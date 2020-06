Le leader néerlandais de la billetterie en sports mécaniques rejoint Motorsport Tickets

Motorsport Network investit dans l'avenir de la billetterie et des expériences en sports mécaniques en prenant le contrôle de SportStadion et en intégrant cette entreprise néerlandaise à son offre Motorsport Tickets. Cela fait suite à l'acquisition et l'intégration de Bookf1, qui a été rebaptisé Motorsport Tickets, en janvier dernier.

Motorsport Tickets est la référence pour les fans qui veulent connaître l'adrénaline des courses dans le monde entier. Présents dans l'Europe entière, nous proposons des options de billetterie et d'hébergement pour la Formule 1, le MotoGP et le Championnat du monde d'Endurance, notamment les légendaires 24 Heures du Mans, ainsi que le TT de l'Île de Man.

Les fans qui font appel à Motorsport Tickets en ont pour leur argent grâce aux avantages des packages proposés par la plus grande plateforme médiatique en ligne dans le domaine des sports mécaniques, avec notamment l'accès gratuit à Autosport Plus, Motorsport Prime et Motorsport TV. Ceux qui achètent un billet pour une course recevront aussi une série de photos après l'événement, offerte par Motorsport Images. Grâce à l'intégration de SportStadion, les fans néerlandais vont profiter de ces décennies d'expérience et d'un service client cinq étoiles.

Motorsport Network est le leader mondial des médias en ligne et des expériences pour les passionnés d'automobile et de sports mécaniques. Tous les mois, 56 millions d'utilisateurs de 81 pays différents visitent une plateforme de Motorsport Network. Avec les marques sport auto leaders de leur marché comme Motorsport.com et Autosport.com, ainsi que Motor1.com et InsideEVs.com dans le monde de l'automobile, sans oublier Motorsport.tv et Motorsport Tickets, nous aidons nos clients à vivre leur passion pour les voitures et la course.

Être pleinement intégré dans l'enthousiasmant portfolio de Motorsport Network donne à notre entreprise internationale de billetterie le bénéfice de notre approche technologique, durable et guidée par l'expérience mobile. Conçue en interne grâce à nos propres technologies, la nouvelle plateforme de Motorsport Tickets proposera une solution complète aux circuits et championnats tout en simplifiant l'expérience des clients.

Dale Ballentine, PDG de Motorsport Tickets, déclare : "Je suis grandement enthousiasmé par l'offre vraiment unique que nous pouvons apporter dans cette industrie. Motorsport Tickets nous donne une excellente plateforme opérationnelle pour proposer la gamme sur mesure fournie par SportStadion. Leurs exclusivités rassemblent véritablement les fans, notamment le désormais célèbre concept de Tribune Orange, qui a fait de cette couleur la plus visible sur de nombreux Grands Prix. Motorsport Tickets va poursuivre son développement avec une offre toujours croissante, qui va mettre l'expérience du fan au cœur de sa philosophie, notamment avec une grande nouveauté qui sera dévoilée plus tard dans l'année."

Mehul Kapadia, directeur des opérations, Motorsport Network, ajoute : "Chez Motorsport Network, alors que nous développons notre positionnement géographique pour les expériences de fans, l'intégration de notre affaire néerlandaise au sein de la plateforme Motorsport Tickets va donner à nos clients davantage de portée et de choix. De plus, pour nos partenaires tels les circuits et les championnats, c'est un nouveau pas vers davantage d'accès aux fans de sports mécaniques, où qu'ils soient dans le monde. C'est un nouveau signal clair de notre stratégie ; les personnes, les nouvelles technologies et les plateformes sont au cœur de notre investissement."