale. Nous nous engageons dans une année marquante pour l’IndyCar, et nous sommes confiants grâce aux résultats encourageants de ce sondage. Nous attendons avec impatience une incroyable année 2022 et restons sereins quant à l’avenir de la NTT IndyCar Series et de ses stars."

Les 5 principaux attributs qui ressortent de l’enquête sont : "compétitif", "passionnant", "divertissant", "grandissant" et "dangereux". Plus de 80 % des personnes interrogées considèrent l’IndyCar comme "compétitif".

Les résultats du sondage indiquent que les fans veulent regarder les courses en direct et principalement à la télévision. Aujourd’hui, la plupart des spectateurs d’IndyCar regarde les courses en combinant le câble et les plateformes de streaming, ces dernières dépassant désormais le visionnage en clair. Les accès payants restent une préoccupation de certains fans sur des marchés spécifiques, ce qui pourrait réduire l'accès aux courses en direct. Les réseaux sociaux sont devenus la principale plateforme de contenu en dehors des week-ends de course pour tous les fans et la principale source de contenu d’IndyCar pour les moins de 35 ans.

D'après les personnes interrogées, l'eSport est de plus en plus important puisque près de la moitié des fans s'y adonnent chaque semaine. Ce chiffre s'élève à 85 % parmi les 16-24 ans et à 70 % chez les 25-34 ans, ce qui laisse présager une audience solide pour la sortie prochaine d'un jeu vidéo centré sur l’IndyCar.

"Cela a été fascinant de travailler sur cette enquête mondiale réalisée auprès des fans d'IndyCar. La conclusion est que les fans pensent que l’IndyCar est une discipline en plein essor", a déclaré James Allen, président de Motorsport Network. "L’IndyCar est le championnat de monoplaces le plus célèbre d'Amérique du Nord, mais il a depuis longtemps des adeptes sur d'autres continents en raison des pilotes internationaux qui y courent. Aujourd'hui, cette grille internationale se reflète dans les résultats de l'enquête avec une forte répartition géographique en dehors de l'Amérique du Nord. Bien que la discipline ait ses fans fidèles dans les tranches d'âge supérieures, en particulier aux États-Unis, l’IndyCar étudiera de près les données sur ses nouveaux fans. Ces nouveaux fans sont plus jeunes et plus féminins. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux qui permettent un accès facile à un contenu riche, n'importe qui, n'importe où, peut devenir un fan d'IndyCar aujourd'hui. Et le gaming et l'eSport vont clairement jouer un rôle important à l'avenir. Il sera fascinant de voir comment les tendances se développeront au cours des prochaines années. "

Malgré la pandémie de COVID-19, le désir d'assister à des courses sur place est toujours aussi fort. Plus de 80 % des répondants ont exprimé le désir de participer à une course sur site, et près de 50 % des répondants ont indiqué l'avoir fait au cours des 5 dernières années. L'un des principaux facteurs cités comme empêchant d’être présent sur une course est l'impossibilité pour les fans d'assister à une épreuve locale, en particulier pour ceux habitants en dehors de l'Amérique du Nord.

D'un point de vue environnemental, les jeunes fans accordent une plus grande importance aux gestes écologiques dans le sport automobile. Si la plupart d'entre eux sont satisfaits de ce que fait l’IndyCar, plus de 20 % des fans féminins pensent que la discipline devrait faire plus sur le front de la durabilité.

"Après le succès de l'enquête auprès des fans de Formule 1, ce fut un plaisir de participer à une autre enquête mondiale sur le sport automobile avec Motorsport Network. Notre partenariat permet non seulement d'obtenir des informations intéressantes sur les différentes disciplines du sport automobile, mais aussi de connaître l'opinion des fans, ce qui peut aider une discipline à se développer et à évoluer d'une manière qui plaise aux nouveaux fans mais aussi aux anciens. J'ai hâte de mener notre prochaine enquête avec Motorsport Network, de découvrir de nouvelles opinions de la part de fans de sport automobiles", a déclaré Nigel Geach, Vice President Global Motorsport de Nielsen Sports.

Les résultats de l'enquête ont été révélés aujourd'hui lors de la manche d'ouverture de la saison NTT IndyCar Series 2022. Ces résultats portent notamment sur la taille et les caractéristiques démographiques du public, la disposition et l'attitude des fans à l'égard du sport, leur affinité avec les courses, les équipes et les pilotes ainsi que leur consommation de courses à distance et en direct.

Autres résultats de l’enquête mondiale :

Lieux et compétitions

Les 5 courses les plus importantes pour les fans sont : les 500 d’Indianapolis, Long Beach, Road America, Laguna Seca et St. Petersburg.

Les fans d’IndyCar sont satisfaits de la mixité des circuits (rues, routes et ovales) et pensent qu'ils permettent aux pilotes de montrer leur talent. Ils estiment également que le sport est plus sain aujourd'hui qu'il y a 3 ans, avec un bon équilibre entre sport et divertissement.

Pour l'avenir, les fans souhaitent de la part de l’IndyCar :

Proposer plusieurs fournisseurs

Maintenir les 500 d’Indy comme un événement à double points

Minimiser l'interférence des commissaires et laisser les pilotes courir

Gérer les coûts opérationnels des équipes et privilégier la course à l'innovation technique

Les fans sont fortement opposés à la modification des formats de course et sont peu enclins aux modifications des qualifications.

Equipes, pilotes et courses préférés

Près de 80 % des fans soutiennent des équipes et des pilotes.

Les jeunes fans âgés de moins de 24 ans sont plus susceptibles de suivre un seul pilote.

Les fans d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et d'Asie-Pacifique sont deux fois plus susceptibles de suivre un pilote préféré.

L'équipe Penske a été élue équipe favorite avec 19% des voix, suivie par Andretti Autosport et Arrow McLaren SP qui sont arrivées ex aequo à la deuxième place, chacune avec 17% des voix, pour compléter le top 3 des équipes.

Romain Grosjean a été élu pilote le plus populaire de l'enquête avec 32% des fans qui le placent dans leur Top 3 et près de 12% des fans qui le classent comme leur pilote préféré. Pato O'Ward est deuxième avec un vote particulièrement élevé des jeunes fans et élu numéro un par les fans féminins. Helio Castroneves est troisième, suivi de Scott Dixon. Alexander Rossi est le pilote américain le mieux classé et a été élu cinquième.

Les 5 courses les plus suivies sont les 500 d'Indianapolis (58,8%), l'Indianapolis Road Course (31,3%), Mid Ohio (19,0%), Road America (16,8%) et St. Petersburg (15,0%).

Pour accéder au sondage complet en format PDF, cliquez ici : https://global-indycar-fan-survey-2022.motorsport.com.