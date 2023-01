En Belgique, les limites de dépôt pour les jeux d'argent en ligne passent à 200€ par semaine

Charger le lecteur audio

Internet offre de nombreuses possibilités d'activités relaxantes, qu'il s'agisse de regarder des émissions de télévision ou des podcasts en streaming. La lecture de blogs ou les jeux vidéo sont également des activités prisées. Lorsqu'il s'agit des activités les plus populaires, les jeux en ligne arrivent en tête de liste, des personnes du monde entier les préférant à d'autres options.

Pour les adultes, les jeux en ligne sont souvent un excellent choix, car ils offrent du divertissement et des sensations fortes. Aujourd'hui, il existe de nombreuses variantes de jeux en ligne, avec des centaines de jeux disponibles en Europe, en Amérique et sur d'autres continents. Pourtant, les règles imposées par les autorités compétentes deviennent de plus en plus strictes au fil du temps.

Les limites de dépôt sur les plateformes en ligne apparaissent en Europe

Dans certains pays, les autorités nationales ont prévu d'imposer des limites aux sommes déposées aux jeux d'argent, ce qui signifie que les personnes ne peuvent jouer qu'une quantité limitée d'argent pendant une période donnée.

Au Royaume-Uni, il est prévu de limiter la mise maximale pour tous les casinos en ligne, tandis qu'en Belgique, ce pan est déjà devenu une réalité. À partir du 20 octobre de cette année, la CJH, ou Commission des Jeux de hasard (nom français de la Commission belge des jeux de hasard) a décidé de limiter les dépôts à 200 euros par semaine et par site.

L'arrêté royal mentionne que les joueurs qui souhaitent avoir une limite inférieure pourront le faire, tout en recommandant également aux joueurs de ne pas dépenser plus de 5% de leurs revenus pour de telles activités.

Les limites de dépenses pour les jeux d'argent en ligne ne sont pas une nouveauté en Belgique, puisqu'elles existaient déjà par le passé. Avant que l'arrêté royal n'impose une limite de dépenses maximale de 200 euros, les règlements précédents mentionnaient une limite plus élevée de 500 euros.

Comment ces limites de dépenses peuvent-elles affecter les joueurs ?

De nombreuses personnes affirment que les limites de dépenses ne sont pas équitables pour tous. Selon ces mêmes personnes, ces limites n'auraient aucun sens. Pour certains, la solution serait de revenir aux casinos traditionnels (physiques), même s'ils n'offrent pas les mêmes avantages que les plateformes de jeux en ligne.

Ces nouvelles limites de dépenses et les réglementations strictes pourraient inciter les joueurs à se tourner vers le marché noir pour jouer à des jeux d'argent en ligne. De nos jours, il existe de nombreux casinos en ligne sur le marché. Cependant, tous ne fonctionnent pas légalement et ne respectent pas la législation nationale et locale.

En effet, de nombreux casinos en ligne illégaux proposent des services sans limites de dépenses ni autres mesures de protection des joueurs contre la fraude ou la dépendance. Beaucoup craignent que de plus en plus de joueurs réguliers ne se tournent vers de telles options à l'avenir.

Comme la limite de dépenses imposée par les autorités belges est par semaine et par site, cela signifie également que les clients pourraient créer plusieurs comptes sur différentes plateformes afin de pouvoir dépenser plus de 200 euros par semaine. Cette mesure pourrait accroître la concurrence entre les différents casinos en ligne. Ces derniers auront probablement besoin de recourir à certains moyens commerciaux pour transformer les clients de passage en de vrais habitués de leur plateforme.

Les amateurs de jeux d'argent pourraient utiliser les bonus à leur avantage

Les amateurs de jeux d'argent peuvent encore trouver un moyen de contourner les nouvelles dispositions. Heureusement, les sites de jeux en ligne offrent souvent aux nouveaux joueurs des récompenses sans dépôt pour les motiver à revenir sur leur plateforme aussi souvent que possible.

Les bonus accordés par les casinos en ligne légaux ne sont pas une arnaque, mais une promotion qui profite à la fois au casino et aux joueurs. La plupart du temps, les plateformes de casinos en ligne offrent des bonus aux nouveaux joueurs pour leur présenter leurs services et les convaincre de les découvrir. Il existe également des bonus réservés aux clients réguliers, qui sont souvent une manière de récompenser la fidélité.

Avec la nouvelle réglementation sur le marché belge, les récompenses sans dépôt et les autres types de bonus pourraient devenir plus fréquents, principalement pour satisfaire les clients qui souhaitent dépenser plus de 200 euros par semaine.

Les jeux d'argent ont toujours été une activité de prédilection pour ceux qui voulaient passer leur temps libre à s'adonner à des activités divertissantes et passionnantes. Notre époque a apporté de nombreuses options en matière de jeux d'argent, des casinos traditionnels jusqu'aux plateformes en ligne.

Bien entendu, pour garantir l'équité et protéger les joueurs et les entreprises des activités frauduleuses et autres menaces, les autorités locales et nationales ont imposé un ensemble de règles pour toutes les activités de jeu d’argent en ligne.

Récemment, les autorités belges ont décidé de fixer une limite aux dépôts dans les casinos en ligne dans tout le pays. Si cette mesure peut être considérée comme un moyen de protéger les joueurs de l'addiction au jeu, beaucoup craignent qu'elle n'incite les clients à se tourner vers le marché noir. Seul le temps nous dira quel sera l'impact exact de cette mesure sur les casinos et les joueurs.