Avec Jaguar et Motorsport.tv, entrez dans les coulisses de la Formule E !

Londres, le 23 février 2021 – À l’aube de la saison 2021-2022 de Formule E, Jaguar Racing lance sa propre chaîne sur Motorsport.tv, la plateforme OTT de Motorsport Network consacrée à la compétition et à l’industrie automobile.

La nouvelle chaîne permettra notamment aux fans de Jaguar et de Formule E de découvrir les coulisses de l'équipe britannique avec un regard exclusif sur le championnat de monoplaces électriques. Un point de vue auquel les spectateurs n'avaient pas accès jusqu’à présent. Jaguar utilisera également sa chaîne pour présenter certains de ses projets automobiles, en particulier ceux portant sur les véhicules électriques.

Lors de sa septième saison, la Formule E a reçu le statut de Championnat du monde de la FIA. Un moment idéal que Jaguar a saisi pour lancer sa propre chaîne et toucher les 56 millions d'utilisateurs mensuels de Motorsport Network, fans de sport automobile et de voitures. Aujourd’hui, les énergies renouvelables et les technologies vertes sont deux questions majeures dans les secteurs de l'automobile et des sports mécaniques. Cette chaîne Motorsport.tv placera donc Jaguar au cœur de ces discussions.

Jaguar pourra également profiter de Motorsport Studios, la plateforme mondiale de distribution et de production de Motorsport Network, afin de créer du contenu sur mesure en collaboration avec Motorsport Network. Motorsport Studios abrite également les nombreuses archives multimédia de Motorsport Network. Jaguar aura notamment accès à plus de 26 millions de photos retraçant l'Histoire du sport automobile. Motorsport Network soutiendra Jaguar via la création et la distribution de contenu afin de positionner l’équipe à l’avant du peloton et de mettre en valeur le constructeur britannique en qualité de leader du secteur des véhicules électriques.

James Barclay, directeur de Jaguar Racing, indique : "Étendre la portée de notre contenu et présenter tous les progrès que nous faisons vers les énergies renouvelables et les technologies vertes, c’est une étape positive pour Jaguar Racing. Cela permettra également aux fans actuels et futurs de Jaguar et de la Formule E de porter un regard nouveau et intéressant sur notre équipe. Je suis enthousiaste à l'idée de voir ce que nos deux grandes entreprises peuvent réaliser ensemble."

James Allen, président de Motorsport Network, commente : "À travers les tendances dans nos données, nous avons constaté que les fans de sport automobile adorent les contenus axés sur la personne, à savoir les histoires des équipes et des pilotes et le fait d'avoir l'impression de partir en voyage avec eux. Étant donné que le récit de Jaguar est de plus en plus axé sur l'électrique, nous pouvons fournir davantage de contenu à caractère narratif dans un style documentaire que le public recherche et leur faire découvrir le monde passionnant de Jaguar Racing."